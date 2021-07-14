Рыжиков — о Лунёве: «Андрей ввязался в драку, а там уже посмотрим»

Бывший голкипер «Рубина» прокомментировал переход вратаря из «Зенита» в «Байер».

Этот переход однозначно правильный. Андрей ввязался в драку, а там уже посмотрим. Думаю, у него есть много качеств хороших, которые позволят ему быть первым номером в чемпионате Германии. Сколько дадим ему времени, чтобы он стал номером один? Ну, когда они там начинают, 13-го августа? Пускай с первой игры становится.