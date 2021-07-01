Бышовец: «В техкоме РФС считают, что со сборной всё нормально?»

Бывший наставник сборной России прокомментировал решение технического комитета РФС выразить поддержку главному тренеру национальной команды .

Удивительный итог заседания комитета. Они поддержали Черчесова, но поддержали в чём? Они одобряют тот результат, который есть? Они считают, что всё нормально? Если же они считают, что проблема не в тренере, а в подборе игроков и общем развитии, то тогда с кого спрашивать? Допустим, Черчесов пришёл в сборную только в 2016 году и не мог исправить ситуацию за это время. Но почти все члены техкома сидят в РФС долгие годы, а то и десятилетия. Не они ли причастны к этой деградации нашего футбола? Тогда не спросить ли им с себя? Но мы знаем ответ: они ничего не решают.