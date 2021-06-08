Сантуш: «Роналду никогда особо не помогал защите. Но мы и не хотим этого»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался на тему роли форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду в оборонительных действиях национальной команды.
Если мы поймём, что у Криштиану не всё хорошо, что он не даёт команде того, что мы хотим, то, конечно, он должен будет стать запасным и принять это.
Но когда у вашей команды есть один из лучших игроков в мире... И это работает не только с Португалией. Если вы спросите Дешама (Прим. — главный тренер сборной Франции) или Лёва (Прим. — главный тренер сборной Германии), то они скажут вам, что предпочтут строить команду вокруг одного-двух игроков, которые, по их мнению, оказывают наибольшее влияние.
Криштиану Роналду не из тех футболистов, которые сильно помогают обороне. Он никогда этого не делал, но мы и не хотим, чтобы он это делал. Так было и в 2016, так было всегда. Команда знает, как нужно перемещаться по полю с игроком, который не принимает такого участия в обороне.
Но то, как его уважают соперники, как он забивает... Он может многое дать нам.
По слухам, Роналду может покинуть «Ювентус» этим летом. Сообщается, что одним из кандидатов на замену португальцу является форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус.
Но при этом почему тот же Мората не делал этого — вот это уже вопрос. В итоге зебры большинство матчей оборонялись вдесятером и едва не встряли.
Но при этом почему тот же Мората не делал этого — вот это уже вопрос. В итоге зебры большинство матчей оборонялись вдесятером и едва не встряли.