В УЕФА приняли решение отменить правило выездного гола в еврокубках

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить правило выездного гола в матчах еврокубков.
Журналист Мартин Циглер сообщает, что УЕФА по вопросу отмены правила поддержали все клубы. Изменение вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом УЕФА.
На данный момент по правилу выездного гола в следующий раунд выходит команда (при равном счёте в двухматчевом противостоянии), забившая больше голов на чужом поле.
Ранее Международный совет футбольных ассоциаций продлил правило пяти замен до конца 2022 года.
Первый матч 90 минут и счёт 2-2. Второй матч и 90 минут счёт 3-3. Дальше выходит команда, что забила 3 мяча.
Первый матч 90 минут и счёт 2-2. Второй матч и 90 минут счёт 2-2. Дополнительное время, там обмен голами и счёт 3-3. НАЗНАЧАЕТСЯ СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ, А НЕ КОНЕЦ МАТЧА.
Я ПРОТИВ отмены преимущества гостевого гола в основное время
Первый матч 90 минут и счёт 2-2. Второй матч и 90 минут счёт 3-3. Дальше выходит команда, что забила 3 мяча.
Первый матч 90 минут и счёт 2-2. Второй матч и 90 минут счёт 2-2. Дополнительное время, там обмен голами и счёт 3-3. НАЗНАЧАЕТСЯ СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ, А НЕ КОНЕЦ МАТЧА.
Я ПРОТИВ отмены преимущества гостевого гола в основное время
Ждем окончательного утверждения правила.
Всем здоровья
Ждем окончательного утверждения правила.
Всем здоровья