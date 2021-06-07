ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Бразилия. Серия А 2021

Глава бразильской федерации футбола заставлял помощницу есть собачий корм

сегодня, 00:28

Глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло отстранен на 30 дней.

Причина — одна из его помощниц заявила, что функционер регулярно оскорблял её, заставлял есть корм для собак, а также регулярно пил на рабочем месте.

Женщине приходилось прятать бутылки в туалете, чтобы Кабокло мог сделать это незаметно. Когда сотрудница отказывалась питаться собачьим кормом, то функционер начинал изображать собачий лай.

Также сотрудница обвинила Кабокло в сексуальных домогательствах.

Недавно в Сингапуре задержали подростка, который угрожал игроку «Брайтона».

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Источник: globoesporte.globo.com Фото: telegraph.co.uk
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:24
Во дурак. Женщине-кошке нужно кошачий корм давать было.
Project Pandora
Project Pandora ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 10:03
Если присутствует алкоголизм, то всё остальное уже как следствие. И тогда нет смысла воспринимать всё раздельно.
Project Pandora
Project Pandora ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 10:02
"Кажется ... " Вот так уличил.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 09:08
В Бразилии новый сценарий для очередного сериала...
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 08:50
Чем больше узнаю людей.,тем больше нравятся собаки..)
LOpp
LOpp
сегодня в 08:27
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 07:42
В Индии, где люди в протухших нечистотах Ганга снимают украшения с трупов в попытках заработать на жизнь, собачий корм приняли бы за деликатес. А ещё недавний президент одной из стран Африки Жан Бокасса не только открыто насиловал жён своих подчинённых, но даже съедал некоторых...
Человеческая натура вовсе не такая как в красивых романтических мелодрамах, по оценкам специалистов, людей с разными психическими отклонениями в мире более половины. Вы разве никогда не видели никого кто бы шёл по улице и сам с собой разговаривал, например?
Его не отстранять на 30 дней нужно и проводить проверки, а помещать в психиатрическую клинику и лечить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:23
Походу Кабокла на наркоте!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 06:53
Так а зачем же она ела этот корм? Послала бы его подальше и все.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 06:47
Если этого дядю окончательно снимут, то и другие могут разговориться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:44
Чего тут больше мужской доминации или женской фантазии?
particular
particular
сегодня в 06:31
А сколько всего интересного могут рассказать другие помощницы и помощники..:)))
112910415
112910415
сегодня в 05:55
редиска, нехороший человек
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:53
Это Бразилия, даже Пеле был извращенцем.
ДСА
ДСА
сегодня в 05:36
У каждого свои приколы
Roman73
Roman73
сегодня в 05:19, ред.
...В молодости глава был вратарём ( подобно Черчесову ). Однажды в товарняке с Фламенго он ударился головой об штангу , с тех пор часто всё путал . Он ещё помнил, с секретаршей надо пользоваться чем -то собачьим , догистайл кажется называется , но вот конкретика окончательно вылетела из головы...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:54
Непонятно в ком больше идиотизма в чиновнике или женщине, которая как кажется врёт.
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 03:32
А на поводке её не выгуливал?
dalex83
dalex83
сегодня в 03:22
Идиотизм не излечим ! Вот стал бы кто уважающий есть собачий корм !
А так вообще свинство - обращаться с человеком как с собакой !
Не удивлюсь такому чиновечьему беспределу - одни позволяют себя так вести, но и другие - позволяют это ! люди научитесь себя уважать !
Аксинья
Аксинья
сегодня в 03:04
После стакана виски сабачий корм закусон во!!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 02:36
А-ха-ха-ха-ха-ха !!!!!!!! Д.Б. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон1
протон1
сегодня в 01:29
это садомазоидиотизм
allemz
allemz
сегодня в 01:25
Дно, а не чиновник, пусть берет пример с Дюкова, хоть не палится
Mangur
Mangur
сегодня в 01:24
Крутой хайп девочка решила словить. Тут все, харасмент, рассизм и алкоголизм
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:36
Что то верится с трудом.
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