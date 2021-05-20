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Ковач: «Считаю Мбаппе лучшим игроком в мире. Он решил исход этого финала»

20 мая 2021, 05:59
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:2) в финале Кубка Франции.

В первую очередь, я хочу поздравить «Пари Сен-Жермен» с титулом. Думаю, в первые несколько минут мы были слегка напуганы. Это был наш первый финал с этим составом. У ПСЖ богатый опыт участия в подобных матчах. Боюсь, в первые минуты мы с чересчур большим уважением отнеслись к сопернику. Это был не тот ритм, который мы показывали не так давно.

Я сказал игрокам, что мы можем гордиться тем, что дошли до финального матча с ПСЖ на «Стад де Франс». Это был значимый момент для клуба. У нас есть право быть разочарованными сегодня и завтра, но начиная с пятницы мы должны думать о следующей игре. Мы всё ещё можем замечательным образом завершить этот сезон.

Как я уже говорил, я считаю Килиана Мбаппе лучшим футболистом в мире, и он решил исход этого финала. Он воспользовался нашей ошибкой и забил первый гол, ударил в перекладину и прекрасно завершил атаку в моменте со вторым голом. Он великолепно выступил сегодня. Вот почему его хочет так много клубов. Ранее нам посчастливилось сдержать его, но не в этот раз.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 мая в 17:39, ред.
Ну когда он в форме и без повреждений, то реально лучший, а МС повезло, что Мбаппе был не в форме из-за травмы, а вот Баварии не повезло...
Ironigor
Ironigor
20 мая в 09:57
Какой же он лучший, если играет когда захочет. От случая к случаю .
Alex12357
Alex12357
20 мая в 09:50
Что-то этот Камерунский Эму ничего не показал в играх с МС ,а тут /в отсутствии Неймара /стал лучшим игроком в мире ,а что он сделал?Его вывели 1-1 с вратарём и он Икарди отдал пас,а гол он забил из явного положения вне игры -был бы кто другой,гол бы отменили ,а здесь идёт массовый пиар Камерунского Эму,вот только интерес к нему пропадает ,уже и Реал замолчал,МС,особо тоже не желает,а Камерунский Эму диктует свои условия Руководству ПСЖ-смех да и только,гнать таких в три шеи!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 07:42
Плохо что он не стабильно выстреливает
SHMEL258
SHMEL258
20 мая в 06:53
Ещё до матча был уверен, что ПСЖ выиграет.
beefs
beefs
20 мая в 06:30
Никто оспаривать это мнение не будет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 06:14
На все сто согласен, Мбаппе лучший.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 06:08
К сожалению игра у Монако совсем не получилась.
ДАША Д
ДАША Д
20 мая в 06:06
Один из лучших - это точнее.
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