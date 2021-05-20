Ковач: «Считаю Мбаппе лучшим игроком в мире. Он решил исход этого финала»

Главный тренер «Монако» прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в финале Кубка Франции.

В первую очередь, я хочу поздравить «Пари Сен-Жермен» с титулом. Думаю, в первые несколько минут мы были слегка напуганы. Это был наш первый финал с этим составом. У ПСЖ богатый опыт участия в подобных матчах. Боюсь, в первые минуты мы с чересчур большим уважением отнеслись к сопернику. Это был не тот ритм, который мы показывали не так давно.

Я сказал игрокам, что мы можем гордиться тем, что дошли до финального матча с ПСЖ на «Стад де Франс». Это был значимый момент для клуба. У нас есть право быть разочарованными сегодня и завтра, но начиная с пятницы мы должны думать о следующей игре. Мы всё ещё можем замечательным образом завершить этот сезон.

Как я уже говорил, я считаю Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире, и он решил исход этого финала. Он воспользовался нашей ошибкой и забил первый гол, ударил в перекладину и прекрасно завершил атаку в моменте со вторым голом. Он великолепно выступил сегодня. Вот почему его хочет так много клубов. Ранее нам посчастливилось сдержать его, но не в этот раз.