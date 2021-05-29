УЕФА готов к революционному изменению в еврокубках. И помогут футболу, и подыграют записным фаворитам

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вчера, 12:54

Поменяют правило, которому 56 лет.

В 60-х выездные голы стали спасением

С шестидесятых годов футбол изменился – одна голландская революция чего стоит. А вот известное правило, что постоянно влияет на судьбу команд в еврокубках и не только, остается. Корни идеи, которая прекрасно работала десятилетиями, уходят в правила 50-х.

В случае суммарной ничьей по сумме двух матчей в еврокубках назначали игру на нейтральном поле. Но перелеты тогда были роскошью, бедных клубов было больше. Сами путешествия не были комфортными, а если и в переигровке случалась ничья – как в паре «Кельна» и «Ливерпуля» в КЕЧ , то бросали жребий.

Преимущество выездного гола спасло от сотен бессмысленных матчей, где каждый снова хотел сохранить результат, а не победить. Сначала правило обкатали в Кубке Кубков, а чуть позже внедрили в Кубке ярмарок (дедушка Лиги Европы) и КЕЧ . Для эксперимента в первых раундах на вылет, а потом и до полуфиналов дошли. Причем в шестидесятых фанаты вели себя иначе, агрессивнее.

Смысл присутствовал – в чужом логове, где не всегда трезвые болельщики могли и на поле выбежать, и орали активнее, чем сейчас, и бросали предметы на поле, забить было морально сложнее. А сейчас какой смысл в законе, если тот же «Ливерпуль» играл ЛЧ на нейтральном поле и многие арены временно пустуют? Фанаты со временем вернутся, но дикости на трибунах сейчас намного меньше. Как и давления на гостей.

Это правило в овертаймах – глупость

Момент, который объединяет и тех, кто за полную отмену правила выездного гола, и за частичную, это исключение его в овертаймах. Сейчас в квалификации ЧМ , ЛЧ и ЛЕ этот закон действует и в основное время, и в дополнительное. Но если две команды дошли до двух экстра-таймов, какой смысл отдавать преимущество одной на основе места проведения?

Тем более что есть ведь в Азии международные кубки, где правило существует в основное время, но его нет в дополнительное. Это логично, ведь как «серебряный» и «золотой» голы были признаны неудачными экспериментами, так и старый закон стоит видоизменить. Сыграли по сумме двух матчей вничью и добрались до овертаймов – нельзя лишать команду пенальти, если за тридцать минут снова обменялись голами.

Тот же Симеоне в прошлом году отметил, что его победа над «Ливерпулем» получилась эмоциональной, но немного несправедливой. У соперника не было в гостевом матче возможности сыграть еще 30 минут, а вот «Атлетико» бегал в овертайме и получил время, забил голы и прошел дальше именно из-за них. Если уж победители видят несправедливость, то пора действовать.

Гостевые поединки стали явно проще

Еще один аргумент за отмену выездных голов – изменился расклад сил в домашних и выездных матчах. Примерно треть матчей в ЛЧ заканчивается гостевыми победами. Конечно, тут сказывается разница в финансовых возможностях – не может команда, что в шесть раз беднее, играть в открытый футбол с фаворитом, чаще проигрывает, даже дома. От «автобусов» правило точно не спасает.

Но когда закон внедрили в большой футбол, гостевых побед было меньше. Также очевидно, что правило выездного гола не способствует результативности. Домашняя ничья 0:0 сейчас выгоднее хозяевам, чем счет 2:2, он будет в пользу гостей. А если отменить правило, то разницы не будет – в первом раунде плей-офф команды станут действовать раскрепощенно, ведь сразу можно будет выиграть и получить преимущество, не боясь пропускать дома.

Изменится подход и тактика, тут Венгер правильно рассуждает – а он сейчас занимается в ФИФА изменениями правил. С другой стороны, на зрелищность необязательно повлияет. Нулевых ничьих в еврокубках немного, около 10 %, да и минус полной отмены выездных голов каждый прекрасно понимает. Вечные овертаймы – скукотища, ведь примерно в половине случаев получаем поединки без новых голов. А все те случаи, когда видели яркий камбэк за счет правила выездного гола, превратятся в скучные тридцать минут антифутбола с последующей серией пенальти.

УЕФА действует в интересах богатых

Давайте просто посмотрим, кто вылетал из-за правила выездного гола в плей-офф ЛЧ за последние годы. «Бавария», «Ювентус», еще раз «Ювентус», ПСЖ , «Манчестер Сити» и «Барселона». Еще огорчались после суммарных ничьих в двух матчах «Шахтер» и «Аякс», но в целом есть тенденция – выездной гол чаще в плей-офф вредит грандам. И не всегда речь о матче «Баварии» и ПСЖ между собой, может быть и «Рома» против «Барселоны».

Тот же «Краснодар» прошел «Порту» в квалификации за счет гола на выезде. Без него могли зайти в овертайм, где фаворит дожал бы «быков». Но после истории с Суперлигой Чеферину надо подыгрывать богачам, чтобы не устроили продуманную революцию под крылом у Инфантино. Джанни, в свою очередь, выгодно надавить, чтобы через ФИФА и УЕФА в IFAB придумали изменение, что понравится грандам. Отмена выездных голов – плюс для фаворита, если первый поединок играет дома и сразу может давить, не опасаясь пропустить один раз.

Выездной гол в овертаймах давно несправедлив, его могли отменить еще лет десять назад, если бы Платини и Блаттер не были заняты коррупцией в промышленных масштабах, а думали о футболе. А если развить идею, то пора брать пример со зрелищного футбола в Южной Америке – там остались романтики, и вот у них есть правило выездного гола в основное время, но нет дополнительного получаса. Не нашли победителя – сразу бейте пенальти, не тяните кота за хвост.

В этом есть логика, поскольку Лига чемпионов, Европы и Конференций нарываются на целую серию скучных овертаймов, в которых обе команды и так ждут пенальти, не забивая новые мячи. Поскольку альтернативы зубодробительным сериям не нашлось, то пусть футболисты учатся бить с «точек», но не превращают просмотр плей-офф еврокубков в борьбу зрителя со сном. Тем более что планируют увеличить количество матчей в ЛЧ .