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Мэйсон: «„Тоттенхэм“ сам подарил гол „Астон Вилле“. Я очень разочарован»

20 мая 2021, 05:24
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Райан Мэйсон прокомментировал домашнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) в матче 37-го тура АПЛ.

Мы забили хороший гол, но сами подарили им гол, который им не пришлось зарабатывать. Когда вы дарите команде АПЛ два гола, становится очень трудно изменить игру. Я очень разочарован. Не так мы хотели завершить сезон на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

В воскресенье будет большая игра, и для «Лестера» тоже. Мы должны преодолеть это [поражение]. Несомненно, мы должны быть готовы к матчу, и мы знаем, что нужно делать.

Мне очень нравится представлять этот клуб. Да, сейчас много всего происходит, но наша цель — добиваться результата на поле. К сожалению, мы этого не сделали.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 07:08
Надо было ставить на АВ.
ДСА
ДСА
20 мая в 06:01
Обычная футбольная случайность.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 05:34
Шпоры продолжают разбазаривать очки
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