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Бышовец: «В техкоме РФС считают, что со сборной всё нормально?»

сегодня, 02:16

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение технического комитета РФС выразить поддержку главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

Удивительный итог заседания комитета. Они поддержали Черчесова, но поддержали в чём? Они одобряют тот результат, который есть? Они считают, что всё нормально? Если же они считают, что проблема не в тренере, а в подборе игроков и общем развитии, то тогда с кого спрашивать? Допустим, Черчесов пришёл в сборную только в 2016 году и не мог исправить ситуацию за это время. Но почти все члены техкома сидят в РФС долгие годы, а то и десятилетия. Не они ли причастны к этой деградации нашего футбола? Тогда не спросить ли им с себя? Но мы знаем ответ: они ничего не решают.

Так зачем вообще всерьёз разбирать заключения органа, который лишь констатирует очевидное, но не делает ничего для разрешения проблем. Поэтому нам надо не разбирать это заседание, а ждать решение исполкома РФС и президента, которые имеют реальные полномочия. Правда, непонятно, что они могут решить по Черчесову, когда он защищён контрактом, предложенным этим же руководством нашего футбола.

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альсато
альсато
сегодня в 17:09
ВСЕ НОРМАЛЬНО!)))....могло быть НАМНОГО хуже)))))
alexamit
alexamit ответ d1metras (раскрыть)
сегодня в 12:03
Это не цирк уродов-это банда бездарей,добравшейся до халявной кормушки!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:02
Мафия одним словом,где главное распил бабла и откаты! Черчесов зависим от верхушки,верхушка от кормушки, а верхушка с кормушкой от Черчесова.
galem72
galem72
сегодня в 11:03
"...они поддержали черчесова..."

Всё верно сделали. Лысый ещё не построил "боеспособный коллектив". Чтобы быстрее пошло, нужно ему зарплату поднять.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:12
Как стало известно, президент Российского футбольного союза Александр Дюков не получает компенсацию за работу в РФС.Эту информацию подтвердил официальный представитель РФС Кирилл Мельников.

Помимо РФС Дюков занимает пост председателя правления "Газпромнефти"
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Как я понял, работа в РФС для Дюкова это ХОББИ, как марки собирать или значки!! Основным местом работы у него является "Газпромнефть"! Вот и делайте выводы...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:56
Круг замкнулся!..
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 09:55, ред.
Все идет по плану. Зарплаты сказочные. Реклама тотализаторов прёт из каждого утюга. А это значит что российский футбол развивается.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:54
Разогнать сборище старпёров, при всём к ним уважении 😉
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 09:51, ред.
Болото!!!! Живут себе в болоте лягушки, плавают, квакают, поедают мошек и никому не мешают, и ни на что не влияют. Им очень хорошо!!!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 09:27
Это его короные слова
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:55
Стас просто космос, у нас астрономический тренер
"У нас был план на игру, мв его придерживались и он хорошо работал до определенного момента"
112910415
112910415
сегодня в 06:24
не, они считают, что новатор Стас вот-вот всё исправит ...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 05:38
Дедушки старые - им все равно...
d1metras
d1metras
сегодня в 02:34
Это не РФС а цирк уродов
Землянин
Землянин
сегодня в 02:20
Цирк уехал, а клоуны остались 🎃
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