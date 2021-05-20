Тедеско: «Я хотел бы однажды поработать с клубом из Серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном назначении в «Фиорентину».
Предпочитаю не обсуждать слухи, иначе я каждую секунду давал бы интервью. Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной и мне всегда нравилась Серия А, за которой слежу с удовольствием.
Скажу лишь, что я хотел бы однажды поработать с клубом из Серии А.
Однако вместо этого я вышел поццать
Я хотел поверить
Однако вместо этого я бросил курить
Продолжая продолжать
Злые песни сочинять
Коммунизма ожидать
Дpиинчать бренчать и xуйnню собирать".
Егорушка Летов. Тема Тедеско раскрыта 20 лет назад тому.
Однако вместо этого я вышел поццать
Я хотел поверить
Однако вместо этого я бросил курить
Продолжая продолжать
Злые песни сочинять
Коммунизма ожидать
Дpиинчать бренчать и xуйnню собирать".
Егорушка Летов. Тема Тедеско раскрыта 20 лет назад тому.
Но так ли успешен ??
Уволен из Шальке за неудовлетворительные результаты...на тот момент 14-е место в Бундеслиге....
в Москве первый сезон - 7-е место....
2-й сезон - 2-е место (благодаря Зениту)....вылет из кубка (благодаря Динамо)...
И абсолютная нестабильность...
Я бы вообще назвал его "Мистер нестабильность"...
То прекрасная серия из 4-х побед с 16-тью забитыми мячами....
То серия из 3-х поражений к ряду....
Но так ли успешен ??
Уволен из Шальке за неудовлетворительные результаты...на тот момент 14-е место в Бундеслиге....
в Москве первый сезон - 7-е место....
2-й сезон - 2-е место (благодаря Зениту)....вылет из кубка (благодаря Динамо)...
И абсолютная нестабильность...
Я бы вообще назвал его "Мистер нестабильность"...
То прекрасная серия из 4-х побед с 16-тью забитыми мячами....
То серия из 3-х поражений к ряду....
Поэтому Тедеско вполне может найти команду в сериАле и не только
Поэтому Тедеско вполне может найти команду в сериАле и не только
Будет очень удивительно если какой нибудь клуб пригласит тренера из Германии работавшего в РПЛ...
Будет очень удивительно если какой нибудь клуб пригласит тренера из Германии работавшего в РПЛ...
Алан Дзагоев: Хотел бы попробовать себя в Италии
В сферу интересов «Наполи» входит вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
Чаловым вслед за "Наполи" заинтересовалась "Фиорентина"
Дивеев попал в сферу интересов итальянской «Болоньи»
и.т.д. и.т.п.
Алан Дзагоев: Хотел бы попробовать себя в Италии
В сферу интересов «Наполи» входит вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
Чаловым вслед за "Наполи" заинтересовалась "Фиорентина"
Дивеев попал в сферу интересов итальянской «Болоньи»
и.т.д. и.т.п.