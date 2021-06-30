Булыкин выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Экс-форвард «Локомотива» заявил, что выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ .

По лимиту мое мнение не изменилось — я не просто за лимит, а за его ужесточение, чтобы доморощенные футболисты не только сидели в запасе, но и играли на поле.

Клубы не понимают, что надо развивать собственную молодежь — они предпочитают покупать готовых иностранцев. Хотя лучше пусть молодые наши игроки будут конкурировать между собой и не будут много зарабатывать.

Тогда у них будет мотивация биться за разные бонусы — за победы, чемпионство или возможность уехать в иностранный клуб, где они будут прогрессировать и получать больше денег, ведь доходы европейских команд с нашими несопоставимы.