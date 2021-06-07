Зидан рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом

Бывший главный тренер «Реала» ответил на вопрос о том, чем он занимался бы, если бы ему не удалось построить карьеру в футболе.

Я занимался дзюдо, но в какой-то момент мне пришлось выбирать между дзюдо и футболом. Я выбрал футбол. По профессии, когда я был молод, если бы я не был футболистом или дзюдоистом, я был бы курьером, это была моя большая страсть.