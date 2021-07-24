Сенников: «Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру»

Бывший защитник сборной России поделился мнением о назначении наставника «Ростова» главным тренером сборной России.

Карпин очень хорошо зарекомендовал себя по работе в «Спартаке» и «Ростове» — никаких вообще вопросов нет, Если выбирать, то на данный момент это одна из самых хороших кандидатур.

Важно и то, что он играл в сборной. Он знает эту систему. Ещё надо отметить, что в последнее время в «Ростове» часто идёт ротация, но, всё равно, команда играет. Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру — то, что нужно сборной. Просто футболисты приезжают из разных клубов, и их надо сразу организовать, чтобы они были единым целым. Думаю, что Карпин сможет это сделать. Ну и важно правильно выбрать кандидатов в сборную. Для него авторитетов нет: кто будет лучше играть, тот и будет вызываться в сборную.