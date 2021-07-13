КДК больше не сможет отменять ошибочные жёлтые, ведущие к пропуску игр

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) внес изменения в новую редакцию дисциплинарного регламента РФС.
Согласно изменениям, КДК больше не сможет отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск матча.
Этот пункт вводился в экспериментальном режиме после просьбы «Краснодара», идею тогда поддержали многие клубы РПЛ.
Также ранее появилась информация, что РФС разработал реформу для Российской Премьер-Лиги.
Следующим заседанием отменят отмену КДК красных карточек. Или всё таки это оставят, тут есть возможность вмешаться в итоги или иметь денежку на лапу.
Нужно срочно (до начала чемпионата) что-то решать с зарплатами наших пешеходов.
Которые сидя на лавке или переходя на поле с места на место получают деньги, которые работяге у станка за 10 лет не заработать. Так этот работяга продукцию выдает, а наши футболисты болелам нервные клетки разрушают
А чтобы совсем хорошо было, за детские школы нужно взяться. Вот кому нужно поднять зарплату-детским тренерам , с детства обучающих ребят азам футбола...
Следующим заседанием отменят отмену КДК красных карточек. Или всё таки это оставят, тут есть возможность вмешаться в итоги или иметь денежку на лапу.
Нужно срочно (до начала чемпионата) что-то решать с зарплатами наших пешеходов.
Которые сидя на лавке или переходя на поле с места на место получают деньги, которые работяге у станка за 10 лет не заработать. Так этот работяга продукцию выдает, а наши футболисты болелам нервные клетки разрушают
А чтобы совсем хорошо было, за детские школы нужно взяться. Вот кому нужно поднять зарплату-детским тренерам , с детства обучающих ребят азам футбола...
Очень было бы интересно прочитать почему отменили, по чьей инициативе, странное решение отменить то, что было во благо...Тем более, что это экспериментальное нововведение поддержали многие клубы - РПЛ...
Очень было бы интересно прочитать почему отменили, по чьей инициативе, странное решение отменить то, что было во благо...Тем более, что это экспериментальное нововведение поддержали многие клубы - РПЛ...