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Венгер рассказал, в каком из матчей в своей карьере он бы применил VAR

вчера, 18:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, в каком из матчей своей тренерской карьеры он бы хотел применить VAR.

Это финал Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны», потому что мне кажется, что гол Это'О, когда он сравнял счёт, был забит из офсайда.

Напомним, что «Арсенал» уступил «Барселоне» в финале Лиги чемпионов 2006-го со счётом 1:2. На 76-й минуте встречи Самюэль Это'О после паса Хенрика Ларссона сравнял счёт в игре, а на 81-й минуте Жулиано Беллетти установил окончательный счёт в игре. С 18-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве из-за удаления голкипера Йенса Леманна за фол на Это'О.

Ранее Арсен Венгер назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Европы.

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Источник: sport.es
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112910415
сегодня в 06:35
выборочно применяемый ВАР - мечта многих !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 20:36
И ещё напомню тебе про матч 2011 года)
Будь тогда ВАР, Арсенал и первый матч не выиграл бы, так как при счет 0-1 в пользу Барселоны, был отменён чистый гол Месси якобы из офсайда) но об этом не принято говорить, ведь судья ошибся в пользу соперника каталонцев.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 20:33
Ты также негодовал, когда у Порту удалили игрока, когда они играли против Юве в этом сезоне?)
Напомню, что в том матче как раз таки был ВАР
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 20:02
Продажная Бузакка, которая еще поле катарского стадиона обмочила. Помним ее.
Feanor1993
Feanor1993 ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 19:59
При ВАРе у Барсы не было бы ни одного кубка чемпионов.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:56
Офигеть, Арсенал в финале ЛЧ! В нынешние времена звучит как мифы Древней Греции)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:31
Рана от этого поражения не заживет у Арсена никогда. Тогда он был очень близок к вожделенному триумфу. Как и в 2011-м, когда в первом матче 1/8 победили Барсу дома, а в ответной игре арбитр нашел идиотскую причину для удаления Ван Перси, после чего каталонцы забили свои 2 гола.
Сантус
Сантус ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:00
Ха-ха,да,на месте журналюги я эпизод с Анри ему сразу бы предъявил,он гораздо свежее Марадоновского,но там было такое телевидение и картинка что даже сейчас спустя столько лет пересматривая можно и поверить...)
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:51
Дела давно минувших дел
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:48
Дело прошлое, многие могу посетовать , что раньше ВАРа не было. Примеров полно. Игра рукой у Марадоны и Анри , множество неназначенных пенальти и наоборот - назначенных неправильно. ВАР сегодня - это данность , от которой уже никуда не уйти. Прада и с ВАРом порой случаются огрехи, но дело новое и все наладится.
Всем здоровья.
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 18:36
Полностью с Арсеном согласен. Недавно даже писал об этом матче и о том, как Испанию тянут в финалах ЛЧ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:34
Может быть он и прав.
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