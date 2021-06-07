Венгер рассказал, в каком из матчей в своей карьере он бы применил VAR

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вчера, 18:33

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, в каком из матчей своей тренерской карьеры он бы хотел применить VAR .

Это финал Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны», потому что мне кажется, что гол Это'О, когда он сравнял счёт, был забит из офсайда.

Напомним, что «Арсенал» уступил «Барселоне» в финале Лиги чемпионов 2006-го со счётом 1:2. На 76-й минуте встречи Самюэль Это'О после паса Хенрика Ларссона сравнял счёт в игре, а на 81-й минуте Жулиано Беллетти установил окончательный счёт в игре. С 18-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве из-за удаления голкипера Йенса Леманна за фол на Это'О.

Ранее Арсен Венгер назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Европы.