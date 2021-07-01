Аршавин: «В сборной России Карпин смог бы реализовать свои высокие амбиции»

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, кого считает наиболее приемлемым кандидатом на смену главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.
Наверняка, амбиции Карпина выше. Со сборной он смог бы их реализовать. Поэтому он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата.
По Слуцкому. Он уже был в сборной. В «Рубине» только год назад начался проект.
Семак три года становится чемпионом. Думаю, «Зенит» его тоже не отпустит.
Бердыев? Всё равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в Ростов, почему нет.
Наставник «Ростова» Валерий Карпин недавно ответил на вопрос о том, может ли он возглавить сборную России.
Выход один - искать в стране талантливых мальчишек, дать им грамотных тренеров и учить играть в футбол бесплатно, а не за деньги богатеньких родителей. Через 10 лет сборная будет не хуже, чем у Дании.
Выход один - искать в стране талантливых мальчишек, дать им грамотных тренеров и учить играть в футбол бесплатно, а не за деньги богатеньких родителей. Через 10 лет сборная будет не хуже, чем у Дании.
А Слуцкий создал приятный новый Рубин. Вырвать его сейчас из клуба - это только минус чемпионату.
А Слуцкий создал приятный новый Рубин. Вырвать его сейчас из клуба - это только минус чемпионату.
По второму: он будет очень неудобным тренером для РФС, это да!!! Ну а четвёртое место от прогибающегося Стаса лучше?( Ведь речь идёт о сборной страны!!! И тут надо клубные ( и газпромовские) амбиции отложить в сторону и назначить профессионалов.
Ну а если дюкоффых 4 место устраивает, то надо весь РФС разогнать!!!! А с ГТ неустойку удержать , в размере годового контракта и направить на развитие детского футбола!!!!
По второму: он будет очень неудобным тренером для РФС, это да!!! Ну а четвёртое место от прогибающегося Стаса лучше?( Ведь речь идёт о сборной страны!!! И тут надо клубные ( и газпромовские) амбиции отложить в сторону и назначить профессионалов.
Ну а если дюкоффых 4 место устраивает, то надо весь РФС разогнать!!!! А с ГТ неустойку удержать , в размере годового контракта и направить на развитие детского футбола!!!!
Бердыев больше подходит к клубной работе.
Считаю Карпина лучшей кандидатурой на пост ГТ сборной.
Бердыев больше подходит к клубной работе.
Считаю Карпина лучшей кандидатурой на пост ГТ сборной.