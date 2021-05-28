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В УЕФА приняли решение отменить правило выездного гола в еврокубках

вчера, 21:47

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола в матчах еврокубков.

Журналист Мартин Циглер сообщает, что УЕФА по вопросу отмены правила поддержали все клубы. Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.

На данный момент по правилу выездного гола в следующий раунд выходит команда (при равном счёте в двухматчевом противостоянии), забившая больше голов на чужом поле.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций продлил правило пяти замен до конца 2022 года.

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Все комментарии
Blaugrana97
Blaugrana97 ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 04:17
Написано же, что в случае равного общего счета. В вашем примере общий счёт 5:2 в пользу Спартака, ясно, что не будет никакого доп.времени. А вот если Спартак победит в гостях у Брюгге 5:0, а дома уступит 1:6, то тогда общий счёт 6:6 и будет доп.время
St David
St David
сегодня в 03:33
А еще были "правило золотого гола", "правило серебряного гола"....
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:48
Уже отменяли и снова возвращали.
Точно одно - на экстратаймы это надо было бы отменить.
А то смешно.
Почему на пенальти это не распространялось? Послематчевые? например 5х5 и побеждает хозяин? даже формальный. Вилльяреал бы победил раньше.
antant1
antant1
сегодня в 01:40
Положительно
Kostya P.
Kostya P. ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 01:18
Короче , с одной стороны - автобус в гостях , с другой - боязнь пропустить домашний гол и , часто , окончательно умершая интрига ,когда команда ,которой нужно отыгрывать дома два - три мяча на своём поле , пропускает в свои ворота. Моё мнение противоположно вашему , футбол сильно изменился со времён появления этих правил , а выводы будем делать через несколько лет.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:15
Можно сезон отыграть , а там видно будет.
Просто есть вероятность что после 1-1 соперники будут пешком ходить тае как 0-0 устраивает .
ATG
ATG ответ рже (раскрыть)
сегодня в 01:08
Согласен. Но по немного другим причинам. А именно ВАР
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 00:58
Бред же! Против!
рже
рже
сегодня в 00:55
Я раньше кроме футбола ничего несмотрел из спорта,сейчас смотрю и НБА и хоккей и даже ыоллейбол иногда,футбол становиться всё противней,из-за нововведений которые всё больше порождают коррупцию УЕФА скоро потеряют футбол как спорт номер один,
77ug89ketp8e
77ug89ketp8e
сегодня в 00:03
Какая разница гостевая или домашняя.Во времена Хави Барса в гостях наоборот больше забивала.
Проблема в психологии и в трусливых тренерах.Настоящий мужчина он и в Африке мужчина.
zam9bc22kwvd
zam9bc22kwvd ответ bsww (раскрыть)
вчера в 23:59
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:47
    Теперь обе игры надо выкладываться
    cska1948
    cska1948 ответ Kostya P. (раскрыть)
    вчера в 23:39, ред.
    Вот и было, до правила гостевого гола, что примерно равные по силам команды дома играли в атаку, а в гостях выставляли автобус!
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Напрокат, да за не бесплатно - даст!
    Gelious
    Gelious
    вчера в 23:36
    Спасибо, УЕФА. Впрочем, ничего хорошего от них уже давно не жду.
    cska1948
    cska1948 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:35
    Именно так и было до введения правила гостевого гола!
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:35
    Нумизмат свою монетку не отдаст ни за какие коврижки)...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Kostya P. (раскрыть)
    вчера в 23:35
    Преимущество гола в гостях подвигало команду искать счастье у чужих ворот. Теперь же, играя в гостях, команда будет ставить "автобус" с целью не пропустить, чтобы у себя дома попытаться забить хотя бы один мяч.
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Пока существуют нумизматы, монетам исчезновение не грозит!
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:31
    Правило гостевого гола ввели в 1965 году.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Полностью поддерживаю, и , самое главное , есть два матча, обе команды в абсолютно равных условиях.
    NOVA
    NOVA
    вчера в 23:25
    ну и правильно, давно пора!!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 23:24
    Что-то в последнее время много шума стало от УЕФА, заняться им, что ли, нечем...
    cska1948
    cska1948 ответ vastudio (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Просто вы не видели еврокубковых игр до введения правила преимущества гостевого гола. Его ввели не от хорошей жизни!
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:18
    50-60 лет назад был совсем другой футбол...гугли не гугли это и так должно быть понятно...
    cska1948
    cska1948 ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Вся фишка в том, что УЕФА не официанты, а ХОЗЯЕВА в ресторане и меню составляется под их зорким контролем. Что они и продемонстрировали в отношении Суперлиги. Ни какой отсебятины!
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 23:11
    Команда, которая ЯВНО слабее играет в закрытый футбол и дома, и в гостях. Так что это не показатель. Погуглите, как заканчивались евроиры в 60-е годы и вы увидите, что они заканчивались, как правило со счётом 0:0 в гостях и 1:0 дома.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 23:07
    Не создадут. А УЕФА - это не официанты, а ресторан, где обедают клубы, и если что-то не устраивает - скатертью дорога.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 23:02
    Пенальти и правило офф-сайда намного хуже, чем правило гостевого гола. На половину нарушений в штрафной просто закрываются глаза. А можно было смело свистеть любое нарушение и назначать свободный удар. Офф-сайд даже ВАР не всегда правильно видит, что последний финал ЛЕ показал, где Кавани был явно в положении вне игры.
    А правило гостевого гола было призвано поставить команды в равное положение, чтобы они не играли лишние минуты на чужом стадионе.
    Да и вообще, давайте лучше УЕФА расформируем.
    vastudio
    vastudio ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Совершенно верно, побеждать нужно простым преимуществом в голах, а не этими выездными хитростями
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