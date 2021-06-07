Глава бразильской федерации футбола заставлял помощницу есть собачий корм

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло отстранен на 30 дней.
Причина — одна из его помощниц заявила, что функционер регулярно оскорблял её, заставлял есть корм для собак, а также регулярно пил на рабочем месте.
Женщине приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы Кабокло мог сделать это незаметно. Когда сотрудница отказывалась питаться собачьим кормом, то функционер начинал изображать собачий лай.
Также сотрудница обвинила Кабокло в сексуальных домогательствах.
Недавно в Сингапуре задержали подростка, который угрожал игроку «Брайтона».
Человеческая натура вовсе не такая как в красивых романтических мелодрамах, по оценкам специалистов, людей с разными психическими отклонениями в мире более половины. Вы разве никогда не видели никого кто бы шёл по улице и сам с собой разговаривал, например?
Его не отстранять на 30 дней нужно и проводить проверки, а помещать в психиатрическую клинику и лечить.
Человеческая натура вовсе не такая как в красивых романтических мелодрамах, по оценкам специалистов, людей с разными психическими отклонениями в мире более половины. Вы разве никогда не видели никого кто бы шёл по улице и сам с собой разговаривал, например?
Его не отстранять на 30 дней нужно и проводить проверки, а помещать в психиатрическую клинику и лечить.
А так вообще свинство - обращаться с человеком как с собакой !
Не удивлюсь такому чиновечьему беспределу - одни позволяют себя так вести, но и другие - позволяют это ! люди научитесь себя уважать !
А так вообще свинство - обращаться с человеком как с собакой !
Не удивлюсь такому чиновечьему беспределу - одни позволяют себя так вести, но и другие - позволяют это ! люди научитесь себя уважать !