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Мбаппе: «Любой трофей имеет значение. Я очень рад Кубку Франции»

20 мая 2021, 07:29
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в финале Кубка Франции.

Мы работаем каждый день, чтобы получать такие эмоции, награды и признание. Это работа команды, штаба и всех сотрудников клуба. Мы очень скучаем по нашим болельщикам, которые не смогли быть здесь.

Любой трофей имеет значение. Это молодой клуб, и мы хотим быть частью этой истории. Я первый, кто рад этой победе.

Надеюсь, что мы сможем забраться как можно выше. Я стараюсь не ограничивать себя, чтобы помогать команде завоёвывать трофеи, доставлять радость друзьям, штабу, сотрудникам клуба. Это то, что имеет для меня значение. Я очень рад.

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КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 08:56
Победа в чемпионате важнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 мая в 07:47
Любой трофей важен...
swed27
swed27
20 мая в 07:36
Кубок франции - путевка в ЛЕ на всякий случай
beefs
beefs
20 мая в 07:30
Конечно приятно победить, поздравляем...
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