Мбаппе: «Любой трофей имеет значение. Я очень рад Кубку Франции»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в финале Кубка Франции.

Мы работаем каждый день, чтобы получать такие эмоции, награды и признание. Это работа команды, штаба и всех сотрудников клуба. Мы очень скучаем по нашим болельщикам, которые не смогли быть здесь.

Любой трофей имеет значение. Это молодой клуб, и мы хотим быть частью этой истории. Я первый, кто рад этой победе.

Надеюсь, что мы сможем забраться как можно выше. Я стараюсь не ограничивать себя, чтобы помогать команде завоёвывать трофеи, доставлять радость друзьям, штабу, сотрудникам клуба. Это то, что имеет для меня значение. Я очень рад.