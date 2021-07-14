Радимов: «Многие злоупотребляют тем, что у них есть русский паспорт»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Считаю, что необходимо поставить ценз, меньше которого нельзя покупать легионеров. Тогда не захочешь покупать плохих игроков. Условно, поставить планку — нельзя покупать легионеров дешевле одного миллиона евро. Тогда президент клуба будет спрашивать с людей, которые покупают этого футболиста.

Можно отменить лимит, если клубы будут привозить качественных легионеров. Тогда они будут на равных конкурировать с нашими футболистами. Если просто отменить лимит, то навезут игроков откуда угодно и никто не будет отвечать за их качество. Будут их ставить на матчи, при этом русские играть не будут.

Посмотрите, какие выплаты производят русским футболистам — это ни в какие ворота не лезет. Многие просто злоупотребляют тем, что у них есть русский паспорт.

Проблема заключается в качестве футболистов, которые выходят из юношества. А самая большая беда — у нас сейчас нет дворового футбола. Как его вернуть — я плохо понимаю. Много сейчас детей играют на «коробках»? На моей сейчас играют на гитаре и пьют пиво. Америки не открою, но многие стадионы сейчас продаются и на их месте строятся дома. Меня сын в футбол на PlayStation обыграет на раз-два, но не обыграет меня в большой футбол при том, что у меня лишний вес.