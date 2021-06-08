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Уткин: «Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован»

вчера, 16:27

Журналист Василий Уткин заявил, что его коллега Нобель Арустамян не получил аккредитацию для работы на Евро-2020.

Если бывает на свете скотская несправедливость, то вот она. Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован.

Потому что добро на аккредитацию должны дать все местные оргкомитеты, во всех странах. И Баку блокировал Нобеля. Который, кстати, по рождению бакинец.

Что это, как не лишение человека [права] заниматься своей профессией по комбинированному национально-убежденческому принципу?

Понятно ведь, что Нобель и не поехал бы работать в Азербайджан. Теперь не поедет ни в Лондон, ни в Амстердам. Потому что вот такие вот бывают скоты на свете. Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения.

Ранее Баку предоставил УЕФА правительственные гарантии принять Евро-2020.

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