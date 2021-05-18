ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2020/2021

Карпин — об уходе Еременко: «Мы не были готовы так резко его потерять»

18 мая 2021, 16:38

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход из клуба полузащитника Романа Еременко.

Не понимаю, почему все говорят про какую-то тайну. По-моему, всё уже сказано. Там включились семейные обстоятельства. Какие именно? Об этом никто не говорил и не будет.

Мы не были готовы так резко его потерять. Проблемы могут быть у каждого человека. Но до поры до времени можно совмещать работу с ними. Допустим, завтра у меня случатся проблемы, но я продолжу тренировать. А через два месяца скажу: «Все, ребят, я больше не могу находиться в Ростове — мне надо быть в Эстонии». Может же такое быть?

Мы знали, что у Еременко есть проблемы. Но не предполагали, что он так резко сорвется. Думаю, Рома и сам не предполагал.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии14
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
18 мая в 23:52
Потеря игрока основы всегда плохо , особенно когда это неожиданно , типо травмы или вот семейных дел . Меняется тактика , игровые наработки , особенно плохо в середине сезона
berda2003
berda2003
18 мая в 19:03
вот засранец - сам его выгнал следом за поповым, говоря, что обсуждать решения гл. тренера никто не будет, не позволю... гламурная болонка становится брехливой болонкой.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 мая в 18:07
От одного игрока не должна зависеть целая команда
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 мая в 17:12
Не уважаю Карпина.
Трезвый повар
Трезвый повар
18 мая в 17:10
Во второй части чемпионата Ростов потерял сразу всех игроков основы в центре поля - Ерёменко, Норманн, Мамаев, Хошимото. Конечно это повлияло на игру команды и на результат
Василий 50
Василий 50
18 мая в 17:09
Клубу нужен солидный тренер.
Карпин дёрганый какой-то и себя слишком любит.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 мая в 16:59
Можно сказать роковая
Аксинья
Аксинья
18 мая в 16:51, ред.
Роман ушел, Матеас прихворнул и Ростов остался без диспетчеров, а значит без слаженной игры...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 16:50
Потеря оказалась существенной.
David Young
David Young ответ ОПС (раскрыть)
18 мая в 16:44
С возвращением. Желаю вам крепкого здоровья.

Удачи в Конкурсе Прогнозов в этом и следующих месяцах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100