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Тренер «Ротора»: «Настроение ужасное. А каким оно ещё может быть?»

18 мая 2021, 18:13

Рулевой «Ротора» Юрий Батуренко высказался по поводу переноса матча между «Уфой» и тульским «Арсеналом» в последнем туре РПЛ.

Настроение ужасное. А каким оно еще может быть? Команда вылетела из РПЛ.

Вся шумиха, которая поднялась, она по делу. Понятно, если бы игру перенесла команда, которая уже не решает никакие задачи.

А тут 4 команды, три из которых – конкуренты на одно место. Конечно, такие игры должны проходить в одно время. А тут переносят игру на целых два часа.

Выдумали какой-то градусник. То они зимой градусник ставят так, что в Хабаровске можно играть при -27, а здесь они чуть ли не в баню градусник занесли, чтобы 42 градуса показал.

Мы в Казани играли, там было далеко за 30. Мы тоже могли бы занести в какой-то подвал градусник, и тоже 40 показало бы. Огромное разочарование этим решением.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответ mars6791 (раскрыть)
18 мая в 23:06
Я Вас приветствую! Уважаю Ваше мнение, боле того, согласен с тем, что эти два матча нужно было играть в одно время, но повторюсь. Все было в руках ( ногах, головах) футболистов "Ротора. Обыгрывайте "Рубин" и идите спокойно в отпуск, а далее занимайтесь подготовкой к новому сезону в РПЛ. Но у нас постоянно у клубов и тренеров виноваты в неудачах все вокруг, условно судьи, фармы, Дюковы, Миллеры, Федуны, Гинеры, чемоданы с деньгами, градусники в подвале, матчи не в одно время и.т.д., и.т.п., но только не мы сами. Везде заговоры, скандалы интриги расследования. А на мой сугубо субъективный взгляд, причины неудач нужно начинать искать с себя, со своей игры, пользы будет больше.
mars6791
mars6791
18 мая в 22:10
Удивляюсь суждениям некоторых любителей футбола - Ротор не соответствует РПЛ, сами виноваты, тренер нашел отмазку. Не соглашусь с этим, ведь перенос матча даёт возможность двум командам спланировать игру, это не честно. В практике мирового футбола , такие переносы стараются избегать, и если мы стремимся подтянуться к их уровню, то тоже должны избегать таких вещей.
mars6791
mars6791 ответ За адекватность (раскрыть)
18 мая в 22:01
Не важно, безотносительно Ротор это или кто другой, но перенос матчей в подобных ситуациях ( 3-и из 4-х команд борются за одно место в РПЛ) убивает интригу, состязательность, и позволяет проявить расчётливость двум другим командам.
Vadik
Vadik
18 мая в 21:47
Кто мешал обыгрывать Рубин и Сочи? На свистке проиграли. Да, матчи нужно было переносить, но и самим играть надо!!!
Caniggia
Caniggia
18 мая в 20:51
При Батуренко Ротор вообще забыл как забивать голы. Если не ошибаюсь, то 2 гола в 7 матчах, один из которых с пенальти! О какой РПЛ может идти речь с такой ужасающей игрой в атаке? Надо собирать новую команду, уж не знаю с каким тренером (пусть руководство решает), ставить цель выхода в РПЛ и по примеру Самары решать эту задачу! Волгоград просто обязан иметь команду в РПЛ! Конкурентноспособную команду, как в 90-е! А не ту, которая вымучивает 15 мячей за 28 игр! Удачи Ротору и ждём возвращения в вышку в следующем сезоне!
морозз
морозз
18 мая в 20:34
Уфа схитрила и поступила очень безобразно по отношению к Ротору, спортивная составляющая перечёркнута под корень! РФС просто это проглотил как и всегда, вместо того чтобы вмешаться и прекратить это Уфимское безобразие!
ДСА
ДСА
18 мая в 20:17
Может Лигу расширят...
виктор бочарников
виктор бочарников
18 мая в 19:46
69, так вот кто виноват и мешал играть весь сезон - градусник!!!
За адекватность
За адекватность
18 мая в 19:35, ред.
Вы вообще о чем, господин Батуренко? Кто Вам не давал обыграть "Рубин" и абсолютно не думать о том, что будет происходить в матче "Уфа"-"Арсенал"? Я уж не говорю о том, что Вы придя в качестве спасателя, если не ошибаюсь, за семь матчей набрали аж четыре балла, а Стукалов с "Уфой" за шесть матчей 11. И набирал он эти баллы в играх и с "ЦСКА" и со "Спартаком" и с "Зенитом", пусть и не мотивированным, в то время, как ведомая Вами команда проигрывала условно всем и вся. А теперь, играли последний матч не в одно время с конкурентами, градусник в подвал не занесли, может еще магнитные бури где были и Меркурий в ретрограде. То одно место короткое, то рубаха длинная. Как обычно личное мнение.
КЭТиК
КЭТиК
18 мая в 19:15
Ротор просто слили.
sv_1969
sv_1969
18 мая в 19:10
Понятно что плохое
youtomee
youtomee
18 мая в 18:45
как бы там ни было с ситуацией в последнем туре, Ротор забил 15 мячей за весь чемпионат, команда не уровня РПЛ. и не надо тут теперь кого-то делать крайним
bashnat013
bashnat013
18 мая в 18:39
Администрация клуба должна вовремя решать и отстаивать свои интересы тем более что они в правовой форме,Гидрометцентр ,а это организация с лицензией дала прогноз +32,а как можно слушать каких то делетантов которые показывают свой градусник,но и так все знают что если в тени +32 то на солнце на 10 градусов больше да и в других городах было за +30 конкретно в казане +31
drug01
drug01
18 мая в 18:35
Ротору просто не повезло
bashnat013
bashnat013 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 мая в 18:34
Только при одном условии если рекечинского не будет ,а так смысла нет
bashnat013
bashnat013
18 мая в 18:33
А какой тренер конкретно?
oncha
oncha
18 мая в 18:19
В 90-е годы Ротор спартак подставлял наглым образом, сейчас то же самое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 мая в 18:14
В следующем сезоне надо снова выходить в рпл
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