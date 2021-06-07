Вернер: «Переход в „Челси“ — лучшее решение в моей жизни»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер оценил свой первый сезон в составе лондонского клуба.
Подписание контракта с «Челси» — лучшее решение в моей жизни. Мой статус в команде, конечно, повысился с приходом Тухеля. Потому что я пришел в «Челси» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных, я хочу играть. Я с нетерпением жду своего следующего титула с «Челси».
В своём первом сезоне в лондонском клубе Вернер одержал победу в Лиге чемпионов.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Очень уж ты напоминаешь мне Чалова "молодого перспективного" от которого тоже всё ждут, да никак не дождутся возложенные на него надежды. Вроде бы играет и забивает, да только вот процент попаданий в створ для перспективного нападающего не очень то. Берет на себя игру, а вот КПД его действий уж больно низкий. Забывает отдать пас партнёрам которые находятся в лучшем положении, точность передач хромает так же как и удары по воротам. В общем есть куча проблем в игре. Вся ставка сейчас на тренерский штаб, который должен будет подкорректировать действия Вернера. Лишь бы он не поймал звёздочку во лбу. Придётся ещё очень много работать и доказывать своей игрой возможность находиться в основе Челси. Пожелаю тебе Успехов и Удачи в Челси! Всем Добра!
Очень уж ты напоминаешь мне Чалова "молодого перспективного" от которого тоже всё ждут, да никак не дождутся возложенные на него надежды. Вроде бы играет и забивает, да только вот процент попаданий в створ для перспективного нападающего не очень то. Берет на себя игру, а вот КПД его действий уж больно низкий. Забывает отдать пас партнёрам которые находятся в лучшем положении, точность передач хромает так же как и удары по воротам. В общем есть куча проблем в игре. Вся ставка сейчас на тренерский штаб, который должен будет подкорректировать действия Вернера. Лишь бы он не поймал звёздочку во лбу. Придётся ещё очень много работать и доказывать своей игрой возможность находиться в основе Челси. Пожелаю тебе Успехов и Удачи в Челси! Всем Добра!