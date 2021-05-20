Кейн сообщил, что обсудит с президентом «Тоттенхэма» своё будущее

Нападающий «Тоттенхэма» заявил, что собирается обсудить свое будущее с президентом клуба Дэниелом Леви.

Я думаю, что нам определенно есть о чем поговорить. Сейчас тот момент, когда я должен поразмыслить и поговорить с президентом. Надеюсь, у нас достаточно хорошие отношения. После моих 16 лет в клубе, я надеюсь, что мы сможем провести честный разговор.

Я не знаю, возможно, что он [Дэниел Леви] может захотеть продать меня. Возможно, он думает: «Если бы я мог получить за тебя 100 миллионов фунтов, то почему бы и нет?» Вы понимаете, что я имею в виду? Я не буду стоить таких денег через два или три года.

Я хочу играть в Лиге чемпионов... Хочу играть в самых больших матчах. Как уже говорил, я никогда не скажу, что я бы играл в «Тоттенхэме» до конца карьеры, и никогда не скажу, что я бы ушел из клуба.