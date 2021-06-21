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Сборная России показала, в какой форме команда сыграет с Данией

вчера, 13:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Пресс-служба сборной России рассказала, в какой форме команда сыграет матч 3-го тура Евро-2020 с Данией.

Национальная команда сыграет в экипировке красного цвета. Вратарь выступит в синей форме.

Напомним, что в красной форме сборная России уже обыгрывала команду Финляндии. А в белой сборная проиграла Бельгии.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:13
Проиграют 100 % !
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 15:36
А вдруг?)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
вчера в 15:35
Встречают по одёжке) Уже встречали по пиджакам), теперь время показать футбольный интеллект))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:23
Главное, упаковать в эту форму нужных людей. Т.е. угадать с составом. Насколько это удастся Черчесову - вопрос. После матча с Бельгией он сделал правильные выводы, выпустив молодых ребят. И они не испортили игру.
Хотелось бы, что бы напам (Зе и/или Соболеву, Дзюба на замену) помогали быстроногие игроки типа Черышева или Ионова. Возможностей для контратак будет много, а Дзюба неповоротлив для этого дела. Я со своего дивана вижу так.
Как видит тренер -узнаем очень скоро.
Удачи нашим ребятам и без травм...
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:54
Форма формой...но нужна игра
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 14:39
Наши надеются, что , играя в футболках относительно успешного 2018 года, могут повторить успех трёхлетней давности или хотя бы выйти из группы. Уважаемые болельщики, если это так и есть, и моё предположение верно, то предлагаю вам всем пожалеть такую сборную. Сборную, которая надеется не на свои силы, а на фартовую экипировку. Я уже жалею.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:09
Встретим по одежке, проводим по табло.
batog
batog
вчера в 14:09
А в синей?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:06
Главное не форма, главное содержание игры, результат матча...
djo11
djo11
вчера в 14:02, ред.
Думаю, сегодня решающий день больше для черчесова чем для игроков) если проиграют и вылетят то оправданий он уже не найдет, а если сыграют хотя бы вничью и выйдут со второго места, то предъявлять ему будет нечего) Лично я хочу что бы сборную тренировал кто-то другой, так как считаю его тренером с устарелыми взглядами и не понимающего современный футбол, но у него есть шанс заткнуть на какое-то время рты недовольным, в том числе и мне) ну а если проиграют пощады пусть не ждет)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 13:57
Какая разница в какой позориться.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:57
Опять играют на старом дизайне 2018-го. Как-будто футболки в которых вы вышли в 1/4 ЧМ защитят от вылета.
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