Форвард «Штутгарта» всю карьеру играл не под своим именем и годом рождения

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вчера, 18:23

Нападающий «Штутгарта» рассказал клубной пресс-службе, что агент изменил его имя и дату рождения в документах. Немецкий клуб выступил с официальным заявлением относительно инцидента.

Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука недавно сообщил клубу, что он стал жертвой махинаций бывшего агента и что Вамангитука не является его настоящей фамилией. При поддержке «Штутгарта» и его нового агента Силла работал над прояснением ситуации в течение последних нескольких недель и, наконец, получил официальные документы из Демократической Республики Конго несколько дней назад. Он хотел бы сообщить властям Германии все подробности того, как могло произойти предыдущее несоответствие в его личных данных. «Штутгарт» поддерживает контакты с Немецкой футбольной лигой.

Настоящее имя игрока — Силас Катомпа Мвумпа. Он родился 6 октября 1998 года в Киншасе (Конго), поэтому на данный момент ему 22 года, а не 21. В 2017 году в возрасте 18 лет он был приглашен на пробную тренировку в «Андерлехт». Для этого Силас получил визу в Бельгию сроком действия с 15 августа по 14 ноября 2017 года, выданную на его правильное имя Катомпа Мвумпа. Агент игрока в Бельгии, как говорят, убедил Силаса под сильным давлением, что ему больше не разрешат возвращаться в Европу после того, как он покинет Бельгию и отправится в Конго. Имя агента игрока известно «Штутгарту», но они не будут разглашать его, чтобы защитить Силаса.

Поскольку Силас был очень молод, совершенно неопытен и одинок, он доверился агенту, которого он уже знал по встречам в Конго, и впоследствии стал полностью зависимым. Он жил в Париже с агентом, который в значительной степени изолировал его от окружающей среды. По всей видимости, в это время у Силаса не было доступа к своим документам, которыми управлял агент. По словам Силаса, агент сменил личность и предоставил ему документы: Силла Вамангитука (одно из имен его отца) и дату его рождения, 6 октября 1999 года, которая была изменена ровно на один год.

Сам игрок также прокомментировал ситуацию:

В последние годы я жил в постоянном страхе, и я также очень беспокоился о своей семье в Конго. Для меня было непросто раскрыть свою историю. Я осмелился сделать это только при поддержке моих новых консультантов. Мне стало ясно, что мне больше не нужно бояться и что мы можем всё сделать вместе. Я бы не осмелился пойти на этот шаг, если бы «Штутгарт» не стал для меня вторым домом, где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я испытываю большое облегчение и надеюсь, что смогу использовать его, чтобы подбодрить других игроков, у которых был подобный опыт общения с агентами. Я глубоко признателен «Штутгарту» за доверие и поддержку, которые они проявили за это время.

Вамангитука является одним из лучших игроков «Штутгарта», в подписании футболиста заинтересован «Милан» и ряд клубов Английской Премьер-Лиги.