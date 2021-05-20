Тедеско: «Я хотел бы однажды поработать с клубом из Серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал слухи о возможном назначении в «Фиорентину».

Предпочитаю не обсуждать слухи, иначе я каждую секунду давал бы интервью. Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной и мне всегда нравилась Серия А, за которой слежу с удовольствием.

Скажу лишь, что я хотел бы однажды поработать с клубом из Серии А.