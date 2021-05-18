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Карпин — о бане на три матча: «Самое необычное и незаслуженное удаление»

18 мая 2021, 14:27

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свою дисквалификацию на три матча.

Это самое странное удаление за брошенную бутылку? В тренерской карьере — да. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую желтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

Больше не буду бросать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям.

Пытался ли я объяснить судье? Я ему на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял — что я еще могу сделать-то?

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 09:12
зря обидели
а может, и не зря !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 мая в 20:19
Браво испанскому арбитру !
gghice
gghice
18 мая в 20:15
«Он думал, что я бросаю в него бутылку, но я просто предлагал ему выпить!»
Аксинья
Аксинья
18 мая в 15:02
Моуринью вон ящик с бутылками об землю грохнул в чемпе Англии и ничего обошлось, ну а Валеру как всегда...Тут дело не в бутылочке, а в том что слишком много критики со стороны Валеры слышно в адрес судейства и руководства нашего футбола))
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 14:38
Хорошо , что гандболом Валера не занимался, а то ведь мог и попасть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 мая в 14:29
Это Полный беспредел...
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