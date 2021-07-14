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Рыжиков — о Лунёве: «Андрей ввязался в драку, а там уже посмотрим»

14 июля 2021, 18:19

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал переход вратаря Андрея Лунёва из «Зенита» в «Байер».

Этот переход однозначно правильный. Андрей ввязался в драку, а там уже посмотрим. Думаю, у него есть много качеств хороших, которые позволят ему быть первым номером в чемпионате Германии. Сколько дадим ему времени, чтобы он стал номером один? Ну, когда они там начинают, 13-го августа? Пускай с первой игры становится.

Ранее стало известно, что у Лунёва были предложения и от других европейских клубов.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 20:47
человек тихо едет доигрывать в клуб попроще и получать денежку в валюте, а его в драку отправляют.
а так удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 19:46
Согласен,не попробуешь,не узнаешь!
Q-J-G
Q-J-G
14 июля в 19:00
...Этот переход однозначно правильный...

Правильный переход или нет, посмотрим.

Если будет играть первым номером, то правильный, но это будет далеко не - просто...
Если будет резервным, вторым номером, наблюдая за игрой со скамейки запасных, (в 29 лет) то ничего правильного в этом - нет...

Но хочется, в любом случае, пожелать Андрею - удачи!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 18:53, ред.
Интересно посмотреть, что из этого получится. Но по своим данным Лунев вполне может бороться за место в основе. Вратаря похвалят, если он сыграет надежно, но единственный косяк ему могут не простить. Не расслабляться!
BDA8181
BDA8181
14 июля в 18:50
Вообще зауважал после такого поворота от Лунёва. И просто пожелаю удачи ему за его смелость. Дай бог чтоб получилось у него в Байере .
mihaluch
mihaluch
14 июля в 18:37
Трудно будет но посмотрим.
Gahi
Gahi
14 июля в 18:37
Всё зависит от самого Андрея, если он решился на переход то должен соответствовать уровню Бундеслиги, играть надёжно и уверенно. У каждого в жизни есть шанс чтобы изменить себя и ситуацию в которой он оказался. А для этого у Лунёва есть опыт игры который так необходим чтобы реализовать себя в новой команде. Удачи
STVA 1
STVA 1
14 июля в 18:28
С первой игры ему не стать первым. Получится ли ему вытеснить Градецки? Сомневаюсь. Но удачи!
beefs
beefs
14 июля в 18:26
Байер хорошая команда, если закрепиться то дело пойдет..
xc4s35n9n5tp
xc4s35n9n5tp
14 июля в 18:19
Пожелаем ему успешной игры!
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