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Канчельскис: «Переход Кокорина в „Фиорентину“ — эталонная махинация»

01 июля 2021, 09:18

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем Александра Кокорина в «Фиорентине».

Переход Кокорина в «Фиорентину» — эталонная махинация. Его забесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует.

Теперь у «Фиорентины» головная боль, им надо придумать, куда бы Сашу сплавить. Но шанс все-таки ему дать должны, хотя бы сборы пройти. Те люди, которые принимали участие в его переходе, будут всячески воздействовать на новый тренерский штаб, это в их интересах.

Жалко, конечно. Саша был талантливым футболистом, но вот так жизнь повернулась. Но при всех его просчетах, судьба все равно предоставила ему шанс, надо было цепляться.

Но в Россию я ему возвращаться не советую, да и вряд ли его здесь кто-то ждет. Если только «Сочи» — там он сразу и закончит с футболом. А если Кокорин хочет продлить футбольную карьеру, надо цепляться за Италию.

Ранее сообщалось, что Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины».

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Все комментарии
альсато
альсато
01 июля в 17:01
Футболист-это не личность!......ЭТО ТОВАР!))))...а дальше додумывайте сами...
Ironigor
Ironigor
01 июля в 14:06
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ !!!)))
Рaтмир
Рaтмир
01 июля в 13:52
Это вообще одно большое недоразумение
MikeSevas
MikeSevas
01 июля в 12:17
Ну конечно брали по протекции Дона Карлеоне,Саша свой ,помогли.
Strashniy
Strashniy
01 июля в 11:27
В уголовном мире не покрутишься, не проживешь.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
01 июля в 11:19
Да кому этот шлак теперь нужен
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 июля в 11:19, ред.
Если день прошёл...и Канчельскис никого не обос....ал - день прошёл зря....
182 интервью про Черчесова и наших игроков уже все видели....
Сегодня очередь Кокорина.. ("его никто не ждёт")
Агентов ("запудрили мозги")
Сочи ("там он и закончит с футболом")

Можно подумать прям сам легенда Фиорентины....
Итальянцы (Фиорентина) приобрели Канчельскиса у «Эвертона» за 8 миллионов фунтов, что стало рекордной на тот момент трансферной суммой, выплаченной за российского игрока.
8 млн фунтов в 20-м веке - за 2 гола , забитых Канчельскисом за Фиорентину...))))

Нынешние "копейки" за Кокорина - не махинация....
Вот 8 млн фунтов в 1997-м за игрока забившего 2 гола - вот это эталон аферы...)))
Cat01
Cat01
01 июля в 11:08
Саша влип по полной
drug01
drug01
01 июля в 11:07
Можно писать роман
ЧиП
ЧиП
01 июля в 11:05
Это он ещё стульями там не кидался. 🪑
Подождите, будет итальянцам веселуха. 🤕
Zenit_84
Zenit_84
01 июля в 10:51
Сам свою жизнь перевернул
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 июля в 10:39
Все прошло под прикрытием Кремля...))).
ЮЗИК
ЮЗИК
01 июля в 10:32
Махинация на хорошем уровне
Октябрь 1917
Октябрь 1917
01 июля в 10:27, ред.
Да-а... Развели итальянцев
nikoladolgov
nikoladolgov
01 июля в 10:23
Вилла во Флоренции на берегу моря, полные евро арманы - что еще надо для того чтобы встретить старость !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
01 июля в 10:19
Он просто бывший...
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
01 июля в 10:13
"Кокорина Сашку я очень хорошо знаю. Я знаю его с другой стороны. Он очень добрый, порядочный, искренний. Он еще молодой и где-то еще глупый парень"

(с) О.Бузова
Futurista
Futurista ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
01 июля в 10:10, ред.
Думаю ты сделал ему комплимент)...махинации это основа капиталистического мироустройства...а "махинации" в рамках правового поля это высший пилотаж...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
01 июля в 10:05
У федуна без махинаций не бывает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 июля в 10:03
Да, согласен. Достаточно было посмотреть, что игрок сидел в тюрьме, чтоб его не брать. Это же европейцы, они следят за этим.
Хотя, если им известны факты, что Кокорина там приняли на зоне сзади и он стал пассивным ЛГБТ-шником, то это наверняка и послужило веской причиной брать такого игрока. Наверно агенты ещё пообещали, что он каминг аут сделает чуть позже. Вот они на радостях даже и не стали смотреть на футбольные и личные качества игрока.
Gahi
Gahi
01 июля в 10:02
Андрей Канчельскис сам себе противоречит говоря о том что жалко Саша был талантливый футболист, но вот так сложилось жизнь. Жизнь Кокорину дала достаточно много хороших шансов, чтобы быть благодарным судьбе за то что он получил то, что многим и не снилось, но нужно ещё уметь правильно воспользоваться своим талантом и желанием его развивать. Поменяв обстановку и уехав играть в Италию Саша должен был землю грызть на поле когда выходил за Фиорентину играть, чтобы доказать чего он стоит. Но он опять начинает филонить, а не играть, а вот пример Элдора Шомуродова который приехал в Италию и как он отрабатывает на поле и забивает важные мячи за команду Дженоа. Своей игрой Эльдор уже привлёк внимание Ювентуса и интереса к себе ряда других клубов. Вот отношение игроков одновременно приехавших играть в Италию и стремление утвердится в европейских чемпионатах. Но весь вопрос в том, а нужно всё это самому Кокорину играть хорошо или согласно контракту получать деньги до истечения его срока и спокойно закончить с профессиональным футболом и отдыхать в своё удовольствие,  благо деньги для этого есть. Так что у каждого свои ценности и понятия того к чему стремится в этой жизни. Удачи
Futurista
Futurista
01 июля в 10:02
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
01 июля в 10:02
Теперь наречем его "Саша клещюк"?)
КЭТиК
КЭТиК
01 июля в 09:57
Как-то неожиданно он сильно сдал.
112910415
112910415
01 июля в 09:55
ежели кто-то потом поделится подробностями - это будет эпичный рассказ !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
01 июля в 09:55
Насколько я понимаю, его брали по протекции Манчини и Капелло. Вот с них пусть и спрашивают. Пусть отвечают "за базар"))
Kosmos58
Kosmos58
01 июля в 09:53
Задолбали уже этой Кокошей или какашей?!.
Comentarios
Comentarios
01 июля в 09:51
А в аренду его сдать разве нельзя
sir_Alex
sir_Alex
01 июля в 09:49
Мафия бессмертна! 😉
particular
particular
01 июля в 09:29, ред.
Обдурили - не проканает... Документы, статистика, медицинские заключения и т.п. просмотровые процедуры не позволили бы такого дурачества...
Другое дело, - принудили, обязали... Возможно, в зачёт каких-то преференций... Однако, восхищает, как это всё провернули, без страха и упрёка, на глазах болельщиков и СМИ... Махинация по оболваниванию публики... А по репутации клуба "не много" потоптались... Ну, это пройдёт..:))
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