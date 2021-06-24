УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

УЕФА на официальном сайте объявил об отмене правила выездного гола в еврокубках.
Теперь при равном счете по итогам двухматчевого противостояния игра будет переходить в овертайм.
Начиная с предстоящего сезона-2021/2022 правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.
Также недавно правило пяти замен было продлено до конца 2022 года.
Раньше всё было наоборот, и принимая решения, думали и об игроках...
Сейчас на первом месте финансовые потоки, здоровья, физические возможности игроков, вторично, когда чувствуется "запах денег"... Больше турниров, больше матчей, больше таймов! Больше рекламы!
Раньше всё было наоборот, и принимая решения, думали и об игроках...
Сейчас на первом месте финансовые потоки, здоровья, физические возможности игроков, вторично, когда чувствуется "запах денег"... Больше турниров, больше матчей, больше таймов! Больше рекламы!
Что-то мне кажется, что это ненадолго. Когда после изнурительной борьбы под свист чужих трибун, несколько топ-клубов вылетят из-за такого же сумасшедшего давления трибун на них в овертайме, то быстренько скажут, что были против отмены правила выездного гола и всё вернётся на круги своя.
В УЕФА в последнее время стали сначала делать, а уже потом думать. Чеферин лучше сидел бы и себе зарплату увеличивал потихоньку не вмешиваясь в устоявшиеся процессы, а то потом за ним много всего переделывать придётся.
Что-то мне кажется, что это ненадолго. Когда после изнурительной борьбы под свист чужих трибун, несколько топ-клубов вылетят из-за такого же сумасшедшего давления трибун на них в овертайме, то быстренько скажут, что были против отмены правила выездного гола и всё вернётся на круги своя.
В УЕФА в последнее время стали сначала делать, а уже потом думать. Чеферин лучше сидел бы и себе зарплату увеличивал потихоньку не вмешиваясь в устоявшиеся процессы, а то потом за ним много всего переделывать придётся.