Клопп: «Матч с „Бернли“ был как полуфинал для „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в матче 37-го тура АПЛ .

Это был полуфинал. Мы должны были выиграть полуфинал и сделали это. Ещё ничего не решено, но мы улучшили своё положение, и впереди нас ждёт финал.

Играя с «Бернли», нельзя предоставлять им ни единого шанса, учитывая их стиль.

Ещё до начала матча мы знали, что будет невероятно сложно. На стадионе присутствовало 3 500 человек, которые были не на нашей стороне. А атмосфера в футболе имеет огромное значение.