Сборная России показала, в какой форме команда сыграет с Данией

Пресс-служба сборной России рассказала, в какой форме команда сыграет матч 3-го тура Евро-2020 с Данией.
Национальная команда сыграет в экипировке красного цвета. Вратарь выступит в синей форме.
Решающий матч в группе #НашиПарни сыграют в красной форме 🔴 pic.twitter.com/vllp8c0aVN— Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021
Напомним, что в красной форме сборная России уже обыгрывала команду Финляндии. А в белой сборная проиграла Бельгии.
Хотелось бы, что бы напам (Зе и/или Соболеву, Дзюба на замену) помогали быстроногие игроки типа Черышева или Ионова. Возможностей для контратак будет много, а Дзюба неповоротлив для этого дела. Я со своего дивана вижу так.
Как видит тренер -узнаем очень скоро.
Удачи нашим ребятам и без травм...
Хотелось бы, что бы напам (Зе и/или Соболеву, Дзюба на замену) помогали быстроногие игроки типа Черышева или Ионова. Возможностей для контратак будет много, а Дзюба неповоротлив для этого дела. Я со своего дивана вижу так.
Как видит тренер -узнаем очень скоро.
Удачи нашим ребятам и без травм...