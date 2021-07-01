Бышовец: «В техкоме РФС считают, что со сборной всё нормально?»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал решение технического комитета РФС выразить поддержку главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.
Удивительный итог заседания комитета. Они поддержали Черчесова, но поддержали в чём? Они одобряют тот результат, который есть? Они считают, что всё нормально? Если же они считают, что проблема не в тренере, а в подборе игроков и общем развитии, то тогда с кого спрашивать? Допустим, Черчесов пришёл в сборную только в 2016 году и не мог исправить ситуацию за это время. Но почти все члены техкома сидят в РФС долгие годы, а то и десятилетия. Не они ли причастны к этой деградации нашего футбола? Тогда не спросить ли им с себя? Но мы знаем ответ: они ничего не решают.
Так зачем вообще всерьёз разбирать заключения органа, который лишь констатирует очевидное, но не делает ничего для разрешения проблем. Поэтому нам надо не разбирать это заседание, а ждать решение исполкома РФС и президента, которые имеют реальные полномочия. Правда, непонятно, что они могут решить по Черчесову, когда он защищён контрактом, предложенным этим же руководством нашего футбола.
Всё верно сделали. Лысый ещё не построил "боеспособный коллектив". Чтобы быстрее пошло, нужно ему зарплату поднять.
Всё верно сделали. Лысый ещё не построил "боеспособный коллектив". Чтобы быстрее пошло, нужно ему зарплату поднять.
Помимо РФС Дюков занимает пост председателя правления "Газпромнефти"
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Как я понял, работа в РФС для Дюкова это ХОББИ, как марки собирать или значки!! Основным местом работы у него является "Газпромнефть"! Вот и делайте выводы...
Помимо РФС Дюков занимает пост председателя правления "Газпромнефти"
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Как я понял, работа в РФС для Дюкова это ХОББИ, как марки собирать или значки!! Основным местом работы у него является "Газпромнефть"! Вот и делайте выводы...
"У нас был план на игру, мв его придерживались и он хорошо работал до определенного момента"
"У нас был план на игру, мв его придерживались и он хорошо работал до определенного момента"