Сантуш: «Роналду никогда особо не помогал защите. Но мы и не хотим этого»

Главный тренер сборной Португалии высказался на тему роли форварда «Ювентуса» в оборонительных действиях национальной команды.

Если мы поймём, что у Криштиану не всё хорошо, что он не даёт команде того, что мы хотим, то, конечно, он должен будет стать запасным и принять это.

Но когда у вашей команды есть один из лучших игроков в мире... И это работает не только с Португалией. Если вы спросите Дешама (Прим. — главный тренер сборной Франции) или Лёва (Прим. — главный тренер сборной Германии), то они скажут вам, что предпочтут строить команду вокруг одного-двух игроков, которые, по их мнению, оказывают наибольшее влияние.

Криштиану Роналду не из тех футболистов, которые сильно помогают обороне. Он никогда этого не делал, но мы и не хотим, чтобы он это делал. Так было и в 2016, так было всегда. Команда знает, как нужно перемещаться по полю с игроком, который не принимает такого участия в обороне.

Но то, как его уважают соперники, как он забивает... Он может многое дать нам.