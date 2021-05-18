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Писарев: «Олич может нанести вред ЦСКА, когда уедет помогать Хорватии»

18 мая 2021, 12:33

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев прокомментировал решение наставника ЦСКА Ивицы Олича присоединиться к сборной Хорватии на Евро-2020.

У тебя контракт с клубом. Ты должен работать в клубе, решать проблемы, которые есть у тебя в клубе, готовить команду к новому сезону. А ты уезжаешь в сборную, чтобы помочь ей на Евро. Если в контракте прописано, что Олич может уехать в расположение сборной, чтобы помочь ей хорошо выступить на турнире, то пусть едет.

Но тут вопрос уже к руководству клуба, которое допустило этот пункт в контракт. Будь я на их месте, сказал бы: «Меня это не устраивает». Я против совмещения работы в клубе и в сборной, потому что это две разные деятельности. Ты должен быть сосредоточен на чем-то одном, а не заниматься и тем, и этим. Такое совмещение может принести определенный вред ЦСКА в ближайшее время.

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112910415
112910415
26 мая в 09:02
там, вроде, разнесено по срокам
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
18 мая в 21:56, ред.
В структуре любого профессионального клуба, в том числе и ЦСКА, работают не менее профессиональные специалисты, чем главный тренер, которые разбираются в футболе не хуже его. Иначе грош цена таким клубам. По этой причине отсутствие того же Олича ни в коей мере не должно сказаться на деятельности команды при подготовке её к сезону. Но в случае с российскими командами это правило не играет никакой роли, потому что неудачи у них могут случиться даже тогда, когда тренер проводит со своими футболистами дни и ночи. А вообще: есть что-то ненормальное в том, что в период подготовки команды к чемпионату главный тренер отсутствует.
Союзник противников
Союзник противников ответ Antikony (раскрыть)
18 мая в 15:45
Но тебя-то это радовать должно,а ты почти печалишься...Чую,что тайно с пелёнок за ЦСКА!
Союзник противников
Союзник противников ответ Serg_Diamond (раскрыть)
18 мая в 15:44
Ещё бы знать,кто там сейчас руководит!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
18 мая в 14:30
Может нанести, а может и нет. У нас раньше клубные тренеры тоже совмещали работу с национальной сборной. Тот же Слуцкий например. Если у руководства клуба хорошие отношения с Оличем, который попросил отпустить его помочь своей сборной, то почему бы и нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 14:08
У армейцев накопилось столько проблем, что в одночасье их не решить. Тут нужна ежедневная работа от зари до зари. Нужно с кем то попрощаться, с кем то перезаключить контракт . Нужно просмотреть возможных новичков , найти защитников и опорника. Нужно наиграть какие то комбинации , отработать все моменты на поле до автоматизма......И вот нате вам!!! Приехали....Олич уезжает в сборную . Кто же принял это "наимудрейшее" решение??? Решение , которое вызывает полное недоумение.
Страшно становится за ЦСКА.
Всем здоровья.
Antikony
Antikony
18 мая в 14:08
цска само себе вред наносит.
Caniggia
Caniggia
18 мая в 14:06
Видимо, в контракте Олича этот пункт присутствовал, так как Ивица не хотел пропускать Евро, пройдя со сборной весь отбор. С тем, кто остался на время Евро в команде, должны работать помощники Олича по тренерскому штабу.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 мая в 12:57, ред.
К компетенции руководства ЦСКА давно есть вопросы. Иначе как вредительством их "деятельность" не назовешь
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 мая в 12:52
Такое нельзя допустить.
Caniggia
Caniggia
18 мая в 12:39
Ну в сущности, Писарев прав!
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 12:39
Какая,нахрен,подготовка к новому сезону,если эта глупость будет совершена?
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