Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»

Бывший защитник «Спартака» поделился мнением о событиях в московском клубе за последние годы.

Управленческий хаос в «Спартаке»? Со стороны происходящее там смотрится именно так. Один уход Газизова чего стоит. В общем, есть такое впечатление.

Жаль ли мне, что Тедеско ушел? Не хочу оценивать другого тренера. Но если мы говорим о стиле «Спартака» при Тедеско — был ли он? Нет, не было. Но его уже давно нет. Результат Тедеско дал — вывел клуб в Лигу чемпионов. Если «Спартак» сделал ему такие проводы — значит он удовлетворен тем, что получилось. У меня только вопрос: почему такие же проводы не сделали Валерию Карпину? Он же тоже несколько раз брал серебро.