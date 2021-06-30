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Булыкин выступил за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

вчера, 18:08

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

По лимиту мое мнение не изменилось — я не просто за лимит, а за его ужесточение, чтобы доморощенные футболисты не только сидели в запасе, но и играли на поле.

Клубы не понимают, что надо развивать собственную молодежь — они предпочитают покупать готовых иностранцев. Хотя лучше пусть молодые наши игроки будут конкурировать между собой и не будут много зарабатывать.

Тогда у них будет мотивация биться за разные бонусы — за победы, чемпионство или возможность уехать в иностранный клуб, где они будут прогрессировать и получать больше денег, ведь доходы европейских команд с нашими несопоставимы.

Член технического комитета РФС Борис Игнатьев сообщил, что на сегодняшнем заседании не поднимался вопрос ужесточения лимита на легионеров.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:58
Их ученики это березуцкие и игнашевич
Они научились хоть как то защищаться против нормальных форвардов
Сп62
Сп62
сегодня в 12:37
Лимит нужен, но для российских игроков. Тогда остальные уедут на заработки за границу.
cska1948
cska1948 ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 11:35, ред.
Ну-ка расскажите нам про учеников Вагнера Лав и Халка! Желательно пофамильно!
galem72
galem72
сегодня в 10:49
"...я не просто за лимит, а за его ужесточение, чтобы доморощенные футболисты не только сидели в запасе, но и играли на поле..."

Вроде булыкина прокатили с думой. Куда же он теперь намылился с такими речами? ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
сегодня в 09:18, ред.
А может лучше эти деньги не мне и не тебе в карман из бюджета, а детским тренерам по футболу, экипировку детей, поля для детей и вообще для массового футбола, а с какой стати на шее у бюджета сидят иностранные госарбайтеры типа малкома, азмуна, вендела и пр.?
номер 12
номер 12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:12
А, так ты бесишься из-за своего кармана, а не футбола. Все, теперь мысль понял
виктор бочарников
виктор бочарников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:46
Я бы клубам на госфинансировании запретил легов,хуже всеравно не будет,и сделать это не сложно.
safari-05
safari-05
сегодня в 08:07
Лимит не нужен вообще
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ номер 12 (раскрыть)
сегодня в 07:39
Ты не понял мою мысль. При гос финансировании профессионального футбола лимит нам необходим, речь о выгоде отдельных клубов не стоит. Если прекратить носфинансипрваник, зенит через неделю станет частным, его миллер за 1 руб выкупит, как стадион. И тогда, ради бога, убирай лимит и корми ленов из своего кармана, а не из моего, те бюджетного. Понял? Лимит не главное, главное бюджет убрать
112910415
112910415
сегодня в 06:36
беда у нас
больной организм и на правильные лекарства будет реагировать не адекватно
номер 12
номер 12 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 06:22
Из твоих рассуждений получается будто бы лимит выгоден Зениту. Несостыковочка
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 00:43
Еще один появился,лишь бы хайпануть,какое ужесточение лимита? Вы что с жару перегрелись? Молодые и так хная что есть паспорт,опу не рвут получают хорошие деньги, а после лимита вообще тренеру скажут иди ты на...ему пофиг будет
альсато
альсато
вчера в 23:50
предлагаю собрать СБОРНУЮ из самой лучшей лиги мира!)))) из ФНЛ!...вот тогда и почувствуете разницу!)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:41
А ты забыл, что в Англии и во вей Европе нет госфинансирования футбола. Там все частное, поэтому и лимитов нет.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 23:41
Че то во Франции лимита нет, и Франция чемпион мира) Аля дяди, уж вы то проф футболисты в прошлом и такую ерунду несёте? Должна быть конкуренция с сильными иностранцами, что бы футболисты больше старались для достижения уровня более сильного игрока! А так же равнялись и учились играть у сильных иностранцев! Да и вообще что за занавес такой? Россия для русских? Мы на одной планете живем и сгинем все вместе с планетой) Нельзя настолько ненавидеть всех, и махать кулаками.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ виктор бочарников (раскрыть)
вчера в 23:39
Поскольку большинство клубов РПЛ , роме трех, на бюджетном финансировании, с какой стати бюджет, т.е. я, ты и миллионы граждан России должны платит деньги Азмунам, Венделам, Ракицким, Барриосам, Варелам, Каманам и еще сотне, другой заезжих варягов из-за границы? Будут клубы частные, чтобы хозяин платил из своего кармана, ради бога , никаких лимитов. а при госфинансировании, только жесткий лимит ( не более 2-3 на поле)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:31
как же я ненавижу этих булыкиных подхалим чистой воды
xajaks
xajaks
вчера в 23:26
еще один убогий....
RamonCSKA
RamonCSKA ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 23:22
Если как в Англии сделаем у нас будут играть либо молодые инострацы из африки ,либо сборники мальты и Кипра, так как с нормальных сборных к нам не поедут
С Германии ,
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:19
Ну ужесточили и что? Уровень выше стал????
А может приезжие условно бразильцы и учат играть против сильных соперников и выиигрывать у них конкуренцию? те же бразильцы и учат ещё в футбол
d1metras
d1metras
вчера в 22:54
неужели эти балбесы не видят,что если еще ужесточат лимит у нас тогда вообще некому будет играть за сборную.. появится еще куча миллионеров малолеток которые нормально не могут даже пас отдать..и этим мы окончательно похороним наш и без того катастрофический уровень футбола... лимит нужно отменить,но ввести правило для легионеров как в англии.. Тогда и недоросли наши с молодежки будут хоть стараться попасть в основной состав повышая свое мастерство.. а не как сейчас под девизом - "зачем мне потеть если я по любому в состав пройду"
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:46
Необходимо пойти более радикальным путем,запретить легов,зарплаты и контракты сократить раз в 20,кто считает себя недооцененным,добро пожаловать в европу. Либо отменять лимит вовсе,тем самым образуя конкурентную среду в лиге,надоело смотреть на миллионеров пешеходов,надо что-то с этим делать.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 22:35
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 22:27
    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

    По лимиту мое мнение не изменилось — я не просто за лимит, а за его ужесточение, чтобы доморощенные футболисты не только сидели в запасе, но и играли на поле.

    - Если тебе нравится смотреть ходьбу по полю с мячом и передачами поперёк поля и назад - да флаг тебе в руки!!!

    - А мне хочется смотреть настоящую игру, под названием "футбол", в которую играют во всё мире, кроме России.

    - А чтобы "доморощенные" футболисты не сидели "на лавке", а играли в основе - пусть сначала докажут своё мастерство, умение, или хотя бы просто "ЖЕЛАНИЕ" играть в футбол! Это же конкуренция, рынок, мать его... Почему же Правительство РФ пускает заграничные товары на наш рынок, и наши производители стараются не отстать от них, равняются на них, где-то даже превосходят... И никто не требует лимита, тем более его ужесточения (куда уж дальше!?) А почему в футболе должно быть по-другому???
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ buzzila (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Уважаемый, в Бельгии и Голландии не только лимита нет, там нет главного зла и врага нашего футбола. Там нет государственного финансирования профессионального футбола. Профессиональные клубы зарабатывают сами и в бюджет налоги перечисляют. А госфинансирвание порождает воровство бюджетных денег на агентов, неоправданные контракты, бонусы и пр. Деньги надо зарабатывать, а не получать. Не надо ничего запрещать , кроме госфинансирования. Только частные инвесторы, тогда и с лимитом все решится, и академии будут (иначе не выживешь) . Но на это не пойдут, слишком много народа на этом кормится.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 22:05
    нужен лимит, как в КНДР, и евро тогда проводить, Белорусь, Россия, и КНДР - думаю шансы на выход в финал вполне будут!)))
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 22:04
    Да идите в очко со своим лимитом. Ужесточение лимита приведет к тому, что на поле будет больше россиян. Конкуренция за паспортистов вырастет, ведь никто не захочет выпускать абы кого с российским паспортом на поле, вырастут их зарплаты и т.д.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:47
    А вот с другой стороны - после 2008 года у нас в стране не выросло ни одной " звёздочки" ,сравнимой с теми же Аршавинами ,Павлюченками , Кержаковыми ,Сычовами ,Быстровыми и др. Получается ,что сейчас молодёжь идёт в футбол только за деньгами ,получив которые , останавливаются в своём развитии . И в Спартаке ,и в ЦСКА ,и в Динамо ,и в Краснодаре ,Рубине ...таких пруд пруди . Вот и думай тут .
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Это ,конечно же ,шутка . Хотя с другой стороны ..........? ))))))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 21:30
    Лимит это утопия и уничтожение российского футбола.
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