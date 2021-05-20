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Тедеско: «Я хотел бы однажды поработать с клубом из Серии А»

20 мая 2021, 15:16

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном назначении в «Фиорентину».

Предпочитаю не обсуждать слухи, иначе я каждую секунду давал бы интервью. Могу сказать, что Италия всегда была футбольной страной и мне всегда нравилась Серия А, за которой слежу с удовольствием.

Скажу лишь, что я хотел бы однажды поработать с клубом из Серии А.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:31
какие твои годы !
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
21 мая в 03:31
В спаме он так и не сделал игру, лишь атмосферу, но на этом атмосферном фронте сложно играть стабильно, если в команде мало классных игроков, в основном всё на эмоциях
протон1
протон1
20 мая в 22:11
почему он ушел из спама не могу понять. кто есть толковый тут футбольный обозреватель?
Шуnя771
Шуnя771
20 мая в 21:20
Вообще его уход из Спартака если не загадочный, то странный, до корней волос...
Бен Зопилой
Бен Зопилой
20 мая в 19:56, ред.
"Я хотел увидеть -
Однако вместо этого я вышел поццать
Я хотел поверить
Однако вместо этого я бросил курить

Продолжая продолжать
Злые песни сочинять
Коммунизма ожидать
Дpиинчать бренчать и xуйnню собирать".

Егорушка Летов. Тема Тедеско раскрыта 20 лет назад тому.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
20 мая в 19:40
А я непонял Федун говорил что 16 или 17 мая обьявит имя нового тренера,а уже 20 число и тишина
Рейс 821
Рейс 821 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 мая в 18:01
А после зенита вообще невозможно
1-я конная
1-я конная
20 мая в 17:41
Очередь за Каррерой займи
dadrail
dadrail
20 мая в 17:33
Наверное это будет только во сне
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Ros S (раскрыть)
20 мая в 17:19
Ну парень то вроде неплохой....подвижный...старательный...
Но так ли успешен ??
Уволен из Шальке за неудовлетворительные результаты...на тот момент 14-е место в Бундеслиге....
в Москве первый сезон - 7-е место....
2-й сезон - 2-е место (благодаря Зениту)....вылет из кубка (благодаря Динамо)...
И абсолютная нестабильность...
Я бы вообще назвал его "Мистер нестабильность"...
То прекрасная серия из 4-х побед с 16-тью забитыми мячами....
То серия из 3-х поражений к ряду....
Ros S
Ros S ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 мая в 17:04
Правда есть в твоих словах, но у Тедеско за спиной успешная работа в Шальке и из рпл он ушел на мажорной ноте, мало кому удалось из Спартака уйти с такими почестями, обычно вышвыривают как мусор.
Поэтому Тедеско вполне может найти команду в сериАле и не только
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 мая в 17:02
Ему только свиней пасти на лужайках Флоренции.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 мая в 16:59
В Италии тренеров...по 8 штук на кв км....и все хотят работать в Серии А....
Будет очень удивительно если какой нибудь клуб пригласит тренера из Германии работавшего в РПЛ...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
20 мая в 16:36
Знаем мы несколько итальянских актеров разрывающих подмостки Ла Скалы!)

Алан Дзагоев: Хотел бы попробовать себя в Италии
В сферу интересов «Наполи» входит вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
Чаловым вслед за "Наполи" заинтересовалась "Фиорентина"
Дивеев попал в сферу интересов итальянской «Болоньи»
и.т.д. и.т.п.
Ironigor
Ironigor
20 мая в 16:01
Разве только если в театрах Италии !!!
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 мая в 15:55
СерОже после Брюгге не отмыться)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 мая в 15:38
После Спартака сложно будет...
ДСА
ДСА
20 мая в 15:37
Одного желания мало.
swed27
swed27
20 мая в 15:36
Было бы интересно посмотреть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 15:20
Так уже фиалки приглашают.
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