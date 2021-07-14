Мостовой: «На слова Дзюбы про Манчини точно не стоит обращать внимание»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Зенита» о том, что главной тренер сборной Италии «не тренер, а бизнесмен».

На слова Дзюбы про Манчини точно не стоит обращать внимание. Артём — статусный футболист, мы тоже находились в этом статусе в своё время, но воспитывались немного иначе. Мы понимали, что нужно уважать старших: даже если был конфликт, мы старались никого не оскорблять. Но если у нас сейчас Бузова в стране самая популярная, то о чём нам говорить? Просто сейчас время другое. Вседозволенность портит и разлагает человека, с этим ничего не поделать.