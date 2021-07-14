Непомнящий назвал кандидата на должность тренера сборной России

Российский тренер рассказал, почему отказался бы возглавить сборную России, а также назвал главного кандидата на должность наставника национальной команды.

Для успешной работы тренера есть три главных фактора. Первый — надо сформировать сильный коллектив вокруг себя: помощники, врачи, персонал — важен каждый специалист. Второе — СМИ и общественное мнение должны быть на стороне нового тренера. Очень часто журналисты «назначают и увольняют» тренеров. От СМИ очень многое зависит в данной ситуации. Третье — должно быть четкое понимание задач от руководства и диалог с ним. Их позиция должна быть предельно ясно сформулирована, а тренер, в свою очередь, должен рассказать план по выполнению задач.

Есть ли в России подходящий кандидат? Конечно, и даже не один. Себя не имею в виду, да и не согласился бы — дорогу молодым! Есть еще Бердыев. Человек очень давно в российском футболе. Иной раз слышу мнение: «Ну он же два года без работы» — не понимаю такой позиции. Тренер всегда работает, даже когда не связан контрактом с клубом. Настоящий профессионал никогда не выключается из процесса.

Если говорить о краткосрочной задаче — попасть на чемпионат мира, то отечественный специалист предпочтительнее. Он знает наших игроков и все дело вокруг футбола. Если на перспективу, то можно рассмотреть кандидатуру иностранца.