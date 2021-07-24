Червиченко: «РФС можно только поаплодировать за назначение Карпина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил решение РФС назначить наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
Это самый лучший результат, который мог быть. Но «Ростов» в этой ситуации жалко.
Брать иностранца, когда на носу уже отбор к чемпионату мира – это просто была бы беда. Он ничего не поймёт. Тем более тот, на которого якобы прицелились, команда которого пропустила за первые тридцать минут матча три гола на Олимпиаде (Прим. — олимпийская сборная Германии под руководством Штефана Кунца уступила Бразилии (2:4) в первом туре группового этапа, СМИ называли Кунца одним из главных кандидатов в сборную России).
Карпин в курсе всего, что происходит в нашем футболе. Он очень характерный, очень эмоциональный. С точки зрения мотивации, с точки зрения спроса, это самое правильное решение на сегодняшний день.
Совмещение? Для меня этот вопрос не такой однозначный. В этой ситуации не страшно, потому что не должен же он будет каждый день сборную тренировать. Всй-таки он человек, который видит игроков каждый день, каждый тур и при этом видит всё вживую. Это не так плохо, чем сидящий, надувши губы, тренер.
Я считаю, что в это раз РФС можно только поаплодировать. Молодцы, что уговорили. Молодцы, что не стали выпендриваться, а пошли на изменение этих устоев, что нельзя совмещать. Ростовские руководители тоже молодцы, что не стали упираться. Мне кажется, что в этой ситуации все сработали идеально.
В то же время, экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин подверг критике тот факт, что Карпин будет совмещать работу главного тренера в клубе и в сборной.
Без этого даже если и будут какие успехи у сборной и в еврокубках - они будут случайными. А Карпин... Ну хотя бы за этой сборной будет любопытней следить. Хотя конечно ни на что не надеюсь.
Без этого даже если и будут какие успехи у сборной и в еврокубках - они будут случайными. А Карпин... Ну хотя бы за этой сборной будет любопытней следить. Хотя конечно ни на что не надеюсь.
Интересно, почему он не говорит о вчерашней игре Ростова, который дома оказался беспомощным перед Динамо? Ничего кроме забросов на Комличенко Карпин не натренировал. И в сборной так же будет...
Интересно, почему он не говорит о вчерашней игре Ростова, который дома оказался беспомощным перед Динамо? Ничего кроме забросов на Комличенко Карпин не натренировал. И в сборной так же будет...
Если назначили кандидата на полставки...)))
Почему мы должны апплодировать решению РФС назначить на должность главного тренера сборной человека готового взять подработку к основному месту работы...)))
Если назначили кандидата на полставки...)))
Почему мы должны апплодировать решению РФС назначить на должность главного тренера сборной человека готового взять подработку к основному месту работы...)))