В Госдуме оценили проект реформы Российской Премьер-Лиги

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв оценил проект реформы РПЛ.
Если РФС примет такое решение, наверное, там специалисты, которые понимают, что делают. Другой вопрос — что мы хотим достичь: клубного высокого уровня или развития национального футбола? Если новая система будет способствовать развитию спорта и достижению уровня мирового футбола, то она должна приветствоваться.
Мне всё равно: швейцарская, итальянская, французская. Мы видим, что сейчас происходит: на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках, но бледно на международных соревнованиях как национальная команда. Любой тренер вряд ли справится с задачей побед на международных турнирах. Мы должны увидеть количество россиян, играющих за рубежом в лучших клубах, и мы всё поймём. Украинцев, датчан больше. Можно сколько угодно говорить, но обмануть друг друга не сможем.
Ранее стало известно, что реформы РФС могут затронуть лимит на легионеров.
не ужели в гос думе могут думать?
не ужели в гос думе могут думать?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268336/svishchyov-dmitriy.
А как эти слова воспринимать? Как насмешку? Для него мы "выглядим неплохо в европейских кубках" На фоне Андорры, или Мальты, возможно. и такие люди руководят нашим спортом!!! Позорище!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268336/svishchyov-dmitriy.
А как эти слова воспринимать? Как насмешку? Для него мы "выглядим неплохо в европейских кубках" На фоне Андорры, или Мальты, возможно. и такие люди руководят нашим спортом!!! Позорище!!!
Ахх-хха, а плохо это тогда как?
Ахх-хха, а плохо это тогда как?
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.
....на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках...
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета.
....на клубном уровне неплохо выглядим в европейских кубках...
И это говорит человек который является членом комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту , туризму и делам молодёжи!!! Я сам незнаю, но если там специалисты говорят, то наверное ... .
И цирк🎪 не уехал, и клоуны 🤡 никуда не делись!!!
Вот такие у нас специалисты, везде !!!
Всем Добра !!!
И это говорит человек который является членом комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту , туризму и делам молодёжи!!! Я сам незнаю, но если там специалисты говорят, то наверное ... .
И цирк🎪 не уехал, и клоуны 🤡 никуда не делись!!!
Вот такие у нас специалисты, везде !!!
Всем Добра !!!
дальше читать не стал...
дальше читать не стал...