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Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»

01 июля 2021, 10:51

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о событиях в московском клубе за последние годы.

Управленческий хаос в «Спартаке»? Со стороны происходящее там смотрится именно так. Один уход Газизова чего стоит. В общем, есть такое впечатление.

Жаль ли мне, что Тедеско ушел? Не хочу оценивать другого тренера. Но если мы говорим о стиле «Спартака» при Тедеско — был ли он? Нет, не было. Но его уже давно нет. Результат Тедеско дал — вывел клуб в Лигу чемпионов. Если «Спартак» сделал ему такие проводы — значит он удовлетворен тем, что получилось. У меня только вопрос: почему такие же проводы не сделали Валерию Карпину? Он же тоже несколько раз брал серебро.

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Все комментарии
альсато
альсато
01 июля в 17:16
Провожают-ПО УМУ!))))
Рязань 062
Рязань 062
01 июля в 15:17
А приому что свои обойдутся, а перед заморскими тренерами нужно гнуть спину и вставать наколени. Обычное лизобоюдство
Alistar10
Alistar10
01 июля в 14:38
И вроде и причёска нормальная и проборчика на две стороны нет)
oFANATo
oFANATo
01 июля в 14:29
Никифоров, спроси у Заремы почему .....
Вoлхв
Вoлхв
01 июля в 13:40
Ну тут понятно, кому нужно вопрос этот задавать...
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 11:36
Потому что 8!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 11:20
Так Тедеско навсегда ушёл...
А Карпин просто вышел....
Уйдёт Федун - вернётся Карпин....
YVG
YVG
01 июля в 11:17
Тедеско лучше прыгал.
Аксинья
Аксинья
01 июля в 11:16
Это точно только с появлением Заремы у Федуна появились мозги))
ProKop92
ProKop92
01 июля в 10:59
Потому что Карпин всю правду-матку говорит, не стесняясь в выражениях
cska1948
cska1948
01 июля в 10:58
О каких проводах Карпина можно говорить, если Федун его назвал "сбитым лётчиком"?!
Gahi
Gahi
01 июля в 10:52
Тогда Заремы Салиховой не было.
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