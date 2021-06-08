ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2020/2021

Зарема: «Газизов — знатный аферист»

вчера, 22:52

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал в суд на московский клуб. Газизов считает, что «Спартак» должен ему ещё 299 млн рублей в качестве компенсации по выходному пособию.

Зарема Салихова, спутница владельца «красно-белых» Леонида Федуна, в своём телеграм-канале отреагировала на данную информацию.

Шамиль-Ко знатный аферист.

Ранее «Спартак» отказался от имущественных требований к Газизову.

Все новости
СлухиСборная Бразилии не будет бойкотировать Кубок Америки
Сегодня, 09:21 Комментарии6
Салихова — о посте Витории: «Чтоб такое фиаско последний раз!»
Сегодня, 02:36 Комментарии25
ОфициальноФорвард «Штутгарта» всю карьеру играл не под своим именем и годом рождения
Вчера, 18:23 Комментарии20
Уткин: «Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован»
Вчера, 16:27
Глава бразильской федерации футбола заставлял помощницу есть собачий корм
07 июня Комментарии28
Захарова: «Украина использует нацистские лозунги на футболках»
06 июня
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:54
Как вообще можно было позариться на этого убога?
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 10:22
Уже надоедает это экскортница честно говоря. Понимаю один два раза высказала своё мнения все послушали и за умную приняли. Но вот так в каждой бочке быть затычкой уже подташнивает от неё.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:43
Не аферист, а коммерсант!)
vm777
vm777 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 08:52, ред.
Ясное дело. Федун в этом плане гений...
Но тут сыграла роль пиар кампания по продвижению Газизова. Как раз перед его назначением пошли слухи про шейхов и ред булл в фк Уфа, вот все уши и развесили. Жаль, что сейчас про это никто не вспоминает. Повелись на популизм в окружении Федуна.
Хотя продавать игроков в российские клубы Газизов умеет, с этим не поспоришь.
SHMEL
SHMEL ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 07:51
Газизов из Башкирии.
SHMEL
SHMEL ответ vm777 (раскрыть)
сегодня в 07:49
Да это понятно, но он же не сам в спартак пролез, его кто-то по фамилии федун взял...
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 07:20
"Спартак" был клубом футболистов,
а стал компашкой аферистов???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 07:17
Газизов :Очень уважаю шлю...шлю приветик!
112910415
112910415
сегодня в 06:09
многовато комметрариев
sten312
sten312
сегодня в 02:20
Если перефразировать,башкиры бранятся-только тешатся.
протон1
протон1
сегодня в 01:48
в спартаке есть мужчина заткнуть рот этой леди ? я уже о мужах не говорю
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:49, ред.
Газизов: "Я подаю на вас в суд"
Федун (в суде): "Судите нас как Зенит"
vm777
vm777 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:45
Все решил знатный пиар гениального менеджера. А юристов вроде уже попросили из клуба.
vm777
vm777 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 23:44
Да там Газизов изначально шел за деньгами. Что не действие - то неудачный маневр. Тут и мутные трансферы, и вечные интервью с утечками, и история с роспотребнадзором. И это не вдаваясь в подробности. Я бы даже вам такого управленца не пожелал))
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 23:43
Татары рулят)))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:43
Да и Федун сразу же оценил ее таланты:
311
311
вчера в 23:37
Два татарина крутят Федуна с двух сторон, теперь ждём, когда Газизов кинет ответку!)
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 23:29
Аферист! Аферистина!
Futurista
Futurista
вчера в 23:25
1. "Где татарин прошел, там еврею делать нечего"...
2. "Судился татарин с евреем. Прокурор получил 10 лет."...
3. "Женские умы - что татарские сумы"...
По этому вопросу у меня всё)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:20, ред.
Зарема знает больше нас, но она не права в том что копается в прошлом, в первую очередь своем, всем на потеху
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:20
Зарема уже как бузова от футбола.
SHMEL
SHMEL
вчера в 23:17
Так вроде когда он уходил, трубили во все трубы, что по любви, без взаимных претензий?
Кажется хороший мыльный сериальчик намечается!
Artemon9
Artemon9
вчера в 23:14
Она уже настолько известна, что в заголовке достаточно написать только её имя, и все сразу понимают кто это
makkie
makkie
вчера в 23:12
А кто Газизова собеседовал на должность Гендиректора? Зарема!
А кто насыпал ему такую личку? Федун, с одобрения Заремы!
А кто заключил контракт с гигантской неустойкой в 400 млн рублей? Юристы, опять же с согласия Заремы!

Ну и? Аферистами можно назвать всех, кто был причастен к махинациям Шамиля.
Ironigor
Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:07
Это была любовь 💘 с первого взгляда 👁👁 ☝😜
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:01
А она с федуном из за чисто большой любви по-любому
ABir
ABir
вчера в 23:00
Зарема раскусила Уфимского пройдоху
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:54, ред.
В зеркале видать себя увидела !!!
Два сапога пара !!!☝✌😜
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100