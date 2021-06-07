Глава бразильской федерации футбола заставлял помощницу есть собачий корм

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сегодня, 00:28

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло отстранен на 30 дней.

Причина — одна из его помощниц заявила, что функционер регулярно оскорблял её, заставлял есть корм для собак, а также регулярно пил на рабочем месте.

Женщине приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы Кабокло мог сделать это незаметно. Когда сотрудница отказывалась питаться собачьим кормом, то функционер начинал изображать собачий лай.

Также сотрудница обвинила Кабокло в сексуальных домогательствах.

Недавно в Сингапуре задержали подростка, который угрожал игроку «Брайтона».