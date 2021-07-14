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Мостовой: «На слова Дзюбы про Манчини точно не стоит обращать внимание»

14 июля 2021, 20:02

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что главной тренер сборной Италии Роберто Манчини «не тренер, а бизнесмен».

На слова Дзюбы про Манчини точно не стоит обращать внимание. Артём — статусный футболист, мы тоже находились в этом статусе в своё время, но воспитывались немного иначе. Мы понимали, что нужно уважать старших: даже если был конфликт, мы старались никого не оскорблять. Но если у нас сейчас Бузова в стране самая популярная, то о чём нам говорить? Просто сейчас время другое. Вседозволенность портит и разлагает человека, с этим ничего не поделать.

Ранее Дзюбу призвали извиниться перед Манчини.

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Все комментарии
Valeron112
Valeron112
15 июля в 02:21
Спокойной , такой треш🤘👉не спокойный.,.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 00:51
Мостового понесло...)))
Обозвал Бузову популярной....
Дзюбу статусным,испорченным и разложившимся....
протон1
протон1
15 июля в 00:24
Великолепная победа Спартака и этого не надо стесняться. Вперед красно-белые, это только начало.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
14 июля в 23:47
Этот столб(тошнит от его имени и фамилии всюду) не стоит ничего,почему на этого деревянного,к тому же недалекого ума столько внимания?
Кто не понял,подскажу-его готовят власти к политике,потому что такие лицемеры,балаболы им нужны,они сами подобие этого 74ра.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 22:18, ред.
Дзюба просто не понимает, что всё, что он говорит, может быть (и обязательно будет) истолковано против него)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
14 июля в 22:17
Это невозможно !!! Его язык в разы быстрее мозга работает.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 22:16
Мы понимали, что нужно уважать старших: даже если был конфликт, мы старались никого не оскорблять.
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Мы пакости вслух не произносили, мы их письменно излагали , Шалимов и К* не дадут соврать.
протон1
протон1
14 июля в 20:38
манчини ваще не обратил внимания на его слова. уверен. ему пофик как то было.
Q-J-G
Q-J-G
14 июля в 20:33
Кроме самого Дзюбы, никому неинтересно то, о чём говорит Дзюба...
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 20:26
Гноить их обществом надо!!! Где тот му.ак, который лик дзюбо74ра написал?
Mi6
Mi6
14 июля в 20:25
А ведь Мостовой прав на все 100
Ironigor
Ironigor
14 июля в 20:24
Да уж, нравы .
Mangur
Mangur
14 июля в 20:09
Соглашусь с Мостовым
Владимир 77
Владимир 77
14 июля в 20:09
На дураков не стоит внимание обращать
STVA 1
STVA 1
14 июля в 20:08
На счёт татусного Царек загнул.... Можно быть статусным по игре как тот же Данни, Халк. А можно быть таким как Зюба!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 20:03
Дзюбе пора начинать следить за базаром!
Дима Логинов
Дима Логинов
14 июля в 20:03, ред.
На Дзюбу в принципе можно не обращать внимание.

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