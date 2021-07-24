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Григорян: «Карпин по всем компонентам сильнее остальных кандидатов»

24 июля 2021, 05:01

Известный российский специалист Александр Григорян прокомментировал новость о назначении наставника «Ростова» Валерия Карпина главным тренером сборной России.

Из всех кандидатов, которые рассматривались, самая приемлемая и объективная кандидатура — Карпин. Не хочется обижать других, но по всем компонентам он сильнее остальных. За остальными я не следил. Для этого надо быть тунеядцем, а у меня своя работа. Конечно, знаю всех кандидатов, которых рассматривали, поэтому и говорю, что он, с моей точки зрения, превосходит всех. Во всяком случае, тех, про кого писали в прессе.

Карпин проделал огромный путь как тренер «Спартака», потом карьера дала крюк и могла неизвестно как сложиться. Пошла в гору благодаря его качествам человеческим и тренерским — устремлённость, квалификация и так далее. Я думаю, что в таких ситуациях люди только недальновидные судят по эмоциям. Я знаю его не близко, но достаточно, чтобы делать какие-то выводы. Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций.

Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать. Он будет использовать футболиста, который ему нужен тактически. Что-то мне подсказывает, Валерий Георгиевич одной из ключевых схем выберет 4-3-3. Он больше верит в эту схему, в такой футбол. Если будет так, трудно сказать, есть ли место Дзюбе.

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Все комментарии
альсато
альсато
24 июля в 12:12
у меня КУМИРОВ-нет!....согласен с Leha-ha50...время покажет!
Alhunah
Alhunah
24 июля в 09:19
а что скажет Зарема
Zenit_84
Zenit_84
24 июля в 09:15
А он вроде не хотел?
Gahi
Gahi
24 июля в 08:31
Насколько по мнению известного специалиста Григоряна, Карпин по всем компонентам сильнее всех мы узнаем Осенью. 🍂🍁 🍂
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 июля в 08:31
Карпин уж точно на голову выше и сильнее усача.
112910415
112910415
24 июля в 07:42
Кто-то из экспертов окажется прав!
Но не известно, кто именно
sir_Alex
sir_Alex
24 июля в 07:37
А чем известен Григорян?
nubom
nubom
24 июля в 07:36
"....За остальными я не следил. Для этого надо быть тунеядцем..."- основной принцип РФС при выборе тренера...
ДАША Д
ДАША Д
24 июля в 06:43
Поживем - увидим, что получится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 июля в 05:49
Карпин - единственный кандидат давший согласие.
mihaluch
mihaluch
24 июля в 05:33
Сборная в цейтноте вот и назначили Карпина.
STVA 1
STVA 1
24 июля в 05:29
Сколько людей столько и мнений
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 05:04
У каждого свое мнение и этих мнений очень много.
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