Ал. Мостовой — о работе в сборной: «Много кто может, ничего сложного нет»

Экс-капитан «Сельты» Александр Мостовой рассказал, какой тренер нужен национальной команде страны.
Надо всё делать циклами. Достигли цели — остался, не достигли — ушёл. И все спрашивают: а кто другой? Да много кто может, ничего сложного нет. С таким счётом, как в матче с Данией, можно проиграть и без тренера.
Мне хотелось бы, чтобы был авторитетный иностранец, который поиграл и поработал в европейском футболе. В штабе у него должны быть наши люди, которые разбираются в футболе. Не намекаю на себя, но почему бы и нет. Понятное дело, что такой человек должен приходить не за бешеные деньги.
Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.
Здесь напрашивается переделать один из упоротых кремлёвских постулатов: "Если не черчесов, то кто?" ))
Здесь напрашивается переделать один из упоротых кремлёвских постулатов: "Если не черчесов, то кто?" ))
Он и как иксперд то на уровне бабок в подъезда, не хрена не готовиться к эфиру, а ещё себя предлагает в тренеры сборной 😆
Он и как иксперд то на уровне бабок в подъезда, не хрена не готовиться к эфиру, а ещё себя предлагает в тренеры сборной 😆