Вернер: «Переход в „Челси“ — лучшее решение в моей жизни»

Нападающий «Челси» оценил свой первый сезон в составе лондонского клуба.

Подписание контракта с «Челси» — лучшее решение в моей жизни. Мой статус в команде, конечно, повысился с приходом Тухеля. Потому что я пришел в «Челси» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных, я хочу играть. Я с нетерпением жду своего следующего титула с «Челси».