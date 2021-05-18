Бабаев — об Оличе: «Совмещение работы в клубе и в сборной невозможно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главный тренер не будет совмещать работу в клубе с исполнением тренерских обязанностей в сборной Хорватии.

Все не совсем так. СМИ поторопились. Йоксимович был первоисточником, он извинился. Это трудности перевода. Никакое совмещение невозможно, речи об этом не шло. Мы с Оличем договаривались, что тренер будет полностью сосредоточен на команде. Руководство сборной Хорватии пошло навстречу, чтобы отпустить в его клуб, но на берегу договорились, что совмещение неприемлемо и не пойдет на пользу команде.

Ивица может в отпуске заехать на пару дней в расположение сборной. Тем более что там Влашич, который восстановился от травмы, но нуждается в поддержке. Но это нельзя рассматривать, как работу или совмещение. 16 июня начинаются сборы, Олич минимум за день будет в Москве. Даже назвать командировкой это нельзя.