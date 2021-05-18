Карпин — о бане на три матча: «Самое необычное и незаслуженное удаление»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал свою дисквалификацию на три матча.

Это самое странное удаление за брошенную бутылку? В тренерской карьере — да. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую желтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

Больше не буду бросать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать — буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям.

Пытался ли я объяснить судье? Я ему на поле все сказал. Что мне с ним еще объясняться? Если он что-то там не понял — что я еще могу сделать-то?