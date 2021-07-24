Червиченко: «РФС можно только поаплодировать за назначение Карпина»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил решение РФС назначить наставника «Ростова» на пост главного тренера сборной России.

Это самый лучший результат, который мог быть. Но «Ростов» в этой ситуации жалко.

Брать иностранца, когда на носу уже отбор к чемпионату мира – это просто была бы беда. Он ничего не поймёт. Тем более тот, на которого якобы прицелились, команда которого пропустила за первые тридцать минут матча три гола на Олимпиаде (Прим. — олимпийская сборная Германии под руководством Штефана Кунца уступила Бразилии (2:4) в первом туре группового этапа, СМИ называли Кунца одним из главных кандидатов в сборную России).

Карпин в курсе всего, что происходит в нашем футболе. Он очень характерный, очень эмоциональный. С точки зрения мотивации, с точки зрения спроса, это самое правильное решение на сегодняшний день.

Совмещение? Для меня этот вопрос не такой однозначный. В этой ситуации не страшно, потому что не должен же он будет каждый день сборную тренировать. Всй-таки он человек, который видит игроков каждый день, каждый тур и при этом видит всё вживую. Это не так плохо, чем сидящий, надувши губы, тренер.