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КДК оштрафовал «Локомотив» на 240 тыс. рублей по итогам финала Кубка

18 мая 2021, 14:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Локомотив» и «Крылья Советов» по итогам финального матча Кубка России.

За нарушение санитарного регламента «Крылья» оштрафованы на 20 тысяч рублей. «Локомотив» за то же нарушение оштрафован на 50 тысяч рублей.

Болельщики «Крыльев» использовали пиротехнику, за что оштрафован на 4 тысяч рублей. Общий штраф «Локомотива» за пиротехнику — 40 тысяч рублей.

«Локомотив» за скандирование оштрафован на 100 тысяч рублей. «Крылья» — на 10 тысяч. «Локомотив» за бросание болельщиками посторонних предметов оштрафован на 50 тысяч рублей.

По окончании матча Лисакович и Камано взяли с трибун детей для празднования. Баринов подписывал футболки и бросал обратно фанатам. Камано, Лисакович и Баринов оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.

Футболисты «Крыльев» Горшков и Чернов оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый из-за того, что обнимались с болельщиками после матча. Это тоже нарушение санитарного регламента.

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112910415
112910415
26 мая в 09:13
главное, все преступники выявлены !
Палыч82
Палыч82 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
18 мая в 22:28
Тоже в шоке,) Кстати не знаете, зенитовских игроков тоже что ли оштрафовали за детей на праздновании? Что за новшество такое?) Уже не знают на чем поиметь... позор...
alexamit
alexamit
18 мая в 22:21
Что и говорить-дураков в РФС,как и думе-пруд пруди!
rubinovyi2
rubinovyi2
18 мая в 16:58
КДК даже вирус научилась использовать во благо себе...)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
18 мая в 16:40
@По окончании матча Лисакович и Камано взяли с трибун детей для празднования. Баринов подписывал футболки и бросал обратно фанатам. Камано, Лисакович и Баринов оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.@

А это типа преступление?
sv_1969
sv_1969
18 мая в 14:51
Пополнили казну свою(
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