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Артета: «В декабре нельзя было представить нас в борьбе за выход в Европу»

20 мая 2021, 04:31
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ.

Мы нашли способ победить. Большую часть игры мы полностью контролировали её и играли так, как хотели.

Как только мы пропустили гол, то потеряли контроль, стали терять мячи и паниковать. Мы позволяли им делать длинные передачи, подавать угловые и штрафные — это опасно в матче с «Кристал Пэлас». У нас были проблемы.

Но Габриэлю [Мартинелли] удалось забить очень важный гол.

Мы продолжим бороться до последнего дня. В ноябре или декабре невозможно было представить, чтобы кто-то сказал, что мы можем выйти в еврокубки. Но мы мощно провели эти шесть месяцев и заслужили шанс в итоге оказаться там.

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Все комментарии
LMI
LMI
20 мая в 11:04
И теперь все зависит не от нас, а от Лестера и МС
aNOOBis
aNOOBis ответ 1_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
20 мая в 10:13
    aNOOBis
    aNOOBis
    20 мая в 10:12
    Сам себя не похвалишь и, вообще, никто не похвалит
    A.S.A
    A.S.A
    20 мая в 06:58
    Шанс на попадание в Лигу Конференций еще есть, но неужели это то, к чему стремится клуб? Или у нашего "Доминатора" был план попасть в ЛК и стать первым Английским клубом участником данного кубка???! ....
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 мая в 05:38
    Раньше надо было так играть.
    Байкал-38
    Байкал-38
    20 мая в 05:36
    Артета: «В декабре нельзя было представить нас в борьбе за выход в Европу»

    Так и в мае уже с уверенностью можно сказать, что Арсенал даже близко не борется за выход в Европу. Покажите Артете таблицу.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    20 мая в 04:33
    Он много говорит
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