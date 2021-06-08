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Лёв: «Мы очень чётко использовали моменты. Ранее это было проблемой»

сегодня, 03:19
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия7 : 1Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв дал комментарий после победы над Латвией в товарищеском матче (7:1).

По большей части я очень доволен нашим выступлением. Можно выделить много положительного — темп, хорошие забеги и приличный прессинг. Кроме того, мы были очень хладнокровны в том, что касается использования моментов. Этот аспект усложнял нам жизнь в последние месяцы.

Это была важная проверка для нас. Я ещё не знаю, выйдет ли этот же стартовый состав на игру с Францией, но, несомненно, в этом матче мы увидим на поле большую часть сегодняшних футболистов.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в матче с Латвией установил рекорд среди вратарей сборной Германии.

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Лёв Йоахим
Источник: uefa.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:10
эйфория совершенно неуместна, не тот случай
ДСА
ДСА
сегодня в 07:17
Надо было Сан-Морино в соперники выбирать. Было бы ещё лучше.
Mangur
Mangur
сегодня в 03:52
Тефтонцы повеселились над лабусами. Устроили ледовое побоище.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:25
Это хорошо учитывая скорое начало Евро
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