В Госдуме оценили проект реформы Российской Премьер-Лиги

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил проект реформы РПЛ .

Если РФС примет такое решение, наверное, там специалисты, которые понимают, что делают. Другой вопрос — что мы хотим достичь: клубного высокого уровня или развития национального футбола? Если новая система будет способствовать развитию спорта и достижению уровня мирового футбола, то она должна приветствоваться.

Мне всё равно: швейцарская, итальянская, французская. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках, но бледно на международных соревнованиях как национальная команда. Любой тренер вряд ли справится с задачей побед на международных турнирах. Мы должны увидеть количество россиян, играющих за рубежом в лучших клубах, и мы всё поймём. Украинцев, датчан больше. Можно сколько угодно говорить, но обмануть друг друга не сможем.