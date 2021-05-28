В УЕФА приняли решение отменить правило выездного гола в еврокубках

1622227655

вчера, 21:47

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола в матчах еврокубков.

Журналист Мартин Циглер сообщает, что УЕФА по вопросу отмены правила поддержали все клубы. Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА .

На данный момент по правилу выездного гола в следующий раунд выходит команда (при равном счёте в двухматчевом противостоянии), забившая больше голов на чужом поле.

Ранее Международный совет футбольных ассоциаций продлил правило пяти замен до конца 2022 года.