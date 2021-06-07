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Тренер Финляндии: «Россия впечатлила меня сплочённостью и дисциплиной»

вчера, 20:01
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия16.06.2021 в 16:00 Не начался

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о сборной России. Финская национальная команда встретится с Россией во втором туре Евро-2020.

У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Дзюба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть её игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака.

Ранее «Соккер.ру» оценивал трансферную стоимость составов команд-участниц чемпионата Европы. Сборная Финляндии имеет самый дешевый состав на Евро-2020.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
да, атака сильная
особенно атака ! )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:14
Фины единственная команда,которую мы можем пройти!
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:37
Ну ясное дело, что не качеством футбола.
David Young
David Young
вчера в 21:35
Финляндия скоро очень даже может удивить, и возможно не только этим. Покажет ли себя Россия лучше Финляндии? Это предстоит увидеть.
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:52
жду уже эту битву равных))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:41
Видимо, перевод неправильный. Там было сказано примерно так-"Сборная России порадовала меня такой слабой игрой".
galem72
galem72
вчера в 20:27
Самые "чёткие" футбольные качества. Ещё нужно добавить критерий "больше всех любят своего тренера".
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:16
Поверьте, не самый опасный соперник
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:13
"Плюс у России сильная атака."
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ахахаха....
beefs
beefs
вчера в 20:11
хвали, хвали, может чего нибудь перепадет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09
Финляндия - Россия 0:2 !!! Скрин бесплатно !!!)☝✌😉
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:07
Лестно , но не очень правдиво.
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