Дивеев: «ЦСКА при Оличе стал сильнее. Мы прибавили»

Защитник ЦСКА и сборной России поделился мнением об уходе из «армейского» клуба и назначении .

Уход Ганчаренко для меня — что-то особенное. Виктор Михайлович пригласил меня в большой футбол. Когда он ушёл, я ему написал, поблагодарил за всё, пожелал удачи. Сейчас играли против «Краснодара», увиделись, поговорили обо всём моём. Это жизнь. У каждой команды когда-то будет новый тренер. Михалыч ушёл, теперь повеситься? Не надо зацикливаться. Немного обидно, но сейчас полная концентрация на работе с Оличем. Отъезд Ганчаренко в Минск? Я этого вообще не понял, но это его действия. При этом я был уверен, что он вернётся. Все понимали, что он просто взял себе выходные. Нам ничего про это не говорили, но у нас была такая уверенность.

Олич ставит на контроль мяча, агрессия от всех: нападающих, защитников. Мы должны не бояться терять мяч. Во всех матчах мы контролируем мяч около 60% времени. Не всегда это приносит плоды, но мы прибавили. С Ивицей комфортно работать. Нет такого, чтобы он смотрел косо. К каждому игроку подходит и подсказывает. После игры на следующий день ты приходишь, он говорит: «Пойдём наедине посмотрим моменты, вместе разберём. Сам показывает видео, разбирает, где ты недоработал». У меня был с ним разговор, когда он мне сказал, как я должен действовать при обороне: не бояться, выдёргиваться, поджимать линию, играть один в один, идти в единоборства. Можно сказать, что с Ивицей мы стали сильнее.