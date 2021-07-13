«Ростов» — о реформе РПЛ: «Абсолютно никаких плюсов»

Президент «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал предложение по реформированию лиг в отечественном футболе.
Абсолютно никаких плюсов для РПЛ в этой реформе мы не видим. Данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах.
Недавно владелец одного из московских клубов поддержал реформу РПЛ.
нужна имитация живой, активной реформаторской работы !
нужна имитация живой, активной реформаторской работы !
Если так дальше пойдёт, то останутся только Московские команды, Зенит, Рубин, Краснодар и сочи. А все не богатые клубы будут влачить жалкое существование
Если так дальше пойдёт, то останутся только Московские команды, Зенит, Рубин, Краснодар и сочи. А все не богатые клубы будут влачить жалкое существование