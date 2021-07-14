ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Непомнящий назвал кандидата на должность тренера сборной России

14 июля 2021, 21:06

Российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, почему отказался бы возглавить сборную России, а также назвал главного кандидата на должность наставника национальной команды.

Для успешной работы тренера есть три главных фактора. Первый — надо сформировать сильный коллектив вокруг себя: помощники, врачи, персонал — важен каждый специалист. Второе — СМИ и общественное мнение должны быть на стороне нового тренера. Очень часто журналисты «назначают и увольняют» тренеров. От СМИ очень многое зависит в данной ситуации. Третье — должно быть четкое понимание задач от руководства и диалог с ним. Их позиция должна быть предельно ясно сформулирована, а тренер, в свою очередь, должен рассказать план по выполнению задач.

Есть ли в России подходящий кандидат? Конечно, и даже не один. Себя не имею в виду, да и не согласился бы — дорогу молодым! Есть еще Бердыев. Человек очень давно в российском футболе. Иной раз слышу мнение: «Ну он же два года без работы» — не понимаю такой позиции. Тренер всегда работает, даже когда не связан контрактом с клубом. Настоящий профессионал никогда не выключается из процесса.

Если говорить о краткосрочной задаче — попасть на чемпионат мира, то отечественный специалист предпочтительнее. Он знает наших игроков и все дело вокруг футбола. Если на перспективу, то можно рассмотреть кандидатуру иностранца.

Ранее Министр спорта РФ сообщил, когда сборная России объявит имя нового тренера.

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 05:19
Бердыев реальный кандидат но тоже не хочет.
minai
minai
15 июля в 00:58
К. Бердыев - тренер сборной! Бердыев и чётки !
CSKA2012
CSKA2012
15 июля в 00:45
Бердыева в тренера сборной России))))!!!
Ислам0926
Ислам0926 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
14 июля в 23:56
Ну да для далеких от футбола людей
Vladimir808
Vladimir808
14 июля в 23:53
Бердыев сможет.
Ислам0926
Ислам0926
14 июля в 23:46
По моему Непомнящего все уважает как и Семина оба тренера твердят что надо поставить Бердыева ну что ж больше половина болельщиков согласныс этой кандидатурой
A.S.A
A.S.A
14 июля в 23:00
Из Российских тренеров только Семин и Бердыев соответствует всем критериям, которые перечислил Валерий Кузьмич.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 22:56
Бердыева можно и Слуцкого вернуть все таки тренировал в Англии и в Голландии.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
14 июля в 22:50
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    14 июля в 22:16
    Есть вариант про генерала/адъютанта 😉
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
    14 июля в 22:09
    Может он следующее Евро имел ввиду??? А пока Дзюба играющим тренером будет...ну и капитаном само собой?!?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    14 июля в 22:07
    Анекдот :
    У футбольного тренера родился сын, но так как завтра очень важный матч, он сильно занят и посылает в роддом игрока, который не будет завтра играть. Игрок возвращается из роддома и делится с тренером своими впечатлениями: — Он ваша копия, такой маленький, толстенький, ничего не соображает и все время орет.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Сп62 (раскрыть)
    14 июля в 22:07
    Во время матча, во втором тайме) с такими горе-министрами...
    Mangur
    Mangur
    14 июля в 22:04
    Заумно слишком .Непомнящему надо попроще быть
    Сп62
    Сп62 ответ mars6791 (раскрыть)
    14 июля в 21:57
    Министр сказал, что к отборочным матчам тренер будет. Только непонятно, за неделю, за месяц или за день до матча?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    14 июля в 21:47
    Бердыевщина - это имя нарицательное!
    mars6791
    mars6791
    14 июля в 21:45
    Сегодня уже 14 июля. РФС и вправду думает что ли, что наладить работу можно за месяц?
    Ironigor
    Ironigor
    14 июля в 21:39
    А вот и новый тренер !!!)))
    Q-J-G
    Q-J-G
    14 июля в 21:35
    Многие, очень многие говорят на тему нового главного тренера сборной России, время стремительно "бежит", но "воз и ныне там", одни разговоры, а тренера нет, как и кандидатов, которых возможно рассматривать всерьёз, неужели за "неимением" достойного кандидата, предложат снова возглавить сборную России С.Черчесову....)
    протон1
    протон1
    14 июля в 21:28
    сейчас сборная россиия дно не видит . трудно будет тренеру новому. каждый понимает под какой пресс он идет. но деньги решат всё.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    14 июля в 21:22
    РФС, послушайте мудрого совета.
    jobss
    jobss ответ Дима Логинов (раскрыть)
    14 июля в 21:19
    .
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    14 июля в 21:18
    А Бекиевич и вправду смог бы...
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    14 июля в 21:10
    Судя по футбольной эрудиции нет лучших кандидатов на должность тренера, чем кот Ахилл и слониха Нелли.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100