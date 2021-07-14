ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Б. Игнатьев: «В матче за Суперкубок России нет фаворита»

14 июля 2021, 19:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Самое важное, что с этим матчем мы снова окунемся в российский чемпионат. Две наши лучшие команды — чемпион и обладатель Кубка России — будут демонстрировать нам материал, наработанный за то время, что они посвятили отдыху и тренировочному процессу. Будет интересно посмотреть, в каком они сейчас состоянии и какие новые фамилии появятся в составах. Результат? Меня он не особо волнует. Здесь очень важно узнать, схватят ли обе команды какие-то хорошие тенденции прошедшего Евро.

Для меня нет фаворита в этом матче. И «Зенит» и «Локомотив» на данном этапе находятся в поисках лучшего состояния. Многие футболисты обеих команд еще толком не участвовали в тренировочном процессе, многие отходят от того, что перенесли на чемпионате Европы. О результате здесь даже нет смысла говорить.

Ранее Игнатьев заявил, что Станислав Черчесов может возглавить клуб, который он тренировал ранее.

Все новости
Зарема: «Бердыев — вариант точно не хуже Черчесова, но насколько лучше?»
Сегодня, 01:39 Комментарии0
Бывший тренер «Кайрата»: «В Казахстане был „бум“ по Аршавину»
Вчера, 22:48 Комментарии3
Газизов: «Нормально отношусь к вакцинации, но она должна быть добровольной»
Вчера, 19:40 Комментарии8
Ларссон: «Наверное, при Витории буду играть чистого десятого номера»
Вчера, 19:11 Комментарии7
Непомнящий: «Дзюба способен принести пользу новой сборной России»
Вчера, 18:39 Комментарии22
Аршавин: «Лучший вариант для РПЛ — объединиться с Украиной»
Вчера, 17:19 Комментарии55
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 00:39, ред.
Б. Игнатьев:"....многие игроки отходят от того, что перенесли на чемпионате Европы "

Что ж они там "переносили" то ???...
Прям заинтриговал..)))
Мебель чтоль по гостинице таскали с утра до ночи ???
протон1
протон1
14 июля в 20:42
очень надеюсь что паравозники не оплашают и победят
Gahi
Gahi
14 июля в 20:26
Первая игра после Чемпионата Европы должна ответить на вопрос что именно вынесли из этого турнира команды Зенит и Локомотив для себя и как они собираются строить свою игру и от чего отталкиваться чтобы успешно выступить как в чемпионате РПЛ так и в еврокубках. Игра за Суперкубок это тоже важный трофей для каждой из команд и иметь его у себя тоже престижно как достижение клуба, который даст старт всем играм и настрой на общий результат в течение всего сезона. Будем надеяться что игра за Суперкубок пройдёт в бескомпромиссной и увлекательной борьбе с забитыми голами. Удачи
Стасодзюб
Стасодзюб ответ shlomo (раскрыть)
14 июля в 20:10
В пользу газа.
sv_1969
sv_1969
14 июля в 20:10, ред.
Время это покажет
YVG
YVG
14 июля в 19:58
Перед последним матчем в чемпионате между этими командами говорили тоже самое.
shlomo
shlomo
14 июля в 19:52
Ну.... тут все решит судья...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100