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Клопп: «Матч с „Бернли“ был как полуфинал для „Ливерпуля“»

20 мая 2021, 02:46
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Бернли» (3:0) в матче 37-го тура АПЛ.

Это был полуфинал. Мы должны были выиграть полуфинал и сделали это. Ещё ничего не решено, но мы улучшили своё положение, и впереди нас ждёт финал.

Играя с «Бернли», нельзя предоставлять им ни единого шанса, учитывая их стиль.

Ещё до начала матча мы знали, что будет невероятно сложно. На стадионе присутствовало 3 500 человек, которые были не на нашей стороне. А атмосфера в футболе имеет огромное значение.

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ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 08:48
Сами виноваты,что дотянули
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 07:10
Есть шанс заскочить на подножку уходящего лигочемпионского поезда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 мая в 05:41
Осталось совсем немного до ЛЧ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 мая в 04:37
Совсем не похож на прошлогодний Ливерпуль хотя ничего особо не изменилось.
swed27
swed27
20 мая в 03:06
Остался один шаг до ЛЧ. И нужно его сделать
allemz
allemz
20 мая в 02:54
Клопп красава, в разгар проблем на фоне слухов, отправляющих его в другие клубы и дестабилизации ситуации в раздевалке, вытерпел как профессионал, собрался и настроил команду на оставшиеся матчи за попадание в ЕК, чтоб хоть как-то засейвить сезон
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