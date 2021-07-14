Б. Игнатьев: «В матче за Суперкубок России нет фаворита»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Самое важное, что с этим матчем мы снова окунемся в российский чемпионат. Две наши лучшие команды — чемпион и обладатель Кубка России — будут демонстрировать нам материал, наработанный за то время, что они посвятили отдыху и тренировочному процессу. Будет интересно посмотреть, в каком они сейчас состоянии и какие новые фамилии появятся в составах. Результат? Меня он не особо волнует. Здесь очень важно узнать, схватят ли обе команды какие-то хорошие тенденции прошедшего Евро.

Для меня нет фаворита в этом матче. И «Зенит» и «Локомотив» на данном этапе находятся в поисках лучшего состояния. Многие футболисты обеих команд еще толком не участвовали в тренировочном процессе, многие отходят от того, что перенесли на чемпионате Европы. О результате здесь даже нет смысла говорить.