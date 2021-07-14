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Радимов: «Многие злоупотребляют тем, что у них есть русский паспорт»

14 июля 2021, 19:06

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Считаю, что необходимо поставить ценз, меньше которого нельзя покупать легионеров. Тогда не захочешь покупать плохих игроков. Условно, поставить планку — нельзя покупать легионеров дешевле одного миллиона евро. Тогда президент клуба будет спрашивать с людей, которые покупают этого футболиста.

Можно отменить лимит, если клубы будут привозить качественных легионеров. Тогда они будут на равных конкурировать с нашими футболистами. Если просто отменить лимит, то навезут игроков откуда угодно и никто не будет отвечать за их качество. Будут их ставить на матчи, при этом русские играть не будут.

Посмотрите, какие выплаты производят русским футболистам — это ни в какие ворота не лезет. Многие просто злоупотребляют тем, что у них есть русский паспорт.

Проблема заключается в качестве футболистов, которые выходят из юношества. А самая большая беда — у нас сейчас нет дворового футбола. Как его вернуть — я плохо понимаю. Много сейчас детей играют на «коробках»? На моей сейчас играют на гитаре и пьют пиво. Америки не открою, но многие стадионы сейчас продаются и на их месте строятся дома. Меня сын в футбол на PlayStation обыграет на раз-два, но не обыграет меня в большой футбол при том, что у меня лишний вес.

Ранее стало известно, что реформы РФС могут затронуть лимит на легионеров.

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Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 20:39
Радимов тоже, после получения паспорта, начал злоупотреблять, а может и раньше)))
Q-J-G
Q-J-G ответ За адекватность (раскрыть)
14 июля в 19:45
ФК "Шахтёр", покупая легионеров, доводит до совершенства, и продаёт в разы дороже, чем купили... И при этом, легионеры, играя за "Шахтёр", помогают "Шахтёру" играть лучше, качественнее, эффективнее, эффектно, и главное, что в играх - и за еврокубки...

Р.Ахметов, вне конкуренции на постсоветском пространстве в этом вопросе, нет ему равных...
Вот так бы и все Президенты своих клубов...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 19:31, ред.
"...если клубы будут привозить качественных легионеров. Тогда они будут на равных конкурировать с нашими футболистами".

И кто же выиграет эту конкуренцию? Угадайте с трёх раз!
За адекватность
За адекватность
14 июля в 19:26
"Условно, поставить планку — нельзя покупать легионеров дешевле одного миллиона евро..." Можно купить молодого легионера условно за 200 тысяч, а через два года его продать за 5 млн. А можно купить за 5 млн., а через два года и за 200 тысяч не продашь, потому как он попав в РПЛ и увидев, что тут можно особо не напрягаться, опять же условно бродить пешком по полю и получать за это очень даже хорошую зарплату начинает деградировать. Ну это просто мысли вслух и как обычно личное мнение.
Futurista
Futurista
14 июля в 19:15
Не русский, а российский...черт нерусский...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 19:10
Так оно и есть...
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