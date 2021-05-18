Карпин — об уходе Еременко: «Мы не были готовы так резко его потерять»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал уход из клуба полузащитника .

Не понимаю, почему все говорят про какую-то тайну. По-моему, всё уже сказано. Там включились семейные обстоятельства. Какие именно? Об этом никто не говорил и не будет.

Мы не были готовы так резко его потерять. Проблемы могут быть у каждого человека. Но до поры до времени можно совмещать работу с ними. Допустим, завтра у меня случатся проблемы, но я продолжу тренировать. А через два месяца скажу: «Все, ребят, я больше не могу находиться в Ростове — мне надо быть в Эстонии». Может же такое быть?

Мы знали, что у Еременко есть проблемы. Но не предполагали, что он так резко сорвется. Думаю, Рома и сам не предполагал.