«Ростов» — о реформе РПЛ: «Абсолютно никаких плюсов»

Президент «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал предложение по реформированию лиг в отечественном футболе.

Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим. Данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.