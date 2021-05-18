Тренер «Ротора»: «Настроение ужасное. А каким оно ещё может быть?»

Рулевой «Ротора» высказался по поводу переноса матча между «Уфой» и тульским «Арсеналом» в последнем туре РПЛ .

Настроение ужасное. А каким оно еще может быть? Команда вылетела из РПЛ .

Вся шумиха, которая поднялась, она по делу. Понятно, если бы игру перенесла команда, которая уже не решает никакие задачи.

А тут 4 команды, три из которых – конкуренты на одно место. Конечно, такие игры должны проходить в одно время. А тут переносят игру на целых два часа.

Выдумали какой-то градусник. То они зимой градусник ставят так, что в Хабаровске можно играть при -27, а здесь они чуть ли не в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал.

Мы в Казани играли, там было далеко за 30. Мы тоже могли бы занести в какой-то подвал градусник, и тоже 40 показало бы. Огромное разочарование этим решением.