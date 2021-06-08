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Сантуш: «Роналду никогда особо не помогал защите. Но мы и не хотим этого»

сегодня, 03:56

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался на тему роли форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в оборонительных действиях национальной команды.

Если мы поймём, что у Криштиану не всё хорошо, что он не даёт команде того, что мы хотим, то, конечно, он должен будет стать запасным и принять это.

Но когда у вашей команды есть один из лучших игроков в мире... И это работает не только с Португалией. Если вы спросите Дешама (Прим. — главный тренер сборной Франции) или Лёва (Прим. — главный тренер сборной Германии), то они скажут вам, что предпочтут строить команду вокруг одного-двух игроков, которые, по их мнению, оказывают наибольшее влияние.

Криштиану Роналду не из тех футболистов, которые сильно помогают обороне. Он никогда этого не делал, но мы и не хотим, чтобы он это делал. Так было и в 2016, так было всегда. Команда знает, как нужно перемещаться по полю с игроком, который не принимает такого участия в обороне.

Но то, как его уважают соперники, как он забивает... Он может многое дать нам.

По слухам, Роналду может покинуть «Ювентус» этим летом. Сообщается, что одним из кандидатов на замену португальцу является форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:53
хотя бы штрафные не давайте ему бить !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:47
Его дело забивать
karnager
karnager ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 08:41
аршавин на матч тв, а не на скамейке. как ты это вообще придумал ?
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:40
Ну, «Ювентусу» эта привычка Роналду чуть не стоила места в топ-4. Были матчи, где нужно было даже не бегать защищаться, а просто надавить на соперника в высоком прессинге и многие вопросы бы решились. Хотя, он хоть забивал и приносил команде очки.
Но при этом почему тот же Мората не делал этого — вот это уже вопрос. В итоге зебры большинство матчей оборонялись вдесятером и едва не встряли.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:13
Плохо просили похоже
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:07
Посмотрим на Португалию с Роналду. Не думаю, что они будут фаворитами.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:06, ред.
Поди его заставь попробуй
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 04:27
Роналду давно пора к Аршавину на скамейку пенсионеров.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:20
Не барское это дело помогать защите.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:19
Пусть занимается своим делом.
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