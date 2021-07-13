КДК больше не сможет отменять ошибочные жёлтые, ведущие к пропуску игр

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13 июля 2021, 14:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) внес изменения в новую редакцию дисциплинарного регламента РФС .

Согласно изменениям, КДК больше не сможет отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск матча.

Этот пункт вводился в экспериментальном режиме после просьбы «Краснодара», идею тогда поддержали многие клубы РПЛ .