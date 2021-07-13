РФС разработал реформу для РПЛ, возможно, будет швейцарская система

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13 июля 2021, 13:08

Как сообщает источник, РФС направил клубам документы по реформированию лиг под названием «Реформа клубного футбола».

Предпосылками к началу реформ авторы документа называют падение клубов в таблице коэффициентов УЕФА и низкий уровень доходов.

РПЛ предполагается проводить по швейцарской системе, чемпионат будет синхронизирован с Европой — команды продолжат играть по системе «осень-весна». В лиге останется 16 клубов, а количество туров снизится до 24. Клубы разобьют по четырём группам, внутри которых каждый сыграет с каждым по два раза. После первого этапа очки будут делить пополам. Во втором этапе первые шесть команд отделяются и проводят 10 туров. Остальные клубы проводят девять туров. Два последних места вылетают, ещё две команды отправляются в стыковые матчи с ФНЛ . Верхние два места также играют стык. Победитель разыграет с четвёртым местом путёвку в Лигу Конференций.

Из ФНЛ собираются сделать два отдельно связанных чемпионата — весенний и осенний. 20 команд будут разделены на две группы. Группы будут определены по спортивному принципу предыдущего года. Повышение в классе и вылет будут происходить весной.

Между ФНЛ и ПФЛ появятся Новая Лига А и Новая Лига Б. Система проведения — «весна-осень». Участников поделят на две группы по 12-16 команд. Повышение в классе и вылет будут происходить осенью.