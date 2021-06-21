Сборная России показала, в какой форме команда сыграет с Данией

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вчера, 13:54

Пресс-служба сборной России рассказала, в какой форме команда сыграет матч 3-го тура Евро-2020 с Данией.

Национальная команда сыграет в экипировке красного цвета. Вратарь выступит в синей форме.

Решающий матч в группе #НашиПарни сыграют в красной форме 🔴 pic.twitter.com/vllp8c0aVN — Сборная России (@TeamRussia) June 21, 2021

Напомним, что в красной форме сборная России уже обыгрывала команду Финляндии. А в белой сборная проиграла Бельгии.