Спустя 56 лет отменено правило выездного гола. УЕФА внёс судьбоносное изменение в регламент еврокубков

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вчера, 12:21

Двухматчевые противостояния уже не будут прежними.

Правило выездного гола действовало с 1965 года

Выездные голы на особом положении в еврокубках уже больше полувека, этот закон вступил в силу за 11 лет до того, как легализировали серии пенальти. До этого в любой непонятной ситуации назначали переигровку, причем если речь шла о сражении в плей-офф по схеме «дома и в гостях», то при равенстве голов после двух матчей команды вынуждены были отправляться на нейтральное поле, что было неудобно для всех.

«Непонятное», «невнятное», «противоречащее духу футбола» — такими эпитетами в 1965 году наградили правило выездного гола лидеры футбольных мнений. Впрочем, даже критики и скептики вскоре разобрались и «переобулись». Практика показала, что нововведение — благо, причем не только для клубов, вероятность попадания которых в логистические тиски сократилась, но и для болельщиков, получивших замысловатые сюжеты там, где их раньше не было.

«Противоречит первоначальной цели»

Уже с сезона 2021/22 правило выездных голов будет выброшено на свалку истории. В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций больше не имеет значение, какая команда забила больше мячей в гостевой встрече. Раньше все голы были равны, но некоторые «равнее» других, теперь — никаких исключений из правил.

Интересно теперь взглянуть на результаты плей-офф Лиги чемпионов последних лет и отметить пострадавших от правила выездного гола, которые в новой реальности могли и не вылететь. Так, в завершившемся розыгрыше ПСЖ получил преимущество над «Баварией» в четвертьфинале из-за трех голов в Мюнхене, а «Ювентус» не вылетел бы от «Порту», имей все забитые мячи одинаковое значение.

Кстати, распространение правила выездного гола на овертаймы — действительно было большой несправедливостью, и, возможно, УЕФА следовало бы проводить реформы постепенно. Первым шагом могло быть как раз логичное снятие полномочий с гостевых голов, забитых в дополнительное время. Но Александер Чеферин спешит, пока у него не выбили почву из-под ног новые Суперлиги и их супервайзеры:

Влияние выездного гола теперь противоречит его первоначальной цели, поскольку, по сути, оно отговаривает домашние команды, особенно в первых матчах, от атакующей игры, потому что велик риск пропустить в ответ гол, который может дать противникам решающее преимущество. Также мы учли критику несправедливости выездного гола, особенно в дополнительное время, когда хозяйская команда вынуждена отвечать двумя забитыми мячами на один пропущенный. Будет честно признать, что домашнее преимущество в настоящее время уже не так важно, как раньше. Принимаем во внимание постоянство стилей игры в Европе, доступность информации и множество других факторов, которые привели к этому. Исполнительный комитет УЕФА принял правильное решение, определив, что голу на выезде впредь неуместно иметь больший вес, чем голу, забитому дома.

Политическое решение УЕФА

Александер Чеферин не кривит душой, говоря о том, что УЕФА принял во внимание критику правила выездного гола. Действительно, это реформа, которую провели с подачи клубов и тренеров. Существовали разные точки зрения, дискуссия велась на протяжении нескольких последних лет, одним из главных противников выездных голов назначил себя Арсен Венгер, давно призывавший избавить турниры УЕФА от «устаревшего» закона.

Бывшего тренера «Арсенала» поддержали Диего Симеоне, Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти, Томас Тухель и многие другие. Видных специалистов услышали, но сразу рубить с плеча не стали, однако в нынешних условиях, когда УЕФА приходится проявлять гибкость, Чеферин поспешил достать из кармана козырь. Возможно, отмена выездного гола действительно назрела, но президент УЕФА дождался момента, когда это решение можно сделать политическим.

Статистический базис

Неоспоримым подтверждением озвученного Чеферином факта снижения домашнего преимущества стал статистический отчет УЕФА на основании исследования результатов еврокубков последних лет. С 70-х годов и до настоящего времени прослеживается четкая тенденция к постоянному сокращению разрыва между количеством домашних и выездных побед. Полвека назад хозяева выигрывали 61% еврокубковых матчей при 19% поражений, сейчас — 47% побед и 30% неудач.

Заметно сократился разрыв и в соотношении домашних/гостевых голов: 2.02/0.95 в 70-е до 1.58/1.15 в наши дни. Логика вполне ясная: если раньше гости забивали в два раза реже хозяев (0.95 против 2.02, было разумно «продавать» выездной гол по двойной цене, чтобы внести в это соотношение баланс (1.9 против 2.02). Однако в современной реальности это дает некое несуразное преимущество: домашние 1.58 остаются неизменными, а если гостевые 1.15 умножить на 2, получится 2.3. Это грубый, но наглядный способ показать факт дестабилизации двухматчевых противостояний выездным голом.

Хорошо это или плохо — узнаем на практике

Решение УЕФА уже вызвало волну критики, решение об отмене выездного гола назвали «ужасным», сетуют на то, что будут убиты крутые интриги и сюжеты. Это нормальная реакция, сопротивляться переменам — в человеческой природе, и напомню, что в 1965 году введение закона о выездном голе тоже встречали в штыки, только если тогда «штыки» выражались в нескольких газетных публикациях, то сейчас у каждого есть рупор.

Безусловно, правило выездного гола было системообразующим в построении логики противостояний по схеме «дома и в гостях», но не сомневаюсь, что на место «убитым» интригам и сюжетам придут новые. Безумно интересно, станет ли больше овертаймов и серий пенальти без выездного гола? С одной стороны, математических ситуаций равенства становится в разы больше, но ведь и курс риска кардинально изменился, что дает командам стратегический простор.

Скептики убеждены, что теперь не будет таких незабываемых сюжетов, как победа «Тоттенхэма» над «Аяксом» в Амстердаме или камбэк «Ромы» в противостоянии с «Барселоной» после поражения 1:4 на «Камп Ноу». Да, это было классно, но теперь открыт простор для новых сюжетов, в которых не нужно забить больше на один гол в гостях, чтобы пройти дальше, а на один гол больше по общему счету.

Конечно, опасность взаимной пассивности всегда существует, но и доводить до пенальти далеко не всем по вкусу. Нужно посмотреть хотя бы один еврокубковый сезон по новой схеме, а потом можно делать выводы о том, стало ли без выездного гола хуже, лучше или просто по-другому.