Григорян: «Карпин по всем компонентам сильнее остальных кандидатов»

Известный российский специалист прокомментировал новость о назначении наставника «Ростова» главным тренером сборной России.

Из всех кандидатов, которые рассматривались, самая приемлемая и объективная кандидатура — Карпин. Не хочется обижать других, но по всем компонентам он сильнее остальных. За остальными я не следил. Для этого надо быть тунеядцем, а у меня своя работа. Конечно, знаю всех кандидатов, которых рассматривали, поэтому и говорю, что он, с моей точки зрения, превосходит всех. Во всяком случае, тех, про кого писали в прессе.

Карпин проделал огромный путь как тренер «Спартака», потом карьера дала крюк и могла неизвестно как сложиться. Пошла в гору благодаря его качествам человеческим и тренерским — устремлённость, квалификация и так далее. Я думаю, что в таких ситуациях люди только недальновидные судят по эмоциям. Я знаю его не близко, но достаточно, чтобы делать какие-то выводы. Мне кажется, что он не будет в вопросе с Дзюбой исходить из эмоций.

Карпин понимает футбол. Он будет исходить только из того, нужен ли Дзюба ему в сборной как футболист. Это не тот тренер, который будет лидера российского чемпионата убирать. Он будет использовать футболиста, который ему нужен тактически. Что-то мне подсказывает, Валерий Георгиевич одной из ключевых схем выберет 4-3-3. Он больше верит в эту схему, в такой футбол. Если будет так, трудно сказать, есть ли место Дзюбе.