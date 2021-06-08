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Форвард «Штутгарта» всю карьеру играл не под своим именем и годом рождения

вчера, 18:23

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука рассказал клубной пресс-службе, что агент изменил его имя и дату рождения в документах. Немецкий клуб выступил с официальным заявлением относительно инцидента.

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука недавно сообщил клубу, что он стал жертвой махинаций бывшего агента и что Вамангитука не является его настоящей фамилией. При поддержке «Штутгарта» и его нового агента Силла работал над прояснением ситуации в течение последних нескольких недель и, наконец, получил официальные документы из Демократической Республики Конго несколько дней назад. Он хотел бы сообщить властям Германии все подробности того, как могло произойти предыдущее несоответствие в его личных данных. «Штутгарт» поддерживает контакты с Немецкой футбольной лигой.

Настоящее имя игрока — Силас Катомпа Мвумпа. Он родился 6 октября 1998 года в Киншасе (Конго), поэтому на данный момент ему 22 года, а не 21. В 2017 году в возрасте 18 лет он был приглашен на пробную тренировку в «Андерлехт». Для этого Силас получил визу в Бельгию сроком действия с 15 августа по 14 ноября 2017 года, выданную на его правильное имя Катомпа Мвумпа. Агент игрока в Бельгии, как говорят, убедил Силаса под сильным давлением, что ему больше не разрешат возвращаться в Европу после того, как он покинет Бельгию и отправится в Конго. Имя агента игрока известно «Штутгарту», но они не будут разглашать его, чтобы защитить Силаса.

Поскольку Силас был очень молод, совершенно неопытен и одинок, он доверился агенту, которого он уже знал по встречам в Конго, и впоследствии стал полностью зависимым. Он жил в Париже с агентом, который в значительной степени изолировал его от окружающей среды. По всей видимости, в это время у Силаса не было доступа к своим документам, которыми управлял агент. По словам Силаса, агент сменил личность и предоставил ему документы: Силла Вамангитука (одно из имен его отца) и дату его рождения, 6 октября 1999 года, которая была изменена ровно на один год.

Сам игрок также прокомментировал ситуацию:

В последние годы я жил в постоянном страхе, и я также очень беспокоился о своей семье в Конго. Для меня было непросто раскрыть свою историю. Я осмелился сделать это только при поддержке моих новых консультантов. Мне стало ясно, что мне больше не нужно бояться и что мы можем всё сделать вместе. Я бы не осмелился пойти на этот шаг, если бы «Штутгарт» не стал для меня вторым домом, где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я испытываю большое облегчение и надеюсь, что смогу использовать его, чтобы подбодрить других игроков, у которых был подобный опыт общения с агентами. Я глубоко признателен «Штутгарту» за доверие и поддержку, которые они проявили за это время.

Вамангитука является одним из лучших игроков «Штутгарта», в подписании футболиста заинтересован «Милан» и ряд клубов Английской Премьер-Лиги.

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Afromama
Afromama
вчера в 21:46
Мне кажется, очень частая история для африканских футболистов, таких сотни
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:32
Как у нас цигане ,разберешь их кто какого года там,как звать ,ни паспортов у половины,ни прописки!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:28
если бы Милан и АПЛ не интересовались, так бы и играл с поддельным паспортом.
juchok
juchok ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:22
не, сразу вспоминается Джозеф Минала из Лацио
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:16
Придется Штутгард дисквалифицировать ...
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:15
кажется я знаю имя этого агента, это может быть не кто иной как г-н Селюк))) ахахаха
узнаваемый почерк ведения дел)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:08
Мутные дела творятся...
112910415
112910415
вчера в 20:05
парня простить, агента наказать сурово
neukomm
neukomm
вчера в 19:53
Мне сразу вспоминается армейский Бекао - чей возраст явно не соответствует действительному))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:46
Сколько ещё таких Вимангитуков бегает по всем лигам европы.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 19:45
Такое часто случается, начиная с детского футбола
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:34
За такие вещи надо дисквалифицировать пожизненно!
kyxy
kyxy
вчера в 19:23
У Селюка таких 40 человек
Gahi
Gahi
вчера в 19:17
На что только не идут эти агенты, чтобы извлечь прежде всего свою прибыль, а там игрок старше или младше для таких агентов роли не играет. Поэтому так всегда удивительно смотреть особенно на игроков из Африканского континента которые несоответствует своему биологическому возрасту и в большинстве случаях выглядят намного старше своих лет. Понятно что вины игроков в этом нет, агент запугал паспорт отнял, убедил что нужно поступить так как он сказал. Не зная языка очень трудно разобраться в ситуации в чужой стране и тем более с меркантильным агентом поэтому и возникают вот такие ситуации как с Силас Катомпа Мвумпа,  в этом случае получилось с помощью клуба Штутгарта добиться истины, а сколько таких историей, что остались нераскрытыми? Удачи
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:11
Формальности соблюдали...
У мну тоже возникали подозрения, когда на заре приглашений легионеров, у нас появлялись "юноши" двадцати лет с морщинистыми лбами...
Но бегали...))
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 19:01
Форвард «Зенита» всю жизнь выступал не той арене
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 18:54
Но родился он, судя по всему, под правильной звездой
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:47
Агента срочно требуется кастрация !!!
Теперь будет классно петь фальцетом !!!)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:45, ред.
Агента не мешало бы и серьезно наказать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:27
Шарлотан, должен ответить.
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