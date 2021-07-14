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В Госдуме оценили проект реформы Российской Премьер-Лиги

14 июля 2021, 18:50

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил проект реформы РПЛ.

Если РФС примет такое решение, наверное, там специалисты, которые понимают, что делают. Другой вопрос — что мы хотим достичь: клубного высокого уровня или развития национального футбола? Если новая система будет способствовать развитию спорта и достижению уровня мирового футбола, то она должна приветствоваться.

Мне всё равно: швейцарская, итальянская, французская. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках, но бледно на международных соревнованиях как национальная команда. Любой тренер вряд ли справится с задачей побед на международных турнирах. Мы должны увидеть количество россиян, играющих за рубежом в лучших клубах, и мы всё поймём. Украинцев, датчан больше. Можно сколько угодно говорить, но обмануть друг друга не сможем.

Ранее стало известно, что реформы РФС могут затронуть лимит на легионеров.

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Все комментарии
Ваня Копчик
Ваня Копчик
15 июля в 08:48
Кто там у вас неплохо выглядит в еврокубках? А россияне за рубеж поедут если зп упадёт, а зп упадет если лимит отменят, ну когда до вас долбоящеров дойдёт?
Мага Шульман
Мага Шульман
15 июля в 07:00
Интересно, Свищев смотрит матчи наших клубов в еврокубках, или поет с чьих-то слов ?
112910415
112910415
15 июля в 06:48
про клубный уровень он сильно подметил ! )
протон1
протон1
15 июля в 00:55
в гос думе давно перестали думать . одни бюрократы и олигархи. заключенные в прошлом. и спортсмены . что они могут нам дать?
Максим Черкасов
Максим Черкасов
14 июля в 21:40
Дмитрий Свищев- Олег Попов! В каких кубках успешные выступления, на Марсе или на Луне? Член комитета по спорту, Цирку и не хрена не знанию!
протон1
протон1
14 июля в 20:45
После этой речи понятно, что они даже и не следят толком за футболом и
не ужели в гос думе могут думать?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 июля в 20:36
Да, однако это уже совсем не смешно, а очень прискорбно !!! За Державу обидно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
14 июля в 20:29
"Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках,"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268336/svishchyov-dmitriy.
А как эти слова воспринимать? Как насмешку? Для него мы "выглядим неплохо в европейских кубках" На фоне Андорры, или Мальты, возможно. и такие люди руководят нашим спортом!!! Позорище!!!
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 20:23
Милонов про био мутантов говорил.... Сами росмутанты с госдуры
CАRLOS
CАRLOS
14 июля в 19:52
"на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках"

Ахх-хха, а плохо это тогда как?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 19:31
Напомните, этому члену результаты в еврокубках, за последние годы и не только.
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 19:28
Тут важно, что думает ВВП.
Q-J-G
Q-J-G ответ За адекватность (раскрыть)
14 июля в 19:21
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.

....на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках...
BDA8181
BDA8181
14 июля в 19:15
Такое впечатление что пока Вова со своего пристола не рявкнул,ни кто не хотел шевилиться. А теперь смотри аж в ГОС АДУ заговорили про футбол ))) Всё не как не можем отойти от советских времён. )) Правильно говорят сейчас в народе, Сталина на вас всех не хватает ))
Ironigor
Ironigor
14 июля в 19:11, ред.
Если РФС примет такое решение, наверное, там специалисты, которые понимают, что делают. Другой вопрос — что мы хотим достичь: клубного высокого уровня или развития национального футбола?

И это говорит человек который является членом комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту , туризму и делам молодёжи!!! Я сам незнаю, но если там специалисты говорят, то наверное ... .
И цирк🎪 не уехал, и клоуны 🤡 никуда не делись!!!
Вот такие у нас специалисты, везде !!!
Всем Добра !!!
drug01
drug01
14 июля в 19:04
Задачи поставлены вперёд
Cat01
Cat01
14 июля в 19:02
Теперь будут победы
За адекватность
За адекватность
14 июля в 18:55
"Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках..." На этом в принципе всё, вопросов к господину Д.Свищеву быть не может.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 18:53
...на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках...

дальше читать не стал...
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