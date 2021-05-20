Мэйсон: «„Тоттенхэм“ сам подарил гол „Астон Вилле“. Я очень разочарован»

Наставник «Тоттенхэма» прокомментировал домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ .

Мы забили хороший гол, но сами подарили им гол, который им не пришлось зарабатывать. Когда вы дарите команде АПЛ два гола, становится очень трудно изменить игру. Я очень разочарован. Не так мы хотели завершить сезон на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

В воскресенье будет большая игра, и для «Лестера» тоже. Мы должны преодолеть это [поражение]. Несомненно, мы должны быть готовы к матчу, и мы знаем, что нужно делать.

Мне очень нравится представлять этот клуб. Да, сейчас много всего происходит, но наша цель — добиваться результата на поле. К сожалению, мы этого не сделали.