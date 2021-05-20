Артета: «В декабре нельзя было представить нас в борьбе за выход в Европу»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ .

Мы нашли способ победить. Большую часть игры мы полностью контролировали её и играли так, как хотели.

Как только мы пропустили гол, то потеряли контроль, стали терять мячи и паниковать. Мы позволяли им делать длинные передачи, подавать угловые и штрафные — это опасно в матче с «Кристал Пэлас». У нас были проблемы.

Но Габриэлю [Мартинелли] удалось забить очень важный гол.

Мы продолжим бороться до последнего дня. В ноябре или декабре невозможно было представить, чтобы кто-то сказал, что мы можем выйти в еврокубки. Но мы мощно провели эти шесть месяцев и заслужили шанс в итоге оказаться там.