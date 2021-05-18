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Бабаев — об Оличе: «Совмещение работы в клубе и в сборной невозможно»

18 мая 2021, 15:58

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главный тренер Ивица Олич не будет совмещать работу в клубе с исполнением тренерских обязанностей в сборной Хорватии.

Все не совсем так. СМИ поторопились. Йоксимович был первоисточником, он извинился. Это трудности перевода. Никакое совмещение невозможно, речи об этом не шло. Мы с Оличем договаривались, что тренер будет полностью сосредоточен на команде. Руководство сборной Хорватии пошло навстречу, чтобы отпустить в его клуб, но на берегу договорились, что совмещение неприемлемо и не пойдет на пользу команде.

Ивица может в отпуске заехать на пару дней в расположение сборной. Тем более что там Влашич, который восстановился от травмы, но нуждается в поддержке. Но это нельзя рассматривать, как работу или совмещение. 16 июня начинаются сборы, Олич минимум за день будет в Москве. Даже назвать командировкой это нельзя.

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112910415
112910415
26 мая в 09:31
разберутся, короче, по ходу дела
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 23:21
На каком "берегу" они договорились? На плоту ,как императоры Александр и Наполеон? А что в контракте??? Мишка Меченый тоже "договорился" с еврюками,в обмен на воссоединение двух частей Германии,а мы теперь расхлёбываем.Когда уже перестанут жить по понятиям "честного купеческого"???
Beekeeper
Beekeeper
18 мая в 20:32
До сборов еще месяц, а этот месяц у всех отпуск, если он в свой отпуск хочет помочь сборной хорватии, почему нет? ето его время и он волен провить его так как хочет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 мая в 20:14
" Мы с Оличем договаривались " ( по поводу невозможности совмещения работы в ЦСКА и сборной Хорватии ). Дилетантское решение вопроса, поэтому я не удивлюсь, если Олич всё же будет совмещать должности. Какое государство у нас неправовое, так и вопросы в нём решаются на примитивном уровне. Все условия работы тренера должны быть прописаны в контракте, это понятно даже Незнайке, свалившемся с Луны. А тут - договаривались. Смешно...
SHMEL
SHMEL
18 мая в 19:29
Совмещение ни к чему хорошему не приведёт, поэтому абсолютно правильно, что не разрешили совмещать.
blitz
blitz
18 мая в 19:25
Вот и хорошо значит Олич будет с командой на сборах в Австрии.
oFANATo
oFANATo
18 мая в 19:05
Четко и ясно - Совмещение работы в клубе и в сборной невозможно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 мая в 19:00
Олич:"Сборная Хорватии? Подготовка к сезону с ЦСКА начнется 16 июня и у меня есть клубные обязательства. Посмотрим, мне еще нужно услышать, что мне скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не cмогу быть до конца турнира я должен быть в самом начале сборов с ЦСКА"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 17:04
Надо искать другого тренера,а этот пусть идёт куда хочет!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 16:52
Как всегда журналюги пытаются напридумывать чепуху.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 16:47
СМИшники слышат звон , но не знают где он. Опять нафантазировали, навыдумывали и вбросили типа новость на растерзание болельщикам. А все оказалось просто блефом. Пора бы уже призывать к ответу за ложь в СМИ. Должна же быть какая то ответственность за ложную информацию??? А иначе все так и будет продолжаться : утром вброс , в обед опровержение , вечером вброс , утром опровержения.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 16:36
А раньше так можно было. Тренеры были выносливее.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 мая в 16:32
Предсезонка для ЦСКА будет иметь решающее значение и проводить ее надо со всей серьезностью и ответственностью. А совмещение со сборной только навевает ассоциации с русской народной пословицей про поедание рыбки и последующее усаживание на один предмет.
LAISMEN
LAISMEN
18 мая в 16:21
Есть совмещение приятного с полезным......другой вариант нам не нужен
Comentarios
Comentarios
18 мая в 16:17
Работы непочатый край
makkie
makkie
18 мая в 16:13
Уболтали таки Олича, тот и плюнул на патриотизм ))
beefs
beefs
18 мая в 16:10
да это уже не первый который отказывается работать на два фронта...
Ironigor
Ironigor
18 мая в 16:02
Ну и правильно !!! Работы и в ЦСКА хватает !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 16:00
Всё правильно сказал
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