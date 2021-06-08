Зарема: «Газизов — знатный аферист»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на московский клуб. Газизов считает, что «Спартак» должен ему ещё 299 млн рублей в качестве компенсации по выходному пособию.
Зарема Салихова, спутница владельца «красно-белых» Леонида Федуна, в своём телеграм-канале отреагировала на данную информацию.
Шамиль-Ко знатный аферист.
Ранее «Спартак» отказался от имущественных требований к Газизову.
Но тут сыграла роль пиар кампания по продвижению Газизова. Как раз перед его назначением пошли слухи про шейхов и ред булл в фк Уфа, вот все уши и развесили. Жаль, что сейчас про это никто не вспоминает. Повелись на популизм в окружении Федуна.
Хотя продавать игроков в российские клубы Газизов умеет, с этим не поспоришь.
Но тут сыграла роль пиар кампания по продвижению Газизова. Как раз перед его назначением пошли слухи про шейхов и ред булл в фк Уфа, вот все уши и развесили. Жаль, что сейчас про это никто не вспоминает. Повелись на популизм в окружении Федуна.
Хотя продавать игроков в российские клубы Газизов умеет, с этим не поспоришь.
а стал компашкой аферистов???
а стал компашкой аферистов???
Федун (в суде): "Судите нас как Зенит"
Федун (в суде): "Судите нас как Зенит"
2. "Судился татарин с евреем. Прокурор получил 10 лет."...
3. "Женские умы - что татарские сумы"...
По этому вопросу у меня всё)...
2. "Судился татарин с евреем. Прокурор получил 10 лет."...
3. "Женские умы - что татарские сумы"...
По этому вопросу у меня всё)...
Кажется хороший мыльный сериальчик намечается!
Кажется хороший мыльный сериальчик намечается!
А кто насыпал ему такую личку? Федун, с одобрения Заремы!
А кто заключил контракт с гигантской неустойкой в 400 млн рублей? Юристы, опять же с согласия Заремы!
Ну и? Аферистами можно назвать всех, кто был причастен к махинациям Шамиля.
А кто насыпал ему такую личку? Федун, с одобрения Заремы!
А кто заключил контракт с гигантской неустойкой в 400 млн рублей? Юристы, опять же с согласия Заремы!
Ну и? Аферистами можно назвать всех, кто был причастен к махинациям Шамиля.
Два сапога пара !!!☝✌😜
Два сапога пара !!!☝✌😜