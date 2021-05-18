Писарев: «Олич может нанести вред ЦСКА, когда уедет помогать Хорватии»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал решение наставника ЦСКА Ивицы Олича присоединиться к сборной Хорватии на Евро-2020.
У тебя контракт с клубом. Ты должен работать в клубе, решать проблемы, которые есть у тебя в клубе, готовить команду к новому сезону. А ты уезжаешь в сборную, чтобы помочь ей на Евро. Если в контракте прописано, что Олич может уехать в расположение сборной, чтобы помочь ей хорошо выступить на турнире, то пусть едет.
Но тут вопрос уже к руководству клуба, которое допустило этот пункт в контракт. Будь я на их месте, сказал бы: «Меня это не устраивает». Я против совмещения работы в клубе и в сборной, потому что это две разные деятельности. Ты должен быть сосредоточен на чем-то одном, а не заниматься и тем, и этим. Такое совмещение может принести определенный вред ЦСКА в ближайшее время.
Страшно становится за ЦСКА.
Всем здоровья.
Страшно становится за ЦСКА.
Всем здоровья.