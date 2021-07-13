РФС разработал реформу для РПЛ, возможно, будет швейцарская система

Как сообщает источник, РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола».
Предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и низкий уровень доходов.
РПЛ предполагается проводить по швейцарской системе, чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжат играть по системе «осень-весна». В лиге останется 16 клубов, а количество туров снизится до 24. Клубы разобьют по четырём группам, внутри которых каждый сыграет с каждым по два раза. После первого этапа очки будут делить пополам. Во втором этапе первые шесть команд отделяются и проводят 10 туров. Остальные клубы проводят девять туров. Два последних места вылетают, ещё две команды отправляются в стыковые матчи с ФНЛ. Верхние два места также играют стык. Победитель разыграет с четвёртым местом путёвку в Лигу Конференций.
Из ФНЛ собираются сделать два отдельно связанных чемпионата — весенний и осенний. 20 команд будут разделены на две группы. Группы будут определены по спортивному принципу предыдущего года. Повышение в классе и вылет будут происходить весной.
Между ФНЛ и ПФЛ появятся Новая Лига А и Новая Лига Б. Система проведения — «весна-осень». Участников поделят на две группы по 12-16 команд. Повышение в классе и вылет будут происходить осенью.
Недавно владелец одного из московских клубов поддержал реформу РПЛ.
Хоть что-то начали делать.
Честно говоря, хотелось бы 2 группы по 8 команд в 1-ом круге,
а во 2-ом также , 8-мь лучших ( по 4-е из группы) и 8-мь худших.
Но так тоже сойдет.
От перестановки мест в футболе многое меняется !
По крайней мере начнут большинство матчей играть
с адекватными по силе соперниками
Хоть что-то начали делать.
Честно говоря, хотелось бы 2 группы по 8 команд в 1-ом круге,
а во 2-ом также , 8-мь лучших ( по 4-е из группы) и 8-мь худших.
Но так тоже сойдет.
От перестановки мест в футболе многое меняется !
По крайней мере начнут большинство матчей играть
с адекватными по силе соперниками