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Вернер: «Переход в „Челси“ — лучшее решение в моей жизни»

вчера, 23:07

Нападающий «Челси» Тимо Вернер оценил свой первый сезон в составе лондонского клуба.

Подписание контракта с «Челси» — лучшее решение в моей жизни. Мой статус в команде, конечно, повысился с приходом Тухеля. Потому что я пришел в «Челси» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных, я хочу играть. Я с нетерпением жду своего следующего титула с «Челси».

В своём первом сезоне в лондонском клубе Вернер одержал победу в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
повезло-то очень !
а играть получше надо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:16
Может ещё получится чтонибуть выиграть!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:04
Лишь бы с точностью дела наладились, а то пока даже по эмблеме "Челси" промахивается.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 23:37
Вернер напоминает Торреса
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:31, ред.
Ничего дружище Вернер ты ещё не показал!
Очень уж ты напоминаешь мне Чалова "молодого перспективного" от которого тоже всё ждут, да никак не дождутся возложенные на него надежды. Вроде бы играет и забивает, да только вот процент попаданий в створ для перспективного нападающего не очень то. Берет на себя игру, а вот КПД его действий уж больно низкий. Забывает отдать пас партнёрам которые находятся в лучшем положении, точность передач хромает так же как и удары по воротам. В общем есть куча проблем в игре. Вся ставка сейчас на тренерский штаб, который должен будет подкорректировать действия Вернера. Лишь бы он не поймал звёздочку во лбу. Придётся ещё очень много работать и доказывать своей игрой возможность находиться в основе Челси. Пожелаю тебе Успехов и Удачи в Челси! Всем Добра!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:15
Тимо очень хороший форвард, что он доказал еще в Германии, вот только в Челси с результативностью у парня явные проблемы. С чем это связано - трудно сказать??? Ладно бы парень терялся на поле, так ведь нет, постоянно на виду, обостряет , бежит в атаку, имеет огромное количество моментов, но вот с голами пока у него не очень хорошо. Будем надеяться , что в новом сезоне парня прорвет, должно прорвать. В старании и в отношении к делу ему не откажешь, надо просто чуть поправить прицел.
Всем здоровья.
dimagas2
dimagas2
вчера в 23:08
Ну такое,еще не понятно)))
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