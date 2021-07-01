Радимов — о сборной России: «Ждём перемен»

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.
Будет ли Черчесов меняться? Конечно, мы ждем перемен. Более атакующую игру, более классную игру именно в атаке, хочется видеть больше голов.
Вот взять тех же хорватов, им никто и слова не скажет, пусть они и проиграли 3:5 испанцам, но они играли в атаку. Если бы они закрылись, они все равно бы проиграли, а так и сами хорваты получили удовольствие.
Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.
Ну и конечно нужно отказаться от таких кошмарных зарплат, необходим потолок и желательно низкий потолок, чтобы было стремление уехать и играть на топ уровне, а следовательно и зарабатывать как топ.
Ну и конечно нужно отказаться от таких кошмарных зарплат, необходим потолок и желательно низкий потолок, чтобы было стремление уехать и играть на топ уровне, а следовательно и зарабатывать как топ.