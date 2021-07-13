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РФС разработал реформу для РПЛ, возможно, будет швейцарская система

13 июля 2021, 13:08

Как сообщает источник, РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола».

Предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и низкий уровень доходов.

РПЛ предполагается проводить по швейцарской системе, чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжат играть по системе «осень-весна». В лиге останется 16 клубов, а количество туров снизится до 24. Клубы разобьют по четырём группам, внутри которых каждый сыграет с каждым по два раза. После первого этапа очки будут делить пополам. Во втором этапе первые шесть команд отделяются и проводят 10 туров. Остальные клубы проводят девять туров. Два последних места вылетают, ещё две команды отправляются в стыковые матчи с ФНЛ. Верхние два места также играют стык. Победитель разыграет с четвёртым местом путёвку в Лигу Конференций.

Из ФНЛ собираются сделать два отдельно связанных чемпионата — весенний и осенний. 20 команд будут разделены на две группы. Группы будут определены по спортивному принципу предыдущего года. Повышение в классе и вылет будут происходить весной.

Между ФНЛ и ПФЛ появятся Новая Лига А и Новая Лига Б. Система проведения — «весна-осень». Участников поделят на две группы по 12-16 команд. Повышение в классе и вылет будут происходить осенью.

Недавно владелец одного из московских клубов поддержал реформу РПЛ.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ KotMaks (раскрыть)
14 июля в 21:08
Интересней и зрелищней он будет если между чемпионом и аутсайдером будет небольшая разница в классе, при этом чемпион будет регулярно доходить 1/8, 1/4 финала ЛЧ и выше. А оттого что там Спартак с зенитом 4,5,6 раз сыграет , мне от этого интересно не станет .
KotMaks
KotMaks ответ mars6791 (раскрыть)
14 июля в 08:00
Пусть график это и полумера, но она также влияет на весь уровень чемпионата,
причем вне зависимости от основных вопросов.
Если можно сделать чемпионат интереснее и зрелищнее,
зачем от этого отказываться ?
mars6791
mars6791 ответ KotMaks (раскрыть)
14 июля в 07:50
Посмотрим как в реальности. График это все полумеры, основные вопросы это лимит, бесплатные детские школы ( а не как сейчас формально бесплатные), включение в футбол Зауралье( Сибирь, дв), подготовка тренерских кадров, и прежде всего детских ( не уровень учителя физ-ры, нате мяч гоняйте). Это все деньги и госуд-во их не будет выделять, мое предложение.
KotMaks
KotMaks ответ mars6791 (раскрыть)
14 июля в 06:29
В 1-м круге восьмерка формируется по результатам прошлого сезона.
В одной восьмерке все нечетные места (1-е, 3-е, 5-е, 7-е, 11-е,13-е, 15-е)
а в другой восьмерке все четные места (2-е, 4-е, 6-е, 8-е, 12-е,14-е, 16-е).
Каждая команда играет по 2-а матча с каждой из своей группы.
Итого в 1-ом круге = 14 туров.
По результатам 1-го круга определяется
восьмерка лучших команд ( по 4-ре лучших из каждой группу)
восьмерка худших команд ( по 4-ре худших из каждой группу)
Во 2-ом круге также играют 14 туров,
по 2 матча с каждой командой в своей восьмерке.
Это позволит:
в 1-ом круге любой команде провести 14 матчей с разными по силе соперниками,
сформировать для второго круга группы команд с равными по силе соперниками,
каждой команде провести большинство матчей с равными по силе соперниками
(6 туров в 1-м круге и 14 туров во 2-м круге, итого 20 из 28 туров = 71 %,
вместо 14 из 30 = 47 %, как есть сейчас)
повысит зрелищность чемпионата, поскольку восьмерка лучших будет бороться за 1-е место и за попадание в Евро кубки,
а восьмерка более слабых будет бороться за возможность остаться в РПЛ.
Именно такое разделение повысит уровень футбола,
поскольку каждая команда будет осознавать свой уровень,
будет стремиться его повысить и будет вести борьбу с равными себе по силе,
а не проводить проходные матчи, если силы явно не равны.
протон1
протон1
14 июля в 00:07
Давно пора это мутное болото -российский футбол осушить
протон1
протон1
14 июля в 00:06
Понятно.Раньше распил денег шёл вдоль.Теперь будут пилить поперёк.
minai
minai ответ Правдин Семён (раскрыть)
13 июля в 22:48, ред.
Ну так Арсенал уже есть.
Правдин Семён
Правдин Семён
13 июля в 22:08
Бессмысленная реформа.Можно ещё клубам дать крутые европейские названия и ждать улучшений. Типа "Манчестер Питер ", "Спартак Юнайтед","Локомопуль"...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 21:15
Плевал я на все ваши реформы. Вы в этом году устроили посмешище из ФНЛ , в вышку в итоге вышли совсем не те команды. Отменили стыковые матчи. То есть это всё профанация, а вы профаны. Никакого уважения к вашим действиям.
mars6791
mars6791 ответ KotMaks (раскрыть)
13 июля в 21:04
Не знаю где это работает, но как это применимо к нашей стране не понятно. Будет просто в 1 восьмерке Москва Питер Краснодар, а все остальные во 2-ой. В Москве футбол останется на том же уровне , а в областях интерес к нему упадет ещё больше. Все это как про квартет из басен Крылова. Надо поднимать общий уровень футбола , а не создавать искусственный "водоем" с ограниченным количеством участников.
Анд-м
Анд-м
13 июля в 19:56
Че они там опять курили? Может уже пора реальные проблемы решать😒
всё продинамил
всё продинамил ответ minai (раскрыть)
13 июля в 19:54
Правильно! Пусть по сугробам побегают! Тяжело в учении, легко в бою!
dok66
dok66
13 июля в 19:35
Какая швейцарская система ! Вы чего, белены объелись ? Швейцария - это маленький анклав того же Красноярского края , но полей там в два раза больше , чем в России . Опять за рыбу деньги ! Мне вот просто интересно , кто же хочет задушить футбол в России . Неужели и тут "глубинное правительство" имеет свои интересы
djaich
djaich ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
13 июля в 17:59
Самая что ни на есть прямая связь. Сейчас выхлоп от собственных школ мало кого из руководства значимых клубов интересует, так как есть возможность мгновенно, не раздумывая, либо заменить игрока по позиции легионером, либо переманить из регионального клуба, не стремящегося к каким либо достижениям, к примеру, сохранению места в РПЛ или ФНЛ. Во первых, это создает дефицит качественных доморощенных кадров, во вторых, к сосредоточению всех хоть сколь нибудь способных к футболу наших игроков исключительно в первой десятке РПЛ, где они становятся безальтернативным выбором и на этом заканчивают прогрессировать. Если же заставить клубы задействовать лишь собственных воспитанников, то тогда вся вертикаль управления будет заточена именно на развитие школ, так как не будет возможности заместить игрока на позицию купленным со стороны и при провале подготовки новых поколений все, вплоть до генерального директора, лишаться своих мест. Так что даже сам этот гендиректор будет бегать по школам, лично просматривать таланты, мотивировать их и следить, чтобы их не зажимали в угоду бездарным детям богатых родителей, готовых сунуть взятку детскому тренеру. Сейчас нет контроля на местах за развитием детского футбола, а заставить региональную систему работать можно лишь таким образом.
Ник tyu
Ник tyu
13 июля в 17:58
Апертура- клаусура,лол, клоуныпл, в снегу играть хватает после прошлых реформ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ djaich (раскрыть)
13 июля в 17:27, ред.
Между лимитом и воспитанием молодых игроков нет вообще ни какой связи ! Вот надо сначала воспитать достойных ,а потом и с легионерами разбираться ! Да воспитывать -то некому ! Все "воспитатели " вон в эксперты на ТВ идут или пытаются первые команды тренировать ,чтобы бабла срубить побольше .
13 RUS
13 RUS
13 июля в 17:17
41 хороший получился, интересно кто автор
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 17:01
Аренда:
Клуб имеет право отдавать в аренду тллько своего воспитанника, а тот шлак , который накупил, сам пусть и кормит или перепродает!!!
Dgoni67
Dgoni67
13 июля в 16:59
Я стесняюсь спросить, а на каком месте Швейцария в таблице УЕФА? Совсем одурели. Переходить надо обратно на летнюю систему и отменять лимит(хотя бы частично), тогда будет дело.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 16:56
Это нововведение нас не спасет - определенно.
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 16:54
Муть какая то. Про потолок зарплат не пол слова.
ФНЛ:
В клубах играют воспитанники, ну или бегунки, но не старше 24-25 годков (17-24) думаю семь лет хватит на "вечно подающих надежды. Не успел себя к 25 годам превратить в профи - иди играй в любители или на работу устраивайся , кладовщиком например. Успел? Значит рпл.
Нету мест для тебя в рпл , иди за бугор
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 16:51, ред.
" Число клубов останется 16 , а число туров снизиться до 24" Это и есть путь к повышению уровня мастерства? Кто бы мог подумать? А если вообще сыграть 4 игры и назначить чемпионом ( вслух не буду говорить кого), то мастерство вырастет до запредельного уровня? Как оказывается все просто. Давно известно, что чем более замысловатая система, тем более возможностей для мухлевания.
nikot
nikot
13 июля в 16:45
А в каком виде спорта мы преуспели за последние годы!?Садоводы нас везде и во всем "опустили"!
Predator94
Predator94
13 июля в 16:29
Все сделаю, чтобы мой сын играл в Италии. В лиге приколов серьезных результатов не длстигнешь
KotMaks
KotMaks
13 июля в 16:23
Отличная новость!
Хоть что-то начали делать.
Честно говоря, хотелось бы 2 группы по 8 команд в 1-ом круге,
а во 2-ом также , 8-мь лучших ( по 4-е из группы) и 8-мь худших.
Но так тоже сойдет.
От перестановки мест в футболе многое меняется !
По крайней мере начнут большинство матчей играть
с адекватными по силе соперниками
g2ybjrkm65nn
g2ybjrkm65nn ответ МапС (раскрыть)
13 июля в 16:21
cska1948
cska1948
13 июля в 16:15
Вместо того, чтобы решать вопрос воспитания молодых талантов в борделе стали переставлять кровати... Да какая разница, по какой системе будут играть деревянные футболисты!
lobsterdam
lobsterdam
13 июля в 15:54
беда, коль сапоги тачать начнет пирожник, а пироги печи сапожник...а вы, друзья, как ни садитесь... не верю, одним словом, но делать-то что-то надо, вот они и "делают"!
LAISMEN
LAISMEN
13 июля в 15:42, ред.
Стоял бездарно наш футбол как цапля на одной ноге, а теперь решили эту ногу просто поменять на другую...)))
протон1
протон1
13 июля в 15:29
Фигня какая то.
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