Зидан рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, чем он занимался бы, если бы ему не удалось построить карьеру в футболе.
Я занимался дзюдо, но в какой-то момент мне пришлось выбирать между дзюдо и футболом. Я выбрал футбол. По профессии, когда я был молод, если бы я не был футболистом или дзюдоистом, я был бы курьером, это была моя большая страсть.
Ранее «Соккер.ру» рассказывал о футболистах, которые выбрали обычные профессии.
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КУБКИ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ, ПО ПЕРЕВОЗКИ ТРОФЕЕВ 🏆🏆🏆🏆🏆!!! И ЭТО ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧАЛО !!! ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ !!! УДАЧИ ТЕБЕ КУРЬЕР !!!