Артета: «В декабре нельзя было представить нас в борьбе за выход в Европу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ.
Мы нашли способ победить. Большую часть игры мы полностью контролировали её и играли так, как хотели.
Как только мы пропустили гол, то потеряли контроль, стали терять мячи и паниковать. Мы позволяли им делать длинные передачи, подавать угловые и штрафные — это опасно в матче с «Кристал Пэлас». У нас были проблемы.
Но Габриэлю [Мартинелли] удалось забить очень важный гол.
Мы продолжим бороться до последнего дня. В ноябре или декабре невозможно было представить, чтобы кто-то сказал, что мы можем выйти в еврокубки. Но мы мощно провели эти шесть месяцев и заслужили шанс в итоге оказаться там.
Так и в мае уже с уверенностью можно сказать, что Арсенал даже близко не борется за выход в Европу. Покажите Артете таблицу.
Так и в мае уже с уверенностью можно сказать, что Арсенал даже близко не борется за выход в Европу. Покажите Артете таблицу.