Венгер рассказал, в каком из матчей в своей карьере он бы применил VAR

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о том, в каком из матчей своей тренерской карьеры он бы хотел применить VAR.
Это финал Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны», потому что мне кажется, что гол Это'О, когда он сравнял счёт, был забит из офсайда.
Напомним, что «Арсенал» уступил «Барселоне» в финале Лиги чемпионов 2006-го со счётом 1:2. На 76-й минуте встречи Самюэль Это'О после паса Хенрика Ларссона сравнял счёт в игре, а на 81-й минуте Жулиано Беллетти установил окончательный счёт в игре. С 18-й минуты «Арсенал» играл в меньшинстве из-за удаления голкипера Йенса Леманна за фол на Это'О.
Ранее Арсен Венгер назвал главного фаворита предстоящего чемпионата Европы.
Всем здоровья.
Всем здоровья.