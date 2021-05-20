ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

Кейн сообщил, что обсудит с президентом «Тоттенхэма» своё будущее

20 мая 2021, 15:00

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн заявил, что собирается обсудить свое будущее с президентом клуба Дэниелом Леви.

Я думаю, что нам определенно есть о чем поговорить. Сейчас тот момент, когда я должен поразмыслить и поговорить с президентом. Надеюсь, у нас достаточно хорошие отношения. После моих 16 лет в клубе, я надеюсь, что мы сможем провести честный разговор.

Я не знаю, возможно, что он [Дэниел Леви] может захотеть продать меня. Возможно, он думает: «Если бы я мог получить за тебя 100 миллионов фунтов, то почему бы и нет?» Вы понимаете, что я имею в виду? Я не буду стоить таких денег через два или три года.

Я хочу играть в Лиге чемпионов... Хочу играть в самых больших матчах. Как уже говорил, я никогда не скажу, что я бы играл в «Тоттенхэме» до конца карьеры, и никогда не скажу, что я бы ушел из клуба.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» — фаворит в гонке за подписание Кейна.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии4
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Никита Бойчук
Никита Бойчук
20 мая в 23:32
В Челси хороший вариант. Им как раз нужен звёздный форвард и клуб тоже Лондонский. Если о переходе.
dzvinka
dzvinka
20 мая в 21:25, ред.
вера Кейна дрогнула... вслед за монолой, спарксом и алексом, но держался он явно дольше чем эти герои)))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
20 мая в 20:07
Зачем ты продлевал контракт или...отина ? Он же тебя не отпустит
Остапчук 67
Остапчук 67
20 мая в 18:53
Уходить ему надо
asraeil
asraeil
20 мая в 17:35
Посмотрим результаты разговора
STVA 1
STVA 1
20 мая в 15:54
Выиграть трофеи хочет!И это понятно!
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 15:38
Похоже все же уйдет.
Hoyar
Hoyar
20 мая в 15:13
Сити он подходит, хотя Холланд моложе.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 мая в 15:11, ред.
Имея статус одного из лучших нападающих АПЛ, прозябать в бестрофейном Тоттенхэме - просто время терять. Парень хочет бороться за призы, играть регулярно в ЛЧ и это вполне нормально. В июле парню 28 стукнет и уж если что то менять, так это надо делать сейчас. Будем надеяться , что желание Кейна сменить клуб , увенчается успехом и он еще порадует нас своей игрой в борьбе за трофеи.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor ответ allemz (раскрыть)
20 мая в 15:07
Прямо в цель !!! ☝👍😜🙋‍♂️✊
jobss
jobss ответ allemz (раскрыть)
20 мая в 15:03
.
allemz
allemz
20 мая в 15:02
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100