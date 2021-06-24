ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформы

УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

сегодня, 16:28

УЕФА на официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.

Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм.

Начиная с предстоящего сезона-2021/2022 правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

Также недавно правило пяти замен было продлено до конца 2022 года.

Все новости
Перевод с Твиттер УЕФА
УЕФА готов к революционному изменению в еврокубках. И помогут футболу, и подыграют записным фаворитам
29 маяВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии16
В УЕФА приняли решение отменить правило выездного гола в еврокубках
28 мая Комментарии87
ОфициальноПравило пяти замен продлено до конца 2022 года
28 мая Комментарии17
Футбольные таймы по тридцать минут. Дискуссия, которая важнее Суперлиги
25 апреляСтанислав Горин в блоге За и противКомментарии15
СлухиАПЛ планирует изменить регламент для исключения попыток создания Суперлиги
22 апреля Комментарии14
СлухиШотландские и английские клубы хотят организовать свою Суперлигу
22 апреля Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:29
Ну так то, спортивного принципа в этом правиле больше.
Timur132
Timur132 ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 19:21
Сейчас футболистам платят такие деньги, что просто неприлично беспокоиться о том, что лишний тайм или матч "подорвёт" их здоровье. Вот недавно гандболистка, олимпийский чемпион и лидер сборной, жаловалась, что за всю жизнь не заработает столько, сколько футболист зарабатывает за месяц. Так что если кто не хочет "подрывать" здоровье в футболе для таких всегда есть другие виды спорта.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 19:08
я бы с радостью отменил овертайм, ваще бессмысленные 30 минут
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 19:03
Адекватное решение ,не понимаю почему многие против
League1
League1
сегодня в 19:02, ред.
вот так
3ton
3ton
сегодня в 18:58
Такое ощущение , что я живу в Мире идиотов .
Евро 24я командами испортили .
Теперь взялись за ЛЧ .
Была же нормальная ЛЧ с двумя групповыми этапами . Нет , надо хуже , это по нормальному .
3ton
3ton ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:54, ред.
Важность гола на выезде была , а сейчас нету .
Смысл тогда вообще два матча проводить ?
Можно один матч играть по Новым правилам .
Или вообще уже хоккейную версию ПО проводить, если про честность .
Идиотское решение от УЕФА , как и в последнее время другие.
Турнир лучших по типу НХЛ не хотим , но ЛЧ сделаем ещё менее интересной.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:45
Офсайды тоже пора приструнить
112910415
112910415
сегодня в 18:44
реформы ради реформ
Анд-м
Анд-м
сегодня в 18:41
идиотское решение
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:31
Букмекерские конторы что ли диктуют свои правила УЕФА?))))Итог при таком раскладе становится вообще непредсказуем.
juvenale
juvenale
сегодня в 18:28
давно пора
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:09
Теперь богатенькие Буратины, создатели суперлиги, будут добиваться, шобы команда с высоким рейтингом (читай, эти самые денежные мешки) ответные матчи играли дома. Соответственно ,при овертаймах преимущество будет у них, как у хозяев. Больше побед, проходов дальше, больше денег за эти победы.
А остальные нищеброды пускай последний ... без соли доедают.
Противно смотреть на эти прогибы перед богатеями...
Сп62
Сп62
сегодня в 18:07
Было всё просто и понятно. УЕФА проявляет инициативу, чтобы показать свою заботу о футболе. Но любое усложнение системы снижает её надежность. Лучшее частенько становится врагом хорошего.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:03
При любых правилах, команда склонная к автобусу и выигравшая дома либо в гостях с любым счётом будет выставлять автобус. Выездной гол никак на это не влиял. Выездной гол давал команде, сыгравшей в гостях результативную ничью право выставить автобус в домашней игре, ибо 0:0 устраивал ее полностью.
lotsman
lotsman ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Так и соперник может так же - выстроив двухэтажный автобус на выезде, дома, при своих болельщиках и на своём поле, выиграть.))
Храневец
Храневец
сегодня в 18:00
не только в РПЛ 56ы сидят !
lotsman
lotsman ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 17:59
Так и сейчас - 1 - 1 на выезде, а дома автобус. И всё, мы выиграли.))
баск
баск
сегодня в 17:58, ред.
Реформаторский зуд давно пора признать официальным психическим заболеванием.
Особенно на фоне алчности.

Олигофрены из УЕФА с забастовками футболистов ещё не сталкивались?
Ничего, столкнутся.
chepay
chepay
сегодня в 17:57
Надо было сделать немного по-другому: правило выездного гола отменять для овертайма, т.к. в доп.время преимущество родных стен никто не отменял
Artemon9
Artemon9
сегодня в 17:52
Всё правильно сделали
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:51
Не все ангелы в УЕФА безгрешны, придумают что то новенькое, с изюминкой да с червоточинкой и возьмут грех на душу)
faneng
faneng
сегодня в 17:50
Бредовая реформа. Правило выездного гола приносило дополнительную интригу.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:49
А Чеферин: "В настоящее время правило выездного гола противоречит первоначальной задумке. Фактически, оно не позволяет командам-хозяйкам атаковать, особенно в первом матче. Они боятся пропустить гол, который может дать сопернику ключевое преимущество." Ну все, с этого года будем наблюдать, как команды-хозяйки в ЕК в лихом кавалеристском наскоке, с шашками наголо будут крушить своих оппонентов, оголяя тылы. Как по мне, то просто возня с неудавшейся "Суперлигой", подталкивает чинушей УЕФА к имитации бурной деятельности. Как обычно личное мнение.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:48
Вот нет ширины мышления в УЕФА...

Почему ограничились овертаймом?

Предлагаю футбольные буллиты после дополнительного времени!

По 11 "бросков"!
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:47, ред.
Это уже было, оно не понравилось и не устраивало, его изменили. Теперь прошло время, плохое от этого забылось и снова решили вернуться к этому.
Что-то мне кажется, что это ненадолго. Когда после изнурительной борьбы под свист чужих трибун, несколько топ-клубов вылетят из-за такого же сумасшедшего давления трибун на них в овертайме, то быстренько скажут, что были против отмены правила выездного гола и всё вернётся на круги своя.
В УЕФА в последнее время стали сначала делать, а уже потом думать. Чеферин лучше сидел бы и себе зарплату увеличивал потихоньку не вмешиваясь в устоявшиеся процессы, а то потом за ним много всего переделывать придётся.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:38
Не самое лучшее новшество
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:37
Теперь количество овертаймов резко увеличится, что приведет к росту травматизма.
cska1948
cska1948 ответ 7yphz8uu3eu6 (раскрыть)
сегодня в 17:32
А теперь, выиграв дома 1:0, на выезде будут выстраивать двухэтажный автобус для сохранения этого счёта. Именно из-за этого и ввели правило выездного гола. УЕФА потянуло на старые грабли.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:30
Дополнительное время - сколько минут ?
А потом пенальти ?
Или до золотого гола ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100