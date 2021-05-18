КДК оштрафовал «Локомотив» на 240 тыс. рублей по итогам финала Кубка

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Локомотив» и «Крылья Советов» по итогам финального матча Кубка России.

За нарушение санитарного регламента «Крылья» оштрафованы на 20 тысяч рублей. «Локомотив» за то же нарушение оштрафован на 50 тысяч рублей.

Болельщики «Крыльев» использовали пиротехнику, за что оштрафован на 4 тысяч рублей. Общий штраф «Локомотива» за пиротехнику — 40 тысяч рублей.

«Локомотив» за скандирование оштрафован на 100 тысяч рублей. «Крылья» — на 10 тысяч. «Локомотив» за бросание болельщиками посторонних предметов оштрафован на 50 тысяч рублей.

По окончании матча Лисакович и Камано взяли с трибун детей для празднования. Баринов подписывал футболки и бросал обратно фанатам. Камано, Лисакович и Баринов оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.

Футболисты «Крыльев» Горшков и Чернов оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый из-за того, что обнимались с болельщиками после матча. Это тоже нарушение санитарного регламента.