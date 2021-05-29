УЕФА готов к революционному изменению в еврокубках. И помогут футболу, и подыграют записным фаворитам

Поменяют правило, которому 56 лет.
В 60-х выездные голы стали спасением
С шестидесятых годов футбол изменился – одна голландская революция чего стоит. А вот известное правило, что постоянно влияет на судьбу команд в еврокубках и не только, остается. Корни идеи, которая прекрасно работала десятилетиями, уходят в правила 50-х.
В случае суммарной ничьей по сумме двух матчей в еврокубках назначали игру на нейтральном поле. Но перелеты тогда были роскошью, бедных клубов было больше. Сами путешествия не были комфортными, а если и в переигровке случалась ничья – как в паре «Кельна» и «Ливерпуля» в КЕЧ, то бросали жребий.
Преимущество выездного гола спасло от сотен бессмысленных матчей, где каждый снова хотел сохранить результат, а не победить. Сначала правило обкатали в Кубке Кубков, а чуть позже внедрили в Кубке ярмарок (дедушка Лиги Европы) и КЕЧ. Для эксперимента в первых раундах на вылет, а потом и до полуфиналов дошли. Причем в шестидесятых фанаты вели себя иначе, агрессивнее.
Смысл присутствовал – в чужом логове, где не всегда трезвые болельщики могли и на поле выбежать, и орали активнее, чем сейчас, и бросали предметы на поле, забить было морально сложнее. А сейчас какой смысл в законе, если тот же «Ливерпуль» играл ЛЧ на нейтральном поле и многие арены временно пустуют? Фанаты со временем вернутся, но дикости на трибунах сейчас намного меньше. Как и давления на гостей.
Это правило в овертаймах – глупость
Момент, который объединяет и тех, кто за полную отмену правила выездного гола, и за частичную, это исключение его в овертаймах. Сейчас в квалификации ЧМ, ЛЧ и ЛЕ этот закон действует и в основное время, и в дополнительное. Но если две команды дошли до двух экстра-таймов, какой смысл отдавать преимущество одной на основе места проведения?
Тем более что есть ведь в Азии международные кубки, где правило существует в основное время, но его нет в дополнительное. Это логично, ведь как «серебряный» и «золотой» голы были признаны неудачными экспериментами, так и старый закон стоит видоизменить. Сыграли по сумме двух матчей вничью и добрались до овертаймов – нельзя лишать команду пенальти, если за тридцать минут снова обменялись голами.
Тот же Симеоне в прошлом году отметил, что его победа над «Ливерпулем» получилась эмоциональной, но немного несправедливой. У соперника не было в гостевом матче возможности сыграть еще 30 минут, а вот «Атлетико» бегал в овертайме и получил время, забил голы и прошел дальше именно из-за них. Если уж победители видят несправедливость, то пора действовать.
Гостевые поединки стали явно проще
Еще один аргумент за отмену выездных голов – изменился расклад сил в домашних и выездных матчах. Примерно треть матчей в ЛЧ заканчивается гостевыми победами. Конечно, тут сказывается разница в финансовых возможностях – не может команда, что в шесть раз беднее, играть в открытый футбол с фаворитом, чаще проигрывает, даже дома. От «автобусов» правило точно не спасает.
Но когда закон внедрили в большой футбол, гостевых побед было меньше. Также очевидно, что правило выездного гола не способствует результативности. Домашняя ничья 0:0 сейчас выгоднее хозяевам, чем счет 2:2, он будет в пользу гостей. А если отменить правило, то разницы не будет – в первом раунде плей-офф команды станут действовать раскрепощенно, ведь сразу можно будет выиграть и получить преимущество, не боясь пропускать дома.
Изменится подход и тактика, тут Венгер правильно рассуждает – а он сейчас занимается в ФИФА изменениями правил. С другой стороны, на зрелищность необязательно повлияет. Нулевых ничьих в еврокубках немного, около 10 %, да и минус полной отмены выездных голов каждый прекрасно понимает. Вечные овертаймы – скукотища, ведь примерно в половине случаев получаем поединки без новых голов. А все те случаи, когда видели яркий камбэк за счет правила выездного гола, превратятся в скучные тридцать минут антифутбола с последующей серией пенальти.
УЕФА действует в интересах богатых
Давайте просто посмотрим, кто вылетал из-за правила выездного гола в плей-офф ЛЧ за последние годы. «Бавария», «Ювентус», еще раз «Ювентус», ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Барселона». Еще огорчались после суммарных ничьих в двух матчах «Шахтер» и «Аякс», но в целом есть тенденция – выездной гол чаще в плей-офф вредит грандам. И не всегда речь о матче «Баварии» и ПСЖ между собой, может быть и «Рома» против «Барселоны».
Тот же «Краснодар» прошел «Порту» в квалификации за счет гола на выезде. Без него могли зайти в овертайм, где фаворит дожал бы «быков». Но после истории с Суперлигой Чеферину надо подыгрывать богачам, чтобы не устроили продуманную революцию под крылом у Инфантино. Джанни, в свою очередь, выгодно надавить, чтобы через ФИФА и УЕФА в IFAB придумали изменение, что понравится грандам. Отмена выездных голов – плюс для фаворита, если первый поединок играет дома и сразу может давить, не опасаясь пропустить один раз.
Выездной гол в овертаймах давно несправедлив, его могли отменить еще лет десять назад, если бы Платини и Блаттер не были заняты коррупцией в промышленных масштабах, а думали о футболе. А если развить идею, то пора брать пример со зрелищного футбола в Южной Америке – там остались романтики, и вот у них есть правило выездного гола в основное время, но нет дополнительного получаса. Не нашли победителя – сразу бейте пенальти, не тяните кота за хвост.
В этом есть логика, поскольку Лига чемпионов, Европы и Конференций нарываются на целую серию скучных овертаймов, в которых обе команды и так ждут пенальти, не забивая новые мячи. Поскольку альтернативы зубодробительным сериям не нашлось, то пусть футболисты учатся бить с «точек», но не превращают просмотр плей-офф еврокубков в борьбу зрителя со сном. Тем более что планируют увеличить количество матчей в ЛЧ.
Пусть не будет правила выездного гола в овертаймах – устарело. Нынешний закон точно не работает на результативность и зрелищность, но есть выход, можно бить пенальти без экстра-таймов. Одновременно не покидает ощущение, что полную отмену продавливают строго фавориты, что вылетали от крепких середняков в последние годы. Они хотят избавиться от давления выездных голов, а не думают о футболе. А вы как бы поступили на месте УЕФА?
В любом случае надо убирать правило выездного года в дополнительное время, это не работает на пользу дополнительного времени, делает эту систему менее справедливой.
В любом случае надо убирать правило выездного года в дополнительное время, это не работает на пользу дополнительного времени, делает эту систему менее справедливой.
Интересней станет такая Лига Чемпионов?! Вряд ли.
Интересней станет такая Лига Чемпионов?! Вряд ли.
Редактируйте авторов
Атлетико в противостоянии с Ливерпулем прошёл не из-за правила выездного гола, а по тому что счёт был 4-2
И гранды чаще вылетают из-за этого лишь по тому, что чаще играют в стадиях где это важно
Редактируйте авторов
Атлетико в противостоянии с Ливерпулем прошёл не из-за правила выездного гола, а по тому что счёт был 4-2
И гранды чаще вылетают из-за этого лишь по тому, что чаще играют в стадиях где это важно
А так играли бы раскрепощённей.
Сезон обкатаем, посмотрим сколько будет серий пенальти и кому на руку.
А так играли бы раскрепощённей.
Сезон обкатаем, посмотрим сколько будет серий пенальти и кому на руку.
В погоне за деньгами превратили саму суть еврокубков в балаган!
В погоне за деньгами превратили саму суть еврокубков в балаган!