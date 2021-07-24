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Сенников: «Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру»

24 июля 2021, 07:50

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России.

Карпин очень хорошо зарекомендовал себя по работе в «Спартаке» и «Ростове» — никаких вообще вопросов нет, Если выбирать, то на данный момент это одна из самых хороших кандидатур.

Важно и то, что он играл в сборной. Он знает эту систему. Ещё надо отметить, что в последнее время в «Ростове» часто идёт ротация, но, всё равно, команда играет. Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру — то, что нужно сборной. Просто футболисты приезжают из разных клубов, и их надо сразу организовать, чтобы они были единым целым. Думаю, что Карпин сможет это сделать. Ну и важно правильно выбрать кандидатов в сборную. Для него авторитетов нет: кто будет лучше играть, тот и будет вызываться в сборную.

Ранее экс-наставник «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о том, будет ли Карпин вызывать в сборную России нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, с которым у него давний конфликт.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 08:55, ред.
Сенников: «Карпин умеет быстро сплотить коллектив и поставить игру»

Видели мы эту игру в прошедшем сезоне, и вчера в матче с "Динамо"....
swed27
swed27
24 июля в 08:48
Все будет видно в игре
drug01
drug01
24 июля в 08:45
Игры и время покажет
Cat01
Cat01
24 июля в 08:44
Это только предположения
sbk
sbk
24 июля в 08:16
Не буду спорить больше по этому вопросу. Однако игрок на поле в течение матча может менять позиции. Например, при "автобусе" нападающий может заниматься 90% времени обороной. Тогда он защитник?
ОПС
ОПС
24 июля в 07:58
Будем надеяться на лучшее.
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 07:57
Гадать не стоит , ждем игр.
shlomo
shlomo
24 июля в 07:52
Ну Дзюбиньо закончил карьеру в сборной...
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