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Червиченко — о реформе РПЛ: «Я бы за недельку этот бред написал»

14 июля 2021, 17:57

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о проекте реформы Российской Премьер-Лиги.

По этому поводу есть хорошее народное выражение: когда коту нечего делать, он яйца лижет. Я слышал, что на реформу потратили несколько сотен тысяч евро. Можно было найти в России, даже меня попросить, я бы, наверное, за недельку этот бред написал, может, и в два раза больше. Ещё одна мудрость: когда не очень хорошо идут дела в публичном доме, обычно меняют контингент, а не кровати.

Понятно, надо отвлечь людей, нести какой-то бред, показывать деятельность. Объясните тогда, каким образом в Англии, Испании, Италии в нормальном ключе проходят чемпионаты, их команды являются топовыми на европейском и мировой уровне. Может, дело не в формуле проведения чемпионата, а в том, что проводят его не те люди. Игры на выбывание у нас есть — Кубок России, к которому довольно-таки прохладное отношение. Это говорит о том, что все эксперименты с плей-офф не очень людьми воспринимаются. Люди не могут выстроить процессы, пытаются развить деятельность там, где она не нужна. А сама формула — бред сивой кобылы. Очередные деньги на ветер и подарки европейским проходимцам.

Ранее стали известны нюансы реформы Российской Премьер-Лиги и Футбольной Национальной Лиги.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
15 июля в 06:57
" Сбредь" получше.
Ислам0926
Ислам0926
15 июля в 01:18
Так я за день написал бы а если еще заплатили пару сотен евро то за 2 часа ,скопировать чемпионат Швейцарии не трудно
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 июля в 00:43
Червяк все по делу сказал. В ведущих евролигах формат такой же как и у нас практически. Значит не в формате дело ведь.
Хиромант
Хиромант
14 июля в 23:16
Червиченко — о реформе РПЛ: «Я бы за недельку этот бред написал»... Ещё одна мудрость: когда не очень хорошо идут дела в публичном доме, обычно меняют контингент, а не кровати.

- Раз уж ты сравниваешь РПЛ с борделем, то менять надо не контингент, а сутенёров. А уж они-то и контингент поменяют, и кровати, и спонсоров новых найдут для Н.Н... и т.д. и т.п.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 23:10, ред.
Червь прав конечно.
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 23:02
Отечественные проходимцы собираются кормить заграничных??? Да это же Четвёртый Интернационал!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 21:39
Червиченко хочет в начальники !
mars6791
mars6791 ответ 1-я конная (раскрыть)
14 июля в 21:28
Чего не писали? Да потому что 3...р никому не нужно . А сейчас схема старая , бабки кинули кому надо, и тут же программа готова.
1-я конная
1-я конная
14 июля в 21:09
Многие и быстрее написали бы. Ключевой вопрос - а чего не писали? А то после - так все писаки и великие критики, а вот до - лижут себе одно место
Поц
Поц
14 июля в 21:02
Согласен на все 100%.
dok66
dok66
14 июля в 20:45
Насчет публичного дома он совершенно прав . Когда все плохо , нужно менять не кровати , а ... менеджмент
lobsterdam
lobsterdam
14 июля в 20:41
Смотрел его интервью по результатам Евро-2020. Мало кто позволил себе сказать жестокую правду, а вот ему удалось и здесь тоже. Все другие тем или иным образом зависимы и от них не дождешься правдивых высказываний.
particular
particular
14 июля в 20:30
В политике роль горлопана удачно эксплуатирует Жириновский, а в отечественном футболе вне конкуренции часто оказывается Червиченко...
протон1
протон1
14 июля в 20:28
у россии две беды. одна это чиновничество а другая коррупция.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 июля в 19:49
Нашим футболом управляют скоты.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 18:59, ред.
Трындеть, конечно - не мешки ворочать. Хотя в чем-то я с ним согласен.
Стасодзюб
Стасодзюб ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 июля в 18:02
А Дзюба де?
Ironigor
Ironigor
14 июля в 18:00, ред.
Вот так у нас всё. Бред вся жизнь или жизнь в бреду !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 17:59
Золотые слова сказал...
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