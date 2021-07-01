Аршавин: «В сборной России Карпин смог бы реализовать свои высокие амбиции»

Экс-нападающий сборной России рассказал о том, кого считает наиболее приемлемым кандидатом на смену главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

Наверняка, амбиции Карпина выше. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата.

По Слуцкому. Он уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект.

Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит.

Бердыев? Всё равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в Ростов, почему нет.