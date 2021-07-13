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«Ростов» — о реформе РПЛ: «Абсолютно никаких плюсов»

13 июля 2021, 15:25

Президент «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал предложение по реформированию лиг в отечественном футболе.

Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим. Данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.

Недавно владелец одного из московских клубов поддержал реформу РПЛ.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
15 июля в 20:54
Я бы на месте владельцев команд и руководителей регионов, которые их финансируют, задал инициаторам реформы всего один вопрос: вы уверены, что она приведёт к улучшению качества игры команд и сборной и, соответственно, к повышению их конкурентоспособности на международной арене. Уверен, что или скромно потупят глазки или клятвенно будут бить себя кулаком в грудь, уверяя нас в этом. Но в последнем случае поставить им условие: если ваши розовые мечты не сбудутся и уйдут в песок, весь РФС уходит добровольно в отставку. Я согласен в этом случае, чтобы все члены РФС даже получили причитающиеся им при увольнении выплаты, но только чтобы духа их больше не было на руководящих постах.
протон1
протон1
14 июля в 00:43
зачем далеко ходить. к примеру в гос думе кто сидит думает за народ? народ бы и сам решил что и как. там пару человек думают за весь народ но в карман.
112910415
112910415
13 июля в 17:08
а не нужны плюсы,
нужна имитация живой, активной реформаторской работы !
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 16:33
А кого это интересует??? Зрительский интерес давно ни при чём,если качаются деньги из бюджетов разных уровней и госструктур.
Cat01
Cat01
13 июля в 16:07
Время покажет что будет
drug01
drug01
13 июля в 16:06
Будем ждать лучшего
bashnat013
bashnat013
13 июля в 16:00
Неплохая идея только в первую шестерку не должны попадать московские команды,а если попадут то отсчёт автоматически с седьмого места
Трезвый повар
Трезвый повар
13 июля в 15:58
Многие раньше критиковали деятельность Мутко. Но при нём не было такой деградации. После Дюкова выжженная земля остаётся
УЕСКА
УЕСКА
13 июля в 15:57
Согласен. Глупая реформа. Болельщики потеряют интерес к такому чемпионату.
oFANATo
oFANATo
13 июля в 15:50
А никаких плюсов для РПЛ и не предусматривает питерский Дюков из РФС....вся эта активная деятельность после провала нашей сборной на Евро только для того что бы удержаться в своем кресле.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 июля в 15:36, ред.
Дюкова в первую очередь интересует прибыль. А развитие футбола в регионах для него это проблема регионов
Если так дальше пойдёт, то останутся только Московские команды, Зенит, Рубин, Краснодар и сочи. А все не богатые клубы будут влачить жалкое существование
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 15:35
Многие будут против.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 15:25
ПРОСТО ИМИТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...
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