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Аршавин: «В сборной России Карпин смог бы реализовать свои высокие амбиции»

сегодня, 01:54

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, кого считает наиболее приемлемым кандидатом на смену главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

Наверняка, амбиции Карпина выше. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата.

По Слуцкому. Он уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект.

Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит.

Бердыев? Всё равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в Ростов, почему нет.

Наставник «Ростова» Валерий Карпин недавно ответил на вопрос о том, может ли он возглавить сборную России.

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альсато
альсато
сегодня в 17:06
В СБОРНОЙ России-любая КУХАРКА смогла бы реализовать свои высокие амбиции!...без проигрышный вариант!)))))
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:10
Интересно понаблюдать за работой Карпина в сборной
Аксинья
Аксинья ответ Юрий Чернов (раскрыть)
сегодня в 11:07
Да ложил Валера на вашу сборную большой и толстый - так что можешь быть спокоен))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:47
С Карпиным, конечно, будет веселее, но итоговый результат будет тот же - провал.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:20
Скажите, зачем Карпину идти в сборную и в декабре 2022 года оказаться безработным, когда у него всё в порядке в Ростове?
Юрий Чернов
Юрий Чернов
сегодня в 10:16
Ещё лучше, Валера, сколько клубов он уже загубил? Теперь сборную надо добить?
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 09:32
Началось - Волера верим!!!!!!!!
Поц
Поц
сегодня в 09:27
Этой сборной уже ничего не поможет. Ни Клопп, ни Гвардиола. Царствие небесное и аминь.
Выход один - искать в стране талантливых мальчишек, дать им грамотных тренеров и учить играть в футбол бесплатно, а не за деньги богатеньких родителей. Через 10 лет сборная будет не хуже, чем у Дании.
112910415
112910415
сегодня в 08:14
пускай Федотов реализовывает амбиции
chromage
chromage ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 08:05, ред.
Дело в том, что для Бердыева это может быть и интересным вызовом. Со сборными он не работал еще. В России выиграл всё. Золото, Серебро и Бронзу. Плюс кубок. и Суперкубок. Наверное чисто амбициозно ему было бы интересно.

А Слуцкий создал приятный новый Рубин. Вырвать его сейчас из клуба - это только минус чемпионату.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 07:52
По первому : у Усатого такой контракт, что процент от продаж игроков перекроется легко.
По второму: он будет очень неудобным тренером для РФС, это да!!! Ну а четвёртое место от прогибающегося Стаса лучше?( Ведь речь идёт о сборной страны!!! И тут надо клубные ( и газпромовские) амбиции отложить в сторону и назначить профессионалов.
Ну а если дюкоффых 4 место устраивает, то надо весь РФС разогнать!!!! А с ГТ неустойку удержать , в размере годового контракта и направить на развитие детского футбола!!!!
Аксинья
Аксинья ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 07:05
Да Валера во первых "Ростов" сам не бросит, скорее всего потому что наверно имеет нехилый процент с продажи игроков, да и руководство клуба ему не мешает руководить командой. Ну и во вторых Валера даже из "Ростова" непрерывно критикует руководство нашего ущербного футбола, а с поста главного тренера может вообще разметелить их, так что его кандидатура скорее всего даже не будет рассматриваться))
Vladimir808
Vladimir808 ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 07:04
Как раз такой человек может отменить ,,разнарядку» газпрома на количество посредственных игроков в состав сборной (по их газмнению для прославления Зенита на футбольных аренах мира)))))
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 06:57
Из четверых Семака и Слуцкого исключаю напрочь. Бердыев и Карпин, последний успешно играл за сборную, забивал в Париже победный гол французам. Из абсолютно разношёрстного Ростова каждый год лепит очень симпатичную, играющую , сильную команду. Ростов распродаёт лидеров, а Карпин как в песне:- я тебя слепила из того что было.) Карпин заметно вырос после работы в Спартаке, на ТВ, он понимает как построить команду и как использовать сильные стороны игроков.
Бердыев больше подходит к клубной работе.
Считаю Карпина лучшей кандидатурой на пост ГТ сборной.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:53
Не вариант.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:51
В принципе всех перечислил. Резкий еще Юран но у него нет такого опыта как у остальных.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:34
Андрюша, плохо ты Валеру знаешь - тот не станет прогибаться перед руководством, а просто громко хлопнет дверью...Так что поищи другую кандидатуру))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:38
Стать три года чемпионом в Зените при газпром это не показатель квалификации.
Землянин
Землянин
сегодня в 02:17
Странно, что себя не предоложил, как Мостовой 🎃
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