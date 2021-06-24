УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

1624541297

сегодня, 16:28

УЕФА на официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.

Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм.

Начиная с предстоящего сезона-2021/2022 правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

Также недавно правило пяти замен было продлено до конца 2022 года.