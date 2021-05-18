Писарев: «Олич может нанести вред ЦСКА, когда уедет помогать Хорватии»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал решение наставника ЦСКА присоединиться к сборной Хорватии на Евро-2020.

У тебя контракт с клубом. Ты должен работать в клубе, решать проблемы, которые есть у тебя в клубе, готовить команду к новому сезону. А ты уезжаешь в сборную, чтобы помочь ей на Евро. Если в контракте прописано, что Олич может уехать в расположение сборной, чтобы помочь ей хорошо выступить на турнире, то пусть едет.