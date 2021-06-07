Тренер Финляндии: «Россия впечатлила меня сплочённостью и дисциплиной»

Главный тренер сборной Финляндии поделился мнением о сборной России. Финская национальная команда встретится с Россией во втором туре Евро-2020.

У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Дзюба, очень опасный игрок, и Алексей Миранчук в полузащите. У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной. Наверное, неправильно будет называть её игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака.