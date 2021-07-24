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Червиченко: «РФС можно только поаплодировать за назначение Карпина»

24 июля 2021, 06:59

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил решение РФС назначить наставника «Ростова» Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Это самый лучший результат, который мог быть. Но «Ростов» в этой ситуации жалко.

Брать иностранца, когда на носу уже отбор к чемпионату мира – это просто была бы беда. Он ничего не поймёт. Тем более тот, на которого якобы прицелились, команда которого пропустила за первые тридцать минут матча три гола на Олимпиаде (Прим. — олимпийская сборная Германии под руководством Штефана Кунца уступила Бразилии (2:4) в первом туре группового этапа, СМИ называли Кунца одним из главных кандидатов в сборную России).

Карпин в курсе всего, что происходит в нашем футболе. Он очень характерный, очень эмоциональный. С точки зрения мотивации, с точки зрения спроса, это самое правильное решение на сегодняшний день.

Совмещение? Для меня этот вопрос не такой однозначный. В этой ситуации не страшно, потому что не должен же он будет каждый день сборную тренировать. Всй-таки он человек, который видит игроков каждый день, каждый тур и при этом видит всё вживую. Это не так плохо, чем сидящий, надувши губы, тренер.

Я считаю, что в это раз РФС можно только поаплодировать. Молодцы, что уговорили. Молодцы, что не стали выпендриваться, а пошли на изменение этих устоев, что нельзя совмещать. Ростовские руководители тоже молодцы, что не стали упираться. Мне кажется, что в этой ситуации все сработали идеально.

В то же время, экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин подверг критике тот факт, что Карпин будет совмещать работу главного тренера в клубе и в сборной.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 14:36
Не имеет особого значения конкретная персоналия главного тренера, пока не будет от и до изменена вся система российского футбола: от организации работы школ и принципов обучения, до отмены лимита, и отвязывания клубов от областных и республиканских бюджетов.
Без этого даже если и будут какие успехи у сборной и в еврокубках - они будут случайными. А Карпин... Ну хотя бы за этой сборной будет любопытней следить. Хотя конечно ни на что не надеюсь.
Храневец
Храневец
24 июля в 14:26
Аплодировать будешь дядя в конце года ,если будет результат . А так считаю Валеру камикадзе .
makkie
makkie
24 июля в 10:46
У Червя постоянно своё мнение на всё.
Интересно, почему он не говорит о вчерашней игре Ростова, который дома оказался беспомощным перед Динамо? Ничего кроме забросов на Комличенко Карпин не натренировал. И в сборной так же будет...
SHMEL258
SHMEL258
24 июля в 10:19
Для Ростова это точно не принесёт ничего хорошего.
Аксинья
Аксинья
24 июля в 10:05
РФС решил отомстить Валере за всю ту критику, которую слышал от него и опустить Карпина на уровень черчесовской сборной - иначе зачем пошло на его условия и не нашла другого. В случае неудачи сборной уже есть на кого свалить все шишки, а сами опять чистенькие))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 июля в 09:36
Удар по федуну причём ниже пояса.
suiw
suiw ответ Caniggia (раскрыть)
24 июля в 09:26
Не надо судить по вчерашней игре. Просто шварцевское Динамо- это не то Динамо, которые Вы знали последние лет семь.
suiw
suiw
24 июля в 09:24
Не пойму, что страшного в совмещении? Не будет посещать игры других клубов. Так есть помощники. В советские времена совмещали и ничего.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 09:08
Думаю, что через туров 10 мы поймём, что Ростов будет бороться за выживание. Вчерашняя игра с Динамо подтвердила это мнение. А будет ещё хуже, когда Валера сборной будет уделять намного больше времени. Совмещение - это тупик, как для сборной, так и для Ростова! И забудьте про Лобановского - он и там и там играл одной командой.
25процентный клоун
25процентный клоун
24 июля в 08:54
Явно кореш Валеры, не иначе
sir_Alex
sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
24 июля в 08:30
Плюрализм в действии 😃
FRoGgER
FRoGgER
24 июля в 08:12
Эх! Валера...
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 08:02
за многие годы одно нормальное решение))))
sv_1969
sv_1969
24 июля в 07:44
Скоро увидим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 07:34
У РФС было много вариантов что ли ??
Если назначили кандидата на полставки...)))
Почему мы должны апплодировать решению РФС назначить на должность главного тренера сборной человека готового взять подработку к основному месту работы...)))
112910415
112910415
24 июля в 07:31
Полный диапазон мнений...
shlomo
shlomo
24 июля в 07:28
Валера - верю......но не совсем...
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 07:28
Причём, стоя и бурно!
Gahi
Gahi
24 июля в 07:21
Раз выбрали, значит Карпин готов к такой ответственности, за короткий срок со сборной достичь права играть на чемпионате мира. Удачи
Cat01
Cat01
24 июля в 07:17
Бодьшая страна много мнений
drug01
drug01
24 июля в 07:16
Каковы разные взгляды
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 07:13
Аплодисменты или свист оставим на потом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 07:05
Сколько людей столько и мнений...
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