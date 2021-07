Пресс-служба «Ньюкасла» сообщает, что у команды сменился технический спонсор.

Теперь шить форму для английской команды будет фирма Castore.

🤝 # NUFC can confirm a new multi-year partnership with Castore, which will see the brand creating bespoke kit ready for the 2021/22 Premier League season.



⚫️⚪️

