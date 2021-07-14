Мостовой: «На слова Дзюбы про Манчини точно не стоит обращать внимание»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы о том, что главной тренер сборной Италии Роберто Манчини «не тренер, а бизнесмен».
На слова Дзюбы про Манчини точно не стоит обращать внимание. Артём — статусный футболист, мы тоже находились в этом статусе в своё время, но воспитывались немного иначе. Мы понимали, что нужно уважать старших: даже если был конфликт, мы старались никого не оскорблять. Но если у нас сейчас Бузова в стране самая популярная, то о чём нам говорить? Просто сейчас время другое. Вседозволенность портит и разлагает человека, с этим ничего не поделать.
Ранее Дзюбу призвали извиниться перед Манчини.
Обозвал Бузову популярной....
Дзюбу статусным,испорченным и разложившимся....
Обозвал Бузову популярной....
Дзюбу статусным,испорченным и разложившимся....
Кто не понял,подскажу-его готовят власти к политике,потому что такие лицемеры,балаболы им нужны,они сами подобие этого 74ра.
Кто не понял,подскажу-его готовят власти к политике,потому что такие лицемеры,балаболы им нужны,они сами подобие этого 74ра.
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Мы пакости вслух не произносили, мы их письменно излагали , Шалимов и К* не дадут соврать.
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Мы пакости вслух не произносили, мы их письменно излагали , Шалимов и К* не дадут соврать.