ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Зидан рассказал, чем занимался бы, если бы не стал футболистом

вчера, 19:40

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, чем он занимался бы, если бы ему не удалось построить карьеру в футболе.

Я занимался дзюдо, но в какой-то момент мне пришлось выбирать между дзюдо и футболом. Я выбрал футбол. По профессии, когда я был молод, если бы я не был футболистом или дзюдоистом, я был бы курьером, это была моя большая страсть.

Ранее «Соккер.ру» рассказывал о футболистах, которые выбрали обычные профессии.

Все новости
Моуриньо: «Думаю, Хендерсон готов стать первым номером „Манчестер Юнайтед“»
Сегодня, 08:00 Комментарии6
Мюллер: «Мы ничего не планировали до середины июля, так что возможно всё!»
Сегодня, 06:02 Комментарии2
Кейн: «Думаю, сборная Англии сейчас в лучшем положении, чем в 2018-м»
Сегодня, 05:43 Комментарии7
Сантуш: «Роналду никогда особо не помогал защите. Но мы и не хотим этого»
Сегодня, 03:56 Комментарии10
Лёв: «Мы очень чётко использовали моменты. Ранее это было проблемой»
Сегодня, 03:19 Комментарии4
Вернер: «Переход в „Челси“ — лучшее решение в моей жизни»
Вчера, 23:07 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:39
мир потерял великого курьера !
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:48
В какой то мере Зидан и был курьером. Отличный курьер, быстро и точно доставляющий мяч партнерам, или в ворота соперника. Зависело от адреса доставки:)
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 22:49
Дзюба показал, чем занимался, даже если стал футболистом.
протон1
протон1
вчера в 22:19
помню как он матерации ушатал. это вот дзюдо было тот на мать сказал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:14
Это хорошо что он дзюдо бросил,в дзюда Путин главный!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:27, ред.
ЛЕГЕНДАРНЫЙ КУРЬЕР "ЗИЗУ"!!!
КУБКИ ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ, ПО ПЕРЕВОЗКИ ТРОФЕЕВ 🏆🏆🏆🏆🏆!!! И ЭТО ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧАЛО !!! ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ !!! УДАЧИ ТЕБЕ КУРЬЕР !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:22
Режиссер, оператор и исполнитель главной роли фильмов категории "XXX". Точно бы с деньгами проблем не было.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:00
кирпичи бы головой разбивал)
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
Из Артемки отличный оператор получился бы))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:46
Нашел бы чем занятся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100