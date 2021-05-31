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Дивеев: «ЦСКА при Оличе стал сильнее. Мы прибавили»

сегодня, 08:37

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением об уходе из «армейского» клуба Виктора Ганчаренко и назначении Ивицы Олича.

Уход Ганчаренко для меня — что-то особенное. Виктор Михайлович пригласил меня в большой футбол. Когда он ушёл, я ему написал, поблагодарил за всё, пожелал удачи. Сейчас играли против «Краснодара», увиделись, поговорили обо всём моём. Это жизнь. У каждой команды когда-то будет новый тренер. Михалыч ушёл, теперь повеситься? Не надо зацикливаться. Немного обидно, но сейчас полная концентрация на работе с Оличем. Отъезд Ганчаренко в Минск? Я этого вообще не понял, но это его действия. При этом я был уверен, что он вернётся. Все понимали, что он просто взял себе выходные. Нам ничего про это не говорили, но у нас была такая уверенность.

Олич ставит на контроль мяча, агрессия от всех: нападающих, защитников. Мы должны не бояться терять мяч. Во всех матчах мы контролируем мяч около 60% времени. Не всегда это приносит плоды, но мы прибавили. С Ивицей комфортно работать. Нет такого, чтобы он смотрел косо. К каждому игроку подходит и подсказывает. После игры на следующий день ты приходишь, он говорит: «Пойдём наедине посмотрим моменты, вместе разберём. Сам показывает видео, разбирает, где ты недоработал». У меня был с ним разговор, когда он мне сказал, как я должен действовать при обороне: не бояться, выдёргиваться, поджимать линию, играть один в один, идти в единоборства. Можно сказать, что с Ивицей мы стали сильнее.

Также недавно Дивеев прокомментировал слухи об интересе «Болоньи».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:58
На сколько стал сильнее узнаем в следующем сезоне.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 11:15
По игре пока было не заметно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 11:12
Это ты перепутал фамилии. Сильные партнёры по сборной это Фернандес и Головин, а не названные тобой лавочники. Состав сборной надо знать
valt134
valt134
сегодня в 11:07
Молодец! Не пропадёт. И нашим и вашим. Язык горячий и шершавый.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 10:50
В этом сезоне увидим сильнее или нет, но очень сильно надеюсь, что ты прав. Удачи лучшему клубу России ЦСКА и по-больше побед!
berda2003
berda2003
сегодня в 10:47
так любит ганчаренку, но олича сильнее... как проститутка на ленинградке.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 10:31, ред.
Гончаренко молодец, но булыжник в его огород кидануть надо.
И Олича удовлетворил.
Ну красавчик😁
112910415
112910415
сегодня в 10:05
пока не особо заметно
Gahi
Gahi
сегодня в 10:03, ред.
Хотелось бы верить что это именно так, но только результаты команды должны подтверждать сказанное. Но Дивеев наверное знает историю славного клуба за который ему и всем остальным игрокам доверена честь, играть за ЦСКА. И вот по прошествии 20 лет в сезоне 2001-2002 где ЦСКА не смог принять участие в международных соревнованиях и как тогда клуб снова не будет участвовать еврокубках. После таких результатов тогда действительно все осознали что нужно играть достойно за славный клуб и уже через два года в сезоне 2004-2005 команда ЦСКА выиграла трофей Кубок УЕФА🏆. Будем надеяться игроки повторят путь своего нынешнего тренера Ивица Олича, и капитана команды Игоря Акинфеева, которые принимали непосредственное участие в том знаменитом матче и выиграют новый трофей 🏆 для клуба и болельщиков. Удачи 
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:57
Конечно сильнее !
Поэтому в пролете мимо Европы !
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 09:54
Паренёк наверное перепутал сильных партнеров по сборной вроде Зобнина, Миранчука, Джикии со своими партнерами уровня фнл типа Облякова, Чалова, Васина, вот и несёт ересь)
Сп62
Сп62
сегодня в 09:51
Иногда нужно и лизнуть.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 09:49
За 6 матчей было видно, что команда забегала... а с Гончаром мучались, возможно просто тренер устал и ему нужна была перезагрузка. С Оличем наш ждет хороший сезон. А "туманное будущее" - за туманом золотые медали вижу.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:49
Пока что - то не видно прогресса.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:39
3 проигрыша московским Динамо,Локо и Спартаку....на финише чемпионата...лишившие ЦСКА еврокубков говорят о том что Дивеев просто произносит дежурные шаблонные фразы....не имеющие отношения к реальности....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:23
Как защитник мне Дивеев нравится. Все при нем. А вот насколько сильнее стали.....??? сезон покажет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:06
Нам непонятно в чём прибавили или Игорь произносит дежурные слова.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:05
Не видно что то
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 09:01
То есть выиграть у 14, 15 и 16 команды чемпионата (Арсенал, Тамбов и Ротор) и у разобранного Краснодара, сыграть в ничью с Уфой и проиграть все оставшиеся матчи с разницей забитых и пропущенных 3-9, это называется прибавили?!)
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 08:59
Конечно, сильнее. Жаль только, что по итогу работы Олича для ЦСКА не нашлось евротурнира, в котором бы продемонстрировали свою силу.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:57
Тамбов и Ротор всякий может обыграть.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:56
Станет ли сильнее ЦСКА при Оличе узнаем когда увидим игру ЦСКА в новом сезоне. А по нескольким играм прошлого сезона преждевременно делать такие выводы
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 08:41
И как он это понял?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:39
В ЕК ге попали, сила!
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