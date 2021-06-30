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Ал. Мостовой — о работе в сборной: «Много кто может, ничего сложного нет»

вчера, 22:09

Экс-капитан «Сельты» Александр Мостовой рассказал, какой тренер нужен национальной команде страны.

Надо всё делать циклами. Достигли цели — остался, не достигли — ушёл. И все спрашивают: а кто другой? Да много кто может, ничего сложного нет. С таким счётом, как в матче с Данией, можно проиграть и без тренера.

Мне хотелось бы, чтобы был авторитетный иностранец, который поиграл и поработал в европейском футболе. В штабе у него должны быть наши люди, которые разбираются в футболе. Не намекаю на себя, но почему бы и нет. Понятное дело, что такой человек должен приходить не за бешеные деньги.

Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.

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galem72
galem72
сегодня в 10:56
"...да много кто может..."

Здесь напрашивается переделать один из упоротых кремлёвских постулатов: "Если не черчесов, то кто?" ))
Project Pandora
Project Pandora ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
сегодня в 09:04
Я буду помощником
112910415
112910415
сегодня в 06:38
Мостовой ... великий утопист с амбициями ...
Землянин
Землянин
сегодня в 02:12, ред.
Поржал от души, это ж сарказм 🎃
Он и как иксперд то на уровне бабок в подъезда, не хрена не готовиться к эфиру, а ещё себя предлагает в тренеры сборной 😆
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:29, ред.
Возьмите меня!!!!! Ну пару матчей сольем и погоните меня на хрен, но денег я срублю!!!!
альсато
альсато
вчера в 23:37
иноземец?....НЕТ!....Берем нашего (С БОРОДОЙ) с глубинки!...С той глубинки, где еще не знают , что СОЮЗА уже нет (или не хотят этого знать.)....)))))
Futurista
Futurista
вчера в 22:59
Все понятно...Мостовой метит на должность "штабной крысы" которая разбирается в футболе и не отвечает за результат...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:50
"Да много кто может, ничего сложного нет." И то правда. Как говорится в пословице "звиздеть, не мешки ворочать."
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:47
Легко на МАТЧ ТВ балаболить, делать прогнозы , заявления. В зависимости от ситуации можно и переобуться ...даже несколько раз. А сам попробовать не хочет кого либо потренировать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:44
Пробуй, у нас все приходят пробовать только за большие деньги 💰. А тебя Санёк не пустят, потому что... . Вот так. И неважно достигнешь ты каких-то успехов или нет. Суть оказывается заключается совсем в другом и решается это всё непонятно где, кем и зачем. У них совсем другая философия, Симонян знает даже в свои 90 с копейками... Банда работает на благо...
LOpp
LOpp
вчера в 22:40
Вот поэтому Мостовой никогда не работал главным тренером
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