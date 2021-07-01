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Радимов — о сборной России: «Ждём перемен»

сегодня, 00:37

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Будет ли Черчесов меняться? Конечно, мы ждем перемен. Более атакующую игру, более классную игру именно в атаке, хочется видеть больше голов.

Вот взять тех же хорватов, им никто и слова не скажет, пусть они и проиграли 3:5 испанцам, но они играли в атаку. Если бы они закрылись, они все равно бы проиграли, а так и сами хорваты получили удовольствие.

Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 17:12
У нас и так все ХОРОШО!))))....перемены-нам вредны!)))))
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 09:54
К сожалению, перемены нужны не только в сборной по футболу, перемены нужны ВЕЗДЕ!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:09
Стас меняться не может, он же памятник !
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 06:23
А я жду, что господин Дюков чутко отреагирует на вчерашние слова Государя о необходимости кадровых изменений в сборных по футболу и хоккею.
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 00:51
Мы после каждого крупного турнира в ожидании перемен, но только, к сожалению из нет. Да многие винят в поражениях тренера Черчесова, но если подумать, то в чем он виноват?! С точки зрения состава - просматривает всех лучших наших игроков, даёт проявить себя каждому, но, увы, проявить себя никто не может, и тут вина точно не тренера сборной, который выбирает из того, что есть. Тут нужно смотреть, анализировать, разбирать структуру нашего футбола с самых низов. Нужно особое внимание уделить детскому футболу, чтобы детей тренировали несколько специалистов, были разборы игр, тренировок, чтобы были регулярные тренировочные турниры не только для столичного подрастающего поколения, но и ребята из глубинки выезжали, тем самым больше молодёжи сможет пробиться в академии, а у многих нет возможности в связи с отсутствием денежных средств.

Ну и конечно нужно отказаться от таких кошмарных зарплат, необходим потолок и желательно низкий потолок, чтобы было стремление уехать и играть на топ уровне, а следовательно и зарабатывать как топ.
1bear
1bear
сегодня в 00:50
перемены нужны глобальные,усабрь не способен на это !!!
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