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КДК больше не сможет отменять ошибочные жёлтые, ведущие к пропуску игр

13 июля 2021, 14:00

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) внес изменения в новую редакцию дисциплинарного регламента РФС.

Согласно изменениям, КДК больше не сможет отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск матча.

Этот пункт вводился в экспериментальном режиме после просьбы «Краснодара», идею тогда поддержали многие клубы РПЛ.

Также ранее появилась информация, что РФС разработал реформу для Российской Премьер-Лиги.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 21:16
Краснодару делать нечего больше, как вносить такие предложения? Других забот нет?
dok66
dok66
13 июля в 20:07
Доктор сказал : " В морг - значит в морг." Но если вдруг пациент окажется жив ! То доктор окажется за бортом жизни . Не нужно ничего отменять : ни желтых , ни красных .Если КДК решил , что ЖК или КК , были не правомерны - судья за бортом жизни ! И это будет правильно
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
13 июля в 18:04
Ну а щас для определенных будут их давать по заказу!
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 18:03
Со всем согласен кроме была маразматическая тупость с этими отменами!
В чем маразм!? В том что косяки судейские заказные исправляли!?
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 17:20
"Блистательное" решение. Теперь у нечистоплотного судьи руки развязаны : показал кому надо, заказ выполнил, вывел из игры "клиента", деньгу получил и списал все на ошибку.....типа : " Ну с кем не бывает".
Кто же это такой умный там на верху сидит???
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
13 июля в 17:12
КДК внёс изменения в новой редакции дисциплинарного регламента РФС об отмени ошибочных жёлтых карточек который влекут за собой автоматический пропуск матча игрокам. Такое ощущение что в комитетах сидят люди которые не футболом занимаются а создают видимость творческой работы. Это получается если игрок получил несправедливо вторую карточку в игре, то после чего последовала красная игрок пропускает уже несколько игр? А как будут поступать с судьями которые принимают несправедливое наказание в матче, по логике их тоже нужно отстранять от следующих матчей. В УЕФА очень серьёзно взялись за договорные матчи и коррупцию в футболе, а вот такие решение КДК с РФС дают повод для этого, когда в следующем матче ведущий игрок будет по ошибке судьи пропускать игру где соперником команды будет его принципиальный оппонент в борьбе за призовое место вот тогда это всё и аукнется. И будет очень интересно когда будут утверждать новую редакцию уважаемые люди в РФС в комитетах и представителей команд внимательно будут вникать в каждый пункт чтобы перед утверждением можно было что-то изменить. Удачи
112910415
112910415
13 июля в 17:01
и теперь карточки станут дороже стоить !
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 16:31
Переименовать в футбольную прокуратуру!
cska1948
cska1948 ответ Q-J-G (раскрыть)
13 июля в 16:24
"Очень было бы интересно прочитать почему отменили, по чьей инициативе"
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Сугубо личное мнение! Представьте себе, что я заплатил судье за эту ЖК, а КДК её отменяет! Выходит что я ЗРЯ потратил деньги! А это не справедливо! Вот "справедливость" и вернули на место!
протон1
протон1
13 июля в 15:31
наконец-то закончили этот абсурд. одному отменяем, другому не отменяем, правила так не должны работать.
димон 37
димон 37 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 15:23
    Q-J-G
    Q-J-G
    13 июля в 15:11
    Если отменять ошибочные жёлтые карточки по спортивному принципу, по-честному, руководствуясь здравым смыслом и футбольными правилами, то очень даже было хорошее решение, включить этот пункт в новую редакцию КДК РФС... Что плохого в том, что игрок, который получил незаслуженную жёлтую карточку, которая влечёт пропуск очередного матча, "восстановлен" в своих правах играть очередную игру...?

    Очень было бы интересно прочитать почему отменили, по чьей инициативе, странное решение отменить то, что было во благо...Тем более, что это экспериментальное нововведение поддержали многие клубы - РПЛ...
    stavr74
    stavr74
    13 июля в 14:22
    в пользу нищих судей ?
    теперь они развернуться с желтыми карточками
    сероводородный концерн облегчает своему проекту новое чемпионство
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 июля в 14:18
    Деятельность идёт полным ходом ;) Только не созидательная. Была маразматическая тупость с этими отменами, отменили её (каламбур получился!). И что? Вернкуись к прежнему.
    Следующим заседанием отменят отмену КДК красных карточек. Или всё таки это оставят, тут есть возможность вмешаться в итоги или иметь денежку на лапу.
    Нужно срочно (до начала чемпионата) что-то решать с зарплатами наших пешеходов.
    Которые сидя на лавке или переходя на поле с места на место получают деньги, которые работяге у станка за 10 лет не заработать. Так этот работяга продукцию выдает, а наши футболисты болелам нервные клетки разрушают
    А чтобы совсем хорошо было, за детские школы нужно взяться. Вот кому нужно поднять зарплату-детским тренерам , с детства обучающих ребят азам футбола...
    makkie
    makkie
    13 июля в 14:17
    после просьбы «Краснодара»
    ____________________________

    Одни неудобства от идей Галицкого - то с фармами борется, то с карточками. А на деле ерунда выходит.
    Аксинья
    Аксинья
    13 июля в 14:01
    Правильное решение принято на фоне того что отменялись карточки исключительно для определенных клубов и игроков))
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 14:01
    всё в пользу виноватых)))))))))
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