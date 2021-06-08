Лёв: «Мы очень чётко использовали моменты. Ранее это было проблемой»

Главный тренер сборной Германии дал комментарий после победы над Латвией в товарищеском матче (7:1).

По большей части я очень доволен нашим выступлением. Можно выделить много положительного — темп, хорошие забеги и приличный прессинг. Кроме того, мы были очень хладнокровны в том, что касается использования моментов. Этот аспект усложнял нам жизнь в последние месяцы.

Это была важная проверка для нас. Я ещё не знаю, выйдет ли этот же стартовый состав на игру с Францией, но, несомненно, в этом матче мы увидим на поле большую часть сегодняшних футболистов.